Economia României a stagnat în trimestrul II 2026 față de trimestrul precedent, iar produsul intern brut (PIB) din primul semestru a scăzut în termeni reali cu 0,6% față de aceeași perioadă din 2025, pe serie brută. Valoarea estimată pentru primele șase luni a fost de 907,159 miliarde lei, la prețuri curente.

Institutul Național de Statistică (INS) a publicat vineri, 9 octombrie, a doua variantă a datelor provizorii, potrivit AGERPRES. Consumul gospodăriilor a avut o contribuție negativă la evoluția economiei, în timp ce contribuția investițiilor a fost revizuită în creștere.

Scăderea anuală diferă între seria brută și cea ajustată sezonier

Pentru trimestrul II 2026, PIB-ul ajustat sezonier, adică după eliminarea influențelor sezoniere, a fost estimat la 529,676 miliarde lei, la prețuri curente. Față de trimestrul II 2025, scăderea a fost de 1,9%.

Pe serie brută, valoarea pentru același trimestru a fost de 501,069 miliarde lei, la prețuri curente. Contracția față de trimestrul II 2025 a fost de 0,2% în termeni reali, adică după eliminarea efectului modificării prețurilor.

Pentru întregul semestru I 2026, estimarea ajustată sezonier a ajuns la 1.035,681 miliarde lei, la prețuri curente. Pe această serie, economia a scăzut în termeni reali cu 1,6% față de primul semestru din 2025.

Revizuirea investițiilor contrastează cu evoluția consumului

Componentele de consum și investiții au avut următoarele contribuții la modificarea PIB în cele două estimări:

Consumul final al gospodăriilor populației a păstrat contribuția de -1,9%. Indicele volumului a rămas la 96,9%, fără modificări față de prima estimare.

Consumul final individual al administrațiilor publice a avut aceeași contribuție, de -0,1%. Indicele volumului a fost revizuit în scădere cu 0,9 puncte procentuale, de la 99,2% la 98,3%.

Formarea brută de capital fix, componenta de investiții, a avut o contribuție revizuită de la +4,1% la +4,3%. Indicele volumului a fost majorat cu 3,4 puncte procentuale, de la 116,5% la 119,9%.

INS a modificat estimările pe ramuri de activitate

Despre diferențele dintre prima și a doua estimare, INS precizează în comunicat: „Comparativ cu varianta provizorie (1), dinamica PIB s-a modificat cu +0,2 puncte procentuale, iar cea a valorii adăugate brute s-a majorat cu +0,3 puncte procentuale. Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante între cele două estimări, astfel: Agricultura, silvicultura și pescuitul au înregistrat aceeași contribuție la creșterea PIB (+0,1%) în cele două estimări, iar volumul de activitate a crescut față de estimarea anterioară cu +0,6 puncte procentuale (de la 105,5% la 106,1%); Industria, de la -0,7% la -0,6% între cele două variante, iar volumul de activitate a crescut cu +0,3 puncte procentuale (de la 95,8% la 96,1%); Construcțiile, de la +0,9% la +1,2% între cele două estimări, iar volumul de activitate a crescut cu +0,1 puncte procentuale față de estimarea anterioară (de la 115,3% la 115,4%); Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transportul și depozitarea; hoteluri și restaurante, de la -1,0% la -0,9% în cele două estimări, iar volumul de activitate s-a majorat cu +0,2 puncte procentuale (de la 95,5% la 95,7%)”

În informații și comunicații, contribuția la modificarea PIB a rămas de -0,2% în ambele variante. Indicele volumului de activitate a fost revizuit în creștere cu 0,3 puncte procentuale, de la 97,2% la 97,5%.

Pentru celelalte ramuri de servicii, instituția detaliază în același comunicat: „Intermedierile financiare și asigurările au înregistrat aceeași contribuție la creșterea PIB (+0,1%), iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (101,5%); Tranzacțiile imobiliare, de la -0,5% la -0,7% între cele două estimări, iar volumul de activitate s-a modificat față de estimarea anterioară cu -1,5 puncte procentuale (de la 93,2% la 91,7%); Activitățile profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii suport au avut aceeași contribuție la creșterea PIB (+0,1%), iar volumul de activitate a crescut cu +0,4 puncte procentuale față de estimarea anterioară (de la 101,3% la 101,7%); Administrația publică și apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învățământul; sănătatea și asistența socială, au avut aceeași contribuție la modificarea PIB (-0,3%) în cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a schimbat față de estimarea anterioară (98,0%); Activitățile de spectacole, culturale și recreative; reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii au avut aceeași contribuție la creșterea PIB (+0,6%) în cele două variante, iar volumul de activitate a crescut față de estimarea anterioară cu un punct procentual (de la 111,8% la 112,8%)”

Volumul impozitelor nete pe produs a fost revizuit în scădere cu 0,9 puncte procentuale între varianta provizorie (1) și varianta provizorie (2), indicele coborând de la 105,3% la 104,4%.