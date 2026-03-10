Antonio Najarro, un nume de referință în dansul spaniol, a reușit să ducă această artă de la teatrele tradiționale la Jocurile Olimpice și chiar în filmele Disney. Cariera sa demonstrează cum o formă de artă locală poate deveni un limbaj universal, depășind granițele convenționale.

Potrivit Euronews, parcursul lui Najarro a început în copilărie, când, deși era introvertit și timid, a găsit în dans o formă de exprimare. Familia sa l-a încurajat să urmeze o pregătire profesională, care a culminat cu 11 ani de studiu la Conservatorul Regal Profesionist de Dans din Madrid. Astăzi, agenda sa este un amestec de repetiții, spectacole și proiecte diverse. „Nicio zi nu seamănă cu alta”, mărturisește coregraful.

De la balerin la director artistic

Najarro a fost prim-balerin al Baletului Național al Spaniei, iar la doar 35 de ani a devenit directorul artistic al acestuia. În 2002, și-a fondat propria companie, unde a putut implementa un limbaj artistic personal. El insistă că „Excelența nu poate fi improvizată”, motiv pentru care chiar și spectacolele mai vechi sunt supuse unor sesiuni de corecție înainte de fiecare reprezentație. O influență majoră în formarea sa a fost maestrul Antonio Gades, care l-a învățat să prioritizeze personajul în detrimentul virtuozității tehnice. Najarro povestește cum Gades l-a pus să meargă timp de două ore pentru a intra în pielea unui personaj, o lecție care i-a marcat definitiv înțelegerea scenei.

Dansul spaniol, de la Jocurile Olimpice la filmele Disney

Viziunea sa transversală explică incursiunile în teritorii neobișnuite pentru dansul spaniol, precum patinajul artistic și înotul sincron. Colaborarea sa cu lumea sportului a început acum mai bine de 25 de ani și a culminat cu medalia de aur olimpică obținută de perechea de patinaj artistic din Franța la Salt Lake City în 2002. De atunci, a contribuit la câștigarea a opt medalii olimpice de aur pentru sportivi de elită din întreaga lume. Experiența l-a învățat despre disciplină și sacrificiu. „Fără efort, disciplină, repetiție… nu se obține nimic, nici în sport, nici în artă”, spune Najarro. Un alt moment important a fost colaborarea cu Disney pentru filmul „Wish”, unde a creat coregrafia pentru tema principală, transferând esența mișcărilor spaniole în limbajul animației.

Poate tehnologia înlocui emoția artei?

Najarro privește cu prudență impactul inteligenței artificiale asupra creației artistice. El exclude posibilitatea ca aceasta să înlocuiască dansul ca artă vie, argumentând că emoția autentică există doar în spectacolele live. „Adevărata emoție care se simte prin dans este privindu-l live”, afirmă el. Coregraful avertizează însă asupra unui risc mai profund legat de tehnologie în general: banalizarea efortului. Accesul constant la videoclipuri poate crea falsa senzație că excelența este imediată, ignorând anii de muncă din spate. „Tehnologia ne poate face să ne pierdem interesul de a vedea un artist pe scenă”, subliniază Najarro.

O misiune pentru recunoașterea dansului în Spania

În ciuda succesului internațional, cu spectacole aclamate în țări precum Japonia, Argentina, China și Rusia, Najarro este preocupat de lipsa de vizibilitate a dansului spaniol în propria țară. El consideră că dansul, pe care îl descrie drept „un dans unic în lume”, merită o recunoaștere instituțională mai mare. Printre soluțiile propuse se numără o mai bună integrare a dansului în programa școlară națională și o prezență sporită în mass-media. El însuși a regizat și prezentat emisiunea „Un país en danza” la televiziunea națională spaniolă, dar consideră că eforturile trebuie continuate. „Inspirația mea este totul, sunt un artist cu o minte foarte deschisă și sunt obsedat să fac dansul spaniol cunoscut peste tot”, declară el, subliniind motorul care îi alimentează întreaga carieră.