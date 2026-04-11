O tragedie a lovit o familie de români stabilită în Spania. Fiul lor, David, în vârstă de 11 ani, a fost ucis cu brutalitate de un tânăr de 23 de ani pe care îl considera singurul său prieten. Săptămâna viitoare, băiatul ar fi împlinit 12 ani.

Atacul din Joia Mare

Crima a avut loc chiar în Joia Mare. David se afla la cursurile de limba engleză pe care le urma la Centrul Cultural dintr-o localitate micuţă de lângă Madrid. Acolo, Julio, un tânăr de 23 de ani de origine peruană, diagnosticat cu o formă severă de autism, l-a urmărit în toaleta centrului. A scos un cuţit şi l-a lovit de mai multe ori.

„Copilul era în stare critică. Rănit grav, avea multiple răni incizate, provocate de un cuţit, în piept, spate şi gât”, a declarat David Garcia, purtător de cuvânt al Serviciului de Urgenţă. Deși medicii au reușit să-l resusciteze la fața locului, David nu a supraviețuit transportului cu elicopterul spre spital. Tatăl său era în biserică, la slujbă, când a primit vestea cutremurătoare.

O prietenie interzisă

Părinții îi ceruseră lui David să nu mai petreacă timp cu Julio. Li se părea ciudată apropierea dintre tânărul de 23 de ani, despre care familia spune că avea mentalitatea unui copil, și fiul lor. „Recent le-a spus copiilor lucruri urâte şi le-am interzis să se mai vadă”, au povestit părinții.

Dar David era singurul care îl trata pe Julio ca pe un prieten. Cum vine asta? Tocmai el să fie victima? „Ne-a spus că nu are prieteni, nu are nimic. Lumea l-a respins şi ne părea rău pentru el”, au mai spus părinții îndurerați.

Gestul tânărului peruan este cu atât mai greu de înțeles.

O comunitate sub șoc

Incidentul a șocat întreaga comunitate. Primarul din Villanueva de la Canada a decretat o zi de doliu în memoria băiatului. Luis Manuel Partida a mărturisit că este una dintre cele mai grele zile din mandatul său.

„Este una dintre cele mai complicate zile ca primar. Şi au trecut mulţi ani. Este o tragedie pentru toată lumea. Toată dragostea pentru părinţi. A fost…Locuiesc în La Canada de 40 de ani. Niciodată nu am crezut că se poate întâmpla aşa ceva aici”, a declarat primarul.

Obsesie și desene ciudate

Anchetatorii cred că Julio dezvoltase o adevărată obsesie pentru David. Această ipoteză este susținută de descoperirea mai multor mesaje scrise de mână, aruncate într-un loc public. Mai mult, tânărul făcuse și un desen ciudat care conținea inițialele numelor celor doi.

După crimă, Julio s-a prezentat la spital, spunându-le medicilor că s-a rănit în timpul unei crize psihotice. Localnicii știau însă că ceva nu era în regulă. „Întodeauna vorbeam cu el despre depresie şi despre desenele lui foarte urâte”, spun oamenii din comunitate.

Cine era David

David era primul născut al unei familii de români care a emigrat în Spania în urmă cu 10 ani. Era printre cei mai buni elevi din clasa sa, pasionat de fotbal și portar la echipa de juniori a localității.

Iar profesorii au numai cuvinte de laudă. „David era un copil minunat, fermecător. Un elev bun şi liniştit. Nu există cuvinte urâte despre el”, spun aceștia.

Potrivit legislației spaniole, lucrurile sunt clare. Dacă se va dovedi că tânărul peruan avea discernământ în momentul atacului, acesta ar putea fi condamnat la închisoare pe viaţă.