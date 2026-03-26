Prăbușire totală a activității fizice în rândul celor mici. Un sondaj recent arată că 81% dintre copiii români nu fac niciun fel de sport în afara orelor de la școală, iar motivul este, nu de puține ori, unul financiar. Mai exact, 41% dintre părinți recunosc deschis că pur și simplu nu au bani să le susțină pasiunile sportive.

O excepție care confirmă regula

Natalia, o fetiță de 13 ani din Gherla, Cluj, este unul dintre cazurile fericite. După ce a început cu fotbalul, de doi ani s-a oprit la karate, tenis și dansuri armenești, fiind un copil pentru care mișcarea înseamnă performanță. Are probleme cu coloana din cauza statului pe scaun, așa că petrece mult timp și în sala de fitness.

„Am ales să fac sport pentru că am auzit că vine cu mai multe beneficii. Multă lume crede că karatele e numai bătaie, dar de fapt karatele e o artă. Facem mobilitate, facem forță și facem tot felul de exerciții care să ne ajute și să ne condiționăm”, a declarat Natalia.

Numai că, dincolo de programul încărcat al fetei, toate cheltuielile cad pe umerii părinților. Mama ei, Nicoleta Prunean, explică situația. „Natalia face kyokushin din 2024. Nu este cel mai costisitor sport. Kimono ul a fost în jur de 300 de lei și am mai cumpărat protecții. Era mult mai scump echipamentul la fotbal. Părinții suportă transportul, cazarea și taxa de intrare la concurs. Pe două zile, în jur de 500-600 de lei”.

Cât costă, pe bune, un sport pentru copii

Și nu e vorba doar de costurile inițiale. Copiii cresc repede, iar echipamentul trebuie schimbat practic la fiecare sezon. La fotbal, de exemplu, ghetele, echipamentul complet și protecțiile pot ajunge lejer la 700 de lei pe lună. La tenis, lucrurile stau și mai complicat: doar racheta și încălțămintea pot sări de 1.000 de lei.

La toate acestea se adaugă, clar, abonamentul lunar. V-ați gândit vreodată cât se adună?

Antrenamentele de karate și fotbal pornesc de la 150 de lei pe lună, în timp ce înotul și gimnastica încep de la 250 de lei. Iar pentru sporturi considerate mai de nișă, cum ar fi tenisul, hocheiul sau echitația, părinții trebuie să scoată din buzunar de la 400-500 de lei lunar, sumele putând urca până la câteva mii.

Cercul vicios al banilor și timpului

Această presiune financiară creează o situație paradoxală, explicată de psihoterapeutul Catrinel Argintaru. „Se duc destul de mult costurile si ajungem iar la un cerc vicios pentru ca parintii se chinuie sa faca bani ca sa duca copilul la sport si in acelasi timp nu au timp pentru asta”, afirmă expertul în parenting.

Timpul costă, la propriu. În marile orașe, a duce un copil la o activitate extrașcolară înseamnă cel puțin o oră pierdută în trafic. Dacă adăugăm și costurile cu carburanții sau transportul în comun, factura lunară crește cu alte câteva sute de lei. În aceste condiții, pentru mulți părinți, alternativa cea mai la îndemână pentru a-și ține copiii ocupați rămân, din păcate, ecranele.

Există și alternative gratuite

Și totuși, pentru părinții care nu caută neapărat performanță, există și soluții. De la baze sportive publice, la skateparkuri și complexe universitare care oferă acces la terenuri de badminton, baschet sau chiar la cursuri de dansuri. E drept că trebuie să le cauți.

Anca Bucur, campioană mondială la fitness, vine cu sfaturi practice. „Mișcare ar trebui să facem zilnic la un nivel de mers, urcat scări, o joacă în casă. Putem să facem pe covorul de acasă câteva exerciții de mobilitate. Le recomand să iasă la plimbare, să facă o întrecere cu copiii, să găsească niște jocuri sportive care să îi atragă în această capcană. Pentru că asta trebuie să însemne pentru copii sportul: o joacă frumoasă”.

Până la urmă, cel mai bun exemplu rămân chiar părinții. O viață mai puțin online și mai mult timp petrecut în parc ar putea schimba fundamental dinamica. Altfel, estimările sunt sumbre: în următorii patru ani, aproape 500.000 de copii din România vor suferi de obezitate.