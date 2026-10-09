Hidroelectrica și-a revizuit în jos bugetul pentru 2026 și propune acționarilor un profit net estimat de 3 miliarde de lei, cu 16% sub previziunile inițiale, după ce seceta i-a redus producția proprie și a obligat compania să cumpere mai multă energie din piață pentru a-și acoperi contractele.

Rectificarea bugetară vine cu o scădere a veniturilor de 4% și o creștere a cheltuielilor de 4%, cum relatează Libertatea.ro. Pentru o companie care operează și cel mai mare portofoliu de clienți casnici din România, presiunea apare exact în punctul în care energia hidro ieftină este înlocuită cu achiziții mai scumpe din piață.

Producția scade cu 18%, iar achizițiile din piață urcă la 3,2 TWh

Compania estimează pentru 2026 o producție de energie electrică de 11,2 TWh, în scădere cu 18%. În paralel, achizițiile de energie din piață vor crește cu 26%, până la 3,2 TWh.

Acest volum suplimentar este necesar pentru onorarea obligațiilor față de cei peste 1,3 milioane de clienți casnici ai companiei. Contextul este sensibil și comercial: Hidroelectrica rămâne furnizorul cu cel mai mic preț din România pentru această categorie de consumatori, dar trebuie să acopere diferența dintre energia proprie pierdută și energia cumpărată mai scump.

În raportul oficial transmis la BVB, Hidroelectrica explică deteriorarea bazei de producție prin condițiile hidrologice din a doua parte a anului: „Începând cu luna iunie 2026, activitatea de producere a energiei hidroelectrice a fost afectată de deteriorarea semnificativă a condițiilor hidrologice din România, pe fondul unui regim pluviometric deficitar și al reducerii debitelor principalelor cursuri de apă. Conform datelor INHGA, în perioada iulie – septembrie 2026 regimul hidrologic pe numeroase râuri din România s-a situat la valori de numai 30–50% din mediile multianuale, cu perspective reduse și pentru lunile următoare”.

Seceta a coborât debitele râurilor și a dus Dunărea la un minim istoric

Compania leagă revizuirea bugetară de degradarea condițiilor hidrologice începând din iunie 2026. În intervalul iulie-septembrie 2026, regimul hidrologic pe numeroase râuri din România s-a situat la 30-50% din mediile multianuale.

Pe Dunăre, presiunea a fost și mai vizibilă. Debitul mediu a coborât în august 2026 la 1.500 mc/s, față de media multianuală de 3.900 mc/s pentru această lună, iar la începutul lunii octombrie a fost atins un minim istoric de sub 1.300 mc/s.

Presiunea din sistem a fost amplificată și de oprirea reactoarelor 1 și 2

Dezechilibrul nu a venit doar din hidrologie. Situația energetică a fost agravată și de oprirea reactoarelor 1 și 2 ale Nuclearelectrica, care au împreună o putere instalată de 1.300 MW, începând cu 28 iulie 2026 și 13 august 2026.

Pentru Hidroelectrica, acest context a însemnat un test direct al modelului său de business din 2026: producție hidro redusă, cerere contractuală care trebuie onorată și un volum mai mare cumpărat de pe piață, la costuri superioare celor aferente producției proprii.

Creșterea facturilor apare ca efectul următor din piață

Compania urmează să supună acționarilor aprobarea bugetului rectificat cu noile proiecții. În paralel, efectul din piața de furnizare se mută spre consumatorii finali.

Facturile la energie electrică ale românilor urmează să crească în perioada imediat următoare, potrivit oficialilor din Ministerul Energiei și specialiștilor din domeniu citați de Libertatea.ro.

În același timp, diminuarea producției proprii generează un necesar suplimentar de achiziții din piață, cu impact direct asupra creșterii cheltuielilor aferente achiziției de energie electrică și implicit asupra rezultatelor financiare ale Societății”.[[/CITAT]]