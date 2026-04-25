Tensiunile din Orientul Mijlociu și criza energetică au împins tot mai mulți români să caute independența energetică. Cifrele de la începutul anului arată deja peste 300.000 de prosumatori în România, iar puterea totală instalată a depășit pragul de 3.500 de megawați. Și, cel mai probabil, numărul este acum mult mai mare.

Creștere accelerată de la o lună la alta

Fenomenul nu dă semne de încetinire, ba chiar din contră. Firmele specializate în montarea de sisteme fotovoltaice raportează creșteri ale instalărilor de la o lună la alta. Iar acest trend s-a accentuat vizibil de la izbucnirea conflictului din Orient. Lucrurile, pe bune, au luat avânt, pe măsură ce consumatorii caută soluții sigure și pe termen lung pentru a se proteja de volatilitatea prețurilor.

România, parte dintr-un trend european

Fenomenul nu este doar la noi.

În toată Europa se observă o accelerare similară a instalărilor de sisteme fotovoltaice. Criza energetică globală și tensiunile geopolitice îi determină pe consumatori, indiferent de țară, să caute alternative viabile la sursele tradiționale. V-ați gândit vreodată cum ar fi să nu mai depindeți de facturile fluctuante?

Bateriile de stocare, noua miză

Si, dincolo de simpla producere a energiei, o nouă tendință prinde contur. Tot mai mulți consumatori investesc și în soluții de stocare. Peste 72.000 de prosumatori dețin deja astfel de sisteme. E drept că asta arată o schimbare de mentalitate: românii nu mai vor doar să producă energie verde, ci și să o poată păstra, având o rezervă pentru momentele de criză (cum ar fi penele de curent sau vârfurile de consum).

Datele de la începutul anului, cu cei peste 300.000 de prosumatori, sunt deja, cel mai probabil, depășite. Având în vedere ritmul alert al instalărilor, este de așteptat ca numărul real în acest moment să fie important mai mare, confirmând o tranziție energetică accelerată la nivelul gospodăriilor din România.