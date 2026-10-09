Produsul Intern Brut (PIB) al României s-a redus în semestrul I 2026 față de aceeași perioadă din 2025 cu 0,6% pe seria brută și cu 1,6% pe seria ajustată sezonier, care corectează influențele sezoniere. Valoarea estimată pentru primele șase luni a fost de 907.159,4 milioane lei la prețuri curente; scăderea pe seria brută este exprimată în termeni reali, adică după eliminarea influenței modificării prețurilor.

Pentru trimestrul II 2026, datele Institutului Național de Statistică (INS), prezentate de Economica.net, indică un PIB ajustat sezonier de 529.676,6 milioane lei la prețuri curente. Activitatea economică a rămas la nivelul trimestrului anterior, dar a fost cu 1,9% sub cea din trimestrul II 2025.

Pe seria brută, valoarea trimestrială a fost de 501.069,2 milioane lei la prețuri curente. În această serie, scăderea în termeni reali față de trimestrul II 2025 a fost de 0,2%.

Revizuirea include datele din perioada 2018-2025

Seria trimestrială ajustată sezonier pentru perioadele anterioare s-a modificat față de varianta provizorie (1), publicată prin comunicatul INS nr. 223 din 7 septembrie 2026. Actualizarea include atât revizuirea datelor pentru 2018-2025, cât și a estimărilor pentru trimestrul II 2026.

Față de estimarea provizorie anterioară, dinamica PIB a fost revizuită în sus cu 0,2 puncte procentuale. Dinamica valorii adăugate brute, valoarea creată prin producție după scăderea bunurilor și serviciilor consumate pentru realizarea ei, a fost majorată cu 0,3 puncte procentuale.

Estimările sectoriale se modifică în direcții diferite

Între cele două variante, contribuțiile ramurilor la modificarea PIB și indicii volumului de activitate au evoluat astfel:

Tranzacțiile imobiliare: contribuția negativă s-a accentuat, de la -0,5% la -0,7%. Indicele volumului de activitate a coborât de la 93,2% la 91,7%, o revizuire de -1,5 puncte procentuale.

Industria: contribuția a trecut de la -0,7% la -0,6%, iar indicele volumului de activitate a fost majorat de la 95,8% la 96,1%, cu 0,3 puncte procentuale.

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, transportul și depozitarea, hotelurile și restaurantele: contribuția s-a modificat de la -1,0% la -0,9%. Indicele volumului de activitate a urcat de la 95,5% la 95,7%, cu 0,2 puncte procentuale.

Informațiile și comunicațiile: contribuția a rămas la -0,2%, în timp ce indicele volumului de activitate a crescut de la 97,2% la 97,5%, cu 0,3 puncte procentuale.

Administrația publică și apărarea, asigurările sociale din sistemul public, învățământul, sănătatea și asistența socială: contribuția de -0,3% și indicele volumului de activitate de 98,0% au rămas neschimbate.

Construcțiile: contribuția pozitivă a fost revizuită de la +0,9% la +1,2%. Indicele volumului de activitate a trecut de la 115,3% la 115,4%, o majorare de 0,1 puncte procentuale.

Agricultura, silvicultura și pescuitul: contribuția s-a menținut la +0,1%. Indicele volumului de activitate a fost revizuit de la 105,5% la 106,1%, în creștere cu 0,6 puncte procentuale.

Intermedierile financiare și asigurările: contribuția de +0,1% și indicele volumului de activitate de 101,5% au rămas identice în cele două estimări.

Activitățile profesionale, științifice și tehnice, serviciile administrative și serviciile suport: contribuția s-a păstrat la +0,1%, iar indicele volumului de activitate a urcat de la 101,3% la 101,7%, cu 0,4 puncte procentuale.

Activitățile de spectacole, culturale și recreative, reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii: contribuția a rămas la +0,6%. Indicele volumului de activitate a fost majorat de la 111,8% la 112,8%, cu un punct procentual.

Indicele volumului impozitelor nete pe produs a coborât de la 105,3% în varianta provizorie (1) la 104,4% în varianta provizorie (2), o revizuire în jos cu 0,9 puncte procentuale.