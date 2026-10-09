Produsul Intern Brut (PIB) al României a scăzut în termeni reali cu 1,6% în perioada ianuarie-iunie 2026 față de primul semestru din 2025, pe seria ajustată sezonier. Valoarea sa în prețuri curente a fost de aproximativ 1.035,7 miliarde de lei.

În trimestrul al doilea din 2026, economia a stagnat față de trimestrul I, în termeni reali, potrivit datelor INS prezentate de Mediafax. PIB-ul estimat pentru acest trimestru a fost de aproximativ 529,7 miliarde de lei în prețuri curente, pe seria ajustată sezonier.

Față de trimestrul al doilea din 2025, PIB-ul a fost mai mic cu 1,9% după ajustarea sezonieră și cu 0,2% pe seria brută.

Pentru întregul prim semestru din 2026, seria brută indică un PIB de aproximativ 907,2 miliarde de lei în prețuri curente și o scădere de 0,6% față de aceeași perioadă din 2025.

Consumul și investițiile au avut evoluții opuse. Cheltuielile pentru consumul final al gospodăriilor populației au coborât cu 3,1% în trimestrul al doilea din 2026 față de același trimestru din 2025, pe seria brută.

În aceeași perioadă, formarea brută de capital fix, care măsoară investițiile în active precum clădirile și echipamentele, a avansat cu 19,9%.

Pe sectoare, indicii de volum calculați pe seria brută arată următoarele evoluții în trimestrul al doilea din 2026 față de aceeași perioadă din 2025:

Construcțiile au înregistrat un avans de 15,4%.

În agricultură, silvicultură și pescuit, creșterea a fost de 6,1%.

Industria a consemnat un recul de 3,9%.

Comerțul, transporturile, hotelurile și restaurantele au avut un declin de 4,3%.

În cazul tranzacțiilor imobiliare, scăderea a fost de 8,3%.

În trimestrul al doilea din 2026, față de același trimestru din 2025, exporturile de bunuri și servicii au avansat cu 4%, iar importurile cu 3%.