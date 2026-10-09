Uniunea Europeană intră în iarna 2026-2027 cu un deficit potențial de până la 14 miliarde de metri cubi de gaze, în timp ce depozitele sunt umplute în prezent în proporție de puțin peste 70%, cel mai scăzut nivel pentru această perioadă a anului de la începutul colectării datelor, în 2011. Pentru piața europeană, asta înseamnă risc de importuri mai scumpe, facturi mai mari la energie și presiune directă pe costurile industriale.

Estimarea apare într-o analiză preluată de Digi24, care citează Institutul pentru Economie Energetică și Analiză Financiară (IEEFA). Institutul calculează că volumul lipsă poate ajunge la 14 miliarde de metri cubi, echivalentul a 7% din cererea Uniunii Europene din sezonul rece 2026-2027.

Analiza Institutului pentru Economie Energetică și Analiză Financiară (IEEFA) rezumă dependența actuală de rezerve astfel: „Acum, Europa depinde de stocuri pentru a trece de iarnă”.

Marja de siguranță a pieței europene s-a subțiat înainte de vârful de consum

Ana Jaller-Makarewicz, analist principal pentru energia europeană în cadrul IEEFA, descrie stocurile mai mici drept: „marjă de siguranță mai redusă”. În aceeași evaluare, ea avertizează și că blocul comunitar este: „vulnerabil la creșteri bruște ale prețurilor”.

Problema nu înseamnă automat epuizarea gazelor, dar mută riscul în preț și în disponibilitatea fizică a volumelor. Dacă iarna este rece sau apar perturbări de aprovizionare, statele membre pot fi obligate fie să cumpere gaze suplimentare la prețuri ridicate, fie să reducă cererea pentru a păstra rezervele la niveluri considerate sigure.

Presiunea se poate prelungi și după iarnă. Dacă o parte importantă din stocuri este consumată în lunile reci, reumplerea depozitelor în 2027 va cere achiziții mai mari, ceea ce poate menține prețurile sub presiune pentru o perioadă mai lungă.

Scenariul nefavorabil coboară depozitele la 11% și cere economii de 7%

Rețeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport pentru Gaz (ENTSO-G) arată că, într-un scenariu nefavorabil, gradul de umplere al depozitelor europene poate coborî până la 11%. Acesta este un prag asociat unor rezerve strategice greu de utilizat în condiții normale de exploatare.

În aceeași logică de siguranță, statele europene ar trebui să economisească volume echivalente cu aproximativ 7% din cerere pentru a încheia iarna cu depozitele la 30%. Pentru guverne, ecuația devine dublă: alimentarea gospodăriilor și a industriei pe timpul iernii, dar și păstrarea unui tampon pentru sezonul rece următor.

În cazul în care importurile nu acoperă necesarul, măsurile aflate pe masă sunt încurajarea economisirii de energie sau limitarea consumului. Aplicarea lor depinde de nivelul efectiv al aprovizionării și de evoluția vremii din iarna 2026-2027.

Orientul Mijlociu și eliminarea GNL-ului rusesc strâng și mai mult oferta

Presiunea asupra pieței este amplificată de tensiunile din Orientul Mijlociu, care adaugă volatilitate fluxurilor globale de energie și obligă Europa să concureze mai agresiv pentru gazele naturale lichefiate, livrate pe mare în funcție de disponibilitate și de prețul oferit.

În paralel, interdicția Uniunii Europene asupra contractelor pe termen lung pentru furnizarea de GNL rusesc, programată să intre în vigoare în ianuarie, poate reduce importurile europene cu încă 7 miliarde de metri cubi. Cum livrările din Rusia ies treptat din ecuația de iarnă, blocul comunitar trebuie să acopere golul prin GNL și prin depozitele subterane.

Dependența de stocuri se vede deja în datele de consum sezonier. Volumul net extras din depozite în ianuarie 2026 a fost de 22,6 miliarde de metri cubi, față de 18,8 miliarde de metri cubi în ianuarie 2025 și 17,8 miliarde de metri cubi în ianuarie 2024. Cererea din sezonul rece a crescut ușor în ultimii doi ani, în timp ce importurile au stagnat, iar diferența a fost acoperită prin retrageri mai mari din depozite.

Factura pentru GNL suplimentar urcă cu 3 miliarde de euro față de anul trecut

Cea mai la îndemână variantă pentru Europa rămâne să aducă volume suplimentare de GNL, mai ales din Statele Unite. Numai că această opțiune vine cu o factură considerabil mai mare. Potrivit IEEFA, aducerea cantităților necesare pentru acoperirea deficitului ar însemna un cost suplimentar de aproximativ 3 miliarde de euro față de anul trecut, adică un plus de 12% pentru aceleași volume.

Pentru gospodării, transferul acestor costuri în prețurile finale înseamnă risc de facturi mai mari la energie. Pentru companii, gazul mai scump se traduce în costuri de producție mai ridicate și presiune suplimentară pe marje și competitivitate.

Pe lângă asta, într-un scenariu de piață tensionată evaluat de ENTSO-G, volumele de GNL la care Europa ar avea acces s-ar putea reduce cu 20%. În același timp, capacitatea de producție a GNL din Statele Unite se apropie de nivelul maxim, potrivit analizei citate de Politico, ceea ce restrânge posibilitatea ofertei de a răspunde rapid unei cereri europene suplimentare.

Piața poate reacționa prin preț înainte ca stocurile să se golească

Laurent Ruseckas, analist senior al pieței gazelor naturale la S&P Global Energy, vede un plafon natural al scăderii stocurilor, tocmai pentru că piața tinde să corecteze dezechilibrele prin preț. O reducere rapidă a rezervelor la început de iarnă ar împinge cotațiile în sus și ar putea redirecționa transporturi de GNL către Europa, dacă piața europeană devine mai atractivă decât alte destinații.

Pe partea de cerere, spațiul de ajustare este însă limitat. „Nu mai există o cerere semnificativă care să poată fi distrusă în Europa”, a declarat Laurent Ruseckas, analist senior al pieței gazelor naturale la S&P Global Energy.

Potrivit acestuia, războiul din Ucraina a contribuit deja la dispariția a aproximativ 20% din cererea industrială de gaze a blocului comunitar, iar o parte importantă din acest volum nu a fost recuperată. Cu alte cuvinte, o nouă reducere a consumului ar deveni mai greu de obținut fără efecte economice importante, mai ales în sectoarele industriale care depind de gaze pentru producție.

În iarna 2026-2027, combinația dintre temperaturi scăzute, importuri reduse și ritm mare de retragere din depozite poate duce fie la o nouă urcare a prețurilor, fie la măsuri de economisire a consumului, într-o piață care pornește deja cu stocuri la puțin peste 70%.