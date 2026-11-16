Biroul pentru Industrie și Securitate din SUA a emis la 16 noiembrie 2026 o regulă care cere aprobare pentru anumite livrări de cipuri avansate către centre de date din alte țări, dacă acestea oferă companiilor din China acces la multă putere de calcul. Pentru cei care dețin acțiuni Nvidia, întrebarea este dacă restricția va reduce cererea pentru produsele companiei și cu cât.

Centrele de date puteau închiria clienților puterea cipurilor Nvidia fără să trimită cipurile în China. Noua regulă urmărește această cale de acces, arată comunicatul autorității americane. Nu este o interdicție pentru orice serviciu închiriat unei firme chineze.

Când are nevoie un centru de date de aprobare

Regula cere licență pentru exportul, reexportul sau transferul unor echipamente avansate destinate unui centru de date care oferă acces la o capacitate de calcul de peste 12.000.000 „aggregate TPP”. Acesta este indicatorul tehnic folosit în regulă. Condiția privește clienții cu sediul sau compania-mamă în Macau ori într-o țară din grupul D:5, din care face parte China.

La calculul pragului intră și centrele de date legate digital, care își folosesc împreună resursele. Operatorii trebuie să verifice cine deține sau controlează direct ori indirect firmele cărora le oferă acces. Regula lasă în afara acestei restricții sistemele comerciale folosite exclusiv pentru a ordona, filtra sau recomanda produse, servicii și conținut; sistemele care generează texte, imagini ori alte materiale noi nu intră în excepție.

O cerință separată de licență privește trimiterea sau transferul cipurilor avansate în Indonezia, Malaysia, Singapore, Brazilia și Thailanda. Ea nu se aplică destinatarilor cu sediul sau compania-mamă finală în SUA dacă sunt îndeplinite cerințele de raportare.

Cât din afacerea Nvidia este expusă

În raportul pentru trimestrul încheiat la 26 iulie 2026, Nvidia arată că livrările autorizate de cipuri H200 către China au adus mai puțin de 1% din veniturile diviziei sale de centre de date în acel trimestru. Procentul descrie cipurile livrate direct cu autorizație, nu veniturile legate de centrele de date din alte țări vizate de noua regulă. Prin urmare, el nu măsoară pierderea pe care aceasta ar putea-o produce.

Nvidia a înregistrat în primul semestru al exercițiului fiscal 2027 o cheltuială de 0,4 miliarde de dolari pentru stocuri excedentare și obligații de cumpărare legate de H200. Este un cost deja înregistrat, nu o estimare pentru măsura din noiembrie. Compania spunea în același raport că, la sfârșitul trimestrului încheiat în iulie, era practic exclusă de pe piața chineză de calcul pentru centre de date și avertiza că noi restricții i-ar putea afecta rezultatele.

Restricțiile anterioare au vizat inclusiv cipurile H20 în 2025. SUA au permis apoi anumite livrări H20 în august 2025 și cantități mici de H200 pentru clienți chinezi desemnați din februarie 2026, potrivit Nvidia. Noua regulă privește și accesul obținut prin servere aflate în afara Chinei, nu doar vânzarea directă de cipuri acolo.

Ce arată prețul acțiunilor și cazul Megaspeed

Înaintea deschiderii bursei din New York, pe 16 noiembrie, acțiunile Nvidia scădeau cu 3,41%, adică 5,56 dolari pe acțiune. Datele EODData indicau însă 162,60 dolari la deschidere, față de 162,90 dolari la închiderea ședinței precedente, o diferență de 0,30 dolari. Cele două cifre sunt din momente diferite ale tranzacționării și nu arată cât din mișcarea prețului a fost cauzat de regulă.

Cazul care a precedat măsura a implicat Megaspeed, client Nvidia din Singapore. Potrivit documentelor corporative citate de Channel NewsAsia, Megaspeed este deținută integral de Swiftdata, tot din Singapore, iar Tan Yong Pong și Ng Wei Shi Khloe figurează ca responsabili ai celor două firme. Alice Huang, cunoscută și ca Huang Le, a condus Megaspeed timp de opt luni; această funcție trecută nu stabilește cine controlează firma acum.

Regula va intra în vigoare în ziua publicării în Federal Register; documentul emis de autoritatea americană nu înscrie o dată calendaristică. Centrele de date care ofereau deja serviciile vizate vor avea 90 de zile de la intrarea în vigoare pentru a obține licența necesară continuării lor.