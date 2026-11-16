Un petrolier a fost lovit luni, 16 noiembrie, în strâmtoarea Ormuz, a anunțat serviciul britanic de supraveghere maritimă UKMTO. Pentru șoferii din România, incidentul aduce un risc de scumpire a carburanților, nu dovada că benzina și motorina s-au scumpit deja.

Iranul susține că șase petroliere au fost avariate de mine în strâmtoare de duminică. Reuters nu a putut verifica independent această cifră. UKMTO a confirmat un incident petrecut luni, fără să spună cine a lansat proiectilul care a lovit nava.

Potrivit raportului UKMTO din 16 noiembrie, lovitura a fost semnalată la ora 05:58 UTC, când petrolierul ieșea din strâmtoare. Proiectilul a provocat un incendiu în sala mașinilor. Toți membrii echipajului au fost găsiți și nu au fost raportate victime.

Petrolul era în scădere luni după-amiază

La ora 14:10 GMT, pe 16 noiembrie, petrolul Brent costa 94,17 dolari pe baril, cu 1,67 dolari sau 1,74% mai puțin, potrivit Reuters. Petrolul american WTI era la 87,42 dolari pe baril, în scădere cu 1,14 dolari sau 1,29%. Atacurile raportate nu au fost urmate, până la acea oră, de o creștere a acestor cotații.

Scăderea venea după o săptămână în care Brent pierduse 16%, iar WTI 13%. Reuters a legat evoluția de revenirea exporturilor de petrol din Orientul Mijlociu și de perspectiva unei oferte mai mari decât cererea. Prețul dintr-un anumit moment nu arată însă cum vor evolua cotațiile dacă transportul petrolului prin strâmtoare va fi afectat în continuare.

Associated Press a relatat că televiziunea iraniană anunțase separat incendii pe trei petroliere care ar fi lovit mine luni. Nici această relatare, nici afirmația Iranului despre șase nave nu transformă incidentul confirmat de UKMTO în șase atacuri confirmate de autoritatea britanică.

Prețurile din România sunt măsurate înaintea incidentelor

În România, pe 13 noiembrie, benzina standard costa în medie 9,66 lei pe litru, iar motorina standard 10,75 lei pe litru, potrivit eCARBURANT. Ambele prețuri erau neschimbate față de ziua precedentă. Față de săptămâna anterioară, benzina era mai ieftină cu 0,24 lei pe litru, iar motorina cu 0,14 lei pe litru.

Acestea sunt prețuri de dinaintea incidentelor raportate începând de duminică. Ele nu arată dacă prețurile la pompă din România s-au modificat după atacuri. Nici scăderea petrolului observată luni după-amiază nu stabilește singură cât va costa un litru de carburant în zilele următoare.

Prețul la pompă nu urmează imediat cotația petrolului

Petrolul este doar una dintre piesele care influențează costul carburanților. Explicația eCARBURANT privind formarea prețurilor arată că produsul rafinat urmărește cotațiile internaționale ale benzinei și motorinei și cursul leului față de dolar. La pompă se adaugă acciza, transportul, cheltuielile de funcționare, câștigul vânzătorului și TVA.

Acciza este stabilită pe litru, nu ca procent din cotația petrolului. De aceea, o schimbare a prețului petrolului se poate vedea doar parțial și cu întârziere în suma plătită de șofer. Pentru a vedea efectul incidentelor asupra carburanților din România, comparația trebuie făcută cu prețuri la pompă măsurate după 16 noiembrie, nu cu cele din 13 noiembrie.

În raportul din 16 noiembrie, UKMTO preciza că pagubele petrolierului și efectul incidentului asupra mediului nu fuseseră încă evaluate.