Ca profesor cu studii superioare de lungă durată, pornești de la un salariu de bază de 6.446 lei brut pe lună ca debutant. Grila urcă până la 8.215 lei brut la gradul I, în funcție de anii lucrați în învățământ, înainte de majorarea pentru vechimea totală în muncă și de sporuri. În 2026, pentru aceeași funcție și aceleași condiții de muncă, salariul de bază și celelalte drepturi salariale rămân la nivelul din decembrie 2025.

Salariul depinde de două feluri de vechime care nu trebuie confundate: anii lucrați în învățământ stabilesc tranșa din grilă, iar vechimea totală în muncă aduce gradația salarială. Pentru a avansa la gradele didactice, contează timpul predat efectiv la catedră după definitivat.

Salariul de bază de la debut până la gradul I

Pentru profesorul cu studii superioare de lungă durată, grila din anexa I a Legii-cadru nr. 153/2017 arată următoarele salarii de bază brute la gradația 0, înainte de majorarea pentru vechimea totală în muncă:

Debutant: 6.446 lei pe lună.

Cu definitivat: între 6.501 și 7.055 lei pe lună.

Cu gradul didactic II: între 6.609 și 7.385 lei pe lună.

Cu gradul didactic I: între 6.773 și 8.215 lei pe lună.

Intervalele diferă după vechimea în învățământ și se suprapun. Pentru a găsi poziția din grilă, identifici funcția, gradul didactic și tranșa de vechime în învățământ. Apoi verifici separat gradația pentru toți anii lucrați legal și drepturile legate de activitatea efectivă.

Vechimea totală adaugă gradații la salariu

Gradațiile se aplică una după alta: fiecare procent mărește salariul rezultat după treapta anterioară. Perioada lucrată legal în alt domeniu poate conta la această vechime salarială, dar nu ține loc de ani predați la catedră pentru obținerea gradelor didactice.

Ani de muncă Majorare nouă Se aplică la De la 3 la 5 ani 7,5% Salariul din grilă De la 5 la 10 ani 5% Salariul cu gradația 1 De la 10 la 15 ani 5% Salariul cu gradația 2 De la 15 la 20 de ani 2,5% Salariul cu gradația 3 Peste 20 de ani 2,5% Salariul cu gradația 4

Pașii pentru a deveni profesor titular

Titular înseamnă profesor angajat pe perioadă nedeterminată. Potrivit metodologiei pentru anul școlar 2026-2027, pentru un post vacant publicat pentru angajare pe perioadă nedeterminată trebuie să iei cel puțin nota 7 la scris și tot cel puțin nota 7 la inspecția la clasă sau la proba practică.

Înainte de înscriere, candidatul verifică dacă studiile și pregătirea psihopedagogică îi permit să ocupe postul dorit. Dosarul de înscriere trebuie să dovedească îndeplinirea acestor condiții și să fie validat în etapa din calendar.

Verifici postul și condițiile de studii și de pregătire psihopedagogică. Te înscrii, depui dosarul și urmărești validarea lui. Susții inspecția la clasă sau proba practică. Susții proba scrisă și verifici rezultatele; dacă este cazul, urmezi etapa de contestații din calendar. Participi la repartizarea pe un post vacant publicat pentru perioadă nedeterminată. După repartizare, primești decizia și închei contractul de muncă.

Media de repartizare se obține înmulțind nota la scris cu 3, adunând nota la inspecție sau la proba practică și împărțind suma la 4. Nota 7 este necesară la fiecare probă, nu doar ca medie. Proba scrisă din sesiunea 2026 a avut loc pe 21 iulie; pentru altă sesiune se folosește calendarul ei.

Definitivatul și gradele au condiții diferite

Definitivatul este examenul prin care profesorul dobândește dreptul de a continua cariera didactică drept cadru didactic licențiat. În sesiunea 2026, ca să te înscrii, trebuia să fi predat în specialitate măcar un an și să fi primit calificativul Bine sau Foarte bine în anul școlar curent. Mai trebuia să ai media de cel puțin 8 la cele două inspecții și la portofoliu, fără nicio notă sub 7 la vreo probă. Scrisul a reprezentat 70% din media finală, iar promovarea a cerut minimum 8.

După definitivat, gradul II poate fi susținut, de regulă, după cel puțin 4 ani de predare efectivă; pentru media 10 la definitivat, perioada poate scădea la 3 ani. Ca să obții gradul I, trebuie să fi trecut măcar 4 ani de când ai luat gradul II. Ai nevoie și de calificativul Foarte bine la evaluările din ultimii doi ani, de inspecții, de o recomandare și de o lucrare de specialitate. Vechimea la catedră se numără până la 31 august din anul examenului, nu după totalul anilor trecuți în cartea de muncă.

Ce se poate adăuga la salariul de bază

Majorările depind de activitatea prestată, de locul de muncă sau de rezultatul unui concurs. Ele nu se cuvin automat fiecărui profesor:

Gradația de merit aduce 25% din salariul de bază, prin concurs, pentru 5 ani. În sesiunea 2026, a fost limitată la 16% din posturile eligibile și se acordă începând cu 1 septembrie 2026.

Dirigenția sau conducerea unei clase aduce o majorare de 10% din salariul de bază, pentru activitatea efectiv făcută.

Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică este de 10% din salariul de bază.

Predarea în învățământul special aduce o majorare de 15%.

Munca într-o localitate izolată poate aduce o indemnizație de până la 20%, în condițiile stabilite pentru locul respectiv.

Pentru condiții periculoase sau vătămătoare, sporul poate ajunge la 15%, dar nu poate depăși 1.500 lei brut pe lună.

Predarea simultană aduce 7% pentru două clase, 10% pentru trei, 15% pentru patru și 20% pentru cinci clase.

Activitatea de practică pedagogică poate aduce o majorare între 10% și 25%, după activitatea efectivă și numărul elevilor.

În învățământul de stat, indemnizația de hrană este de 347 lei pe lună pentru cei al căror venit net din funcția de bază nu depășește 6.000 lei, dacă nu se pune la socoteală această indemnizație. Regula se aplică drepturilor aferente lunii ianuarie 2026 și suma se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat. În 2026, instituțiile publice nu acordă vouchere de vacanță, premii sau bonusuri; dintre biletele de valoare, excepția o reprezintă tichetele de creșă.

Cum estimezi suma care intră în cont

Pe fluturaș, pornești de la salariul de bază brut și verifici fiecare majorare sau spor aplicabil. Din brutul total se scad contribuția la pensie de 25% și cea la sănătate de 10%. Impozitul de 10% se calculează după scăderea contribuțiilor și a eventualelor deduceri personale.

La un salariu brut de 7.000 de lei, de exemplu, fără sporuri, deduceri, indemnizație de hrană sau alte rețineri, contribuția la pensie este 1.750 lei, iar cea la sănătate este 700 lei. Baza pentru impozit rămâne 4.550 lei; impozitul este 455 lei, iar netul orientativ este 4.095 lei. Dacă același salariu de bază ar primi și majorarea de 10% pentru dirigenție, brutul exemplului ar deveni 7.700 lei, iar netul orientativ, în aceleași condiții, 4.504,50 lei.

Pentru salariul de bază de 6.446 lei al debutantului, fără alte drepturi, deduceri sau rețineri, același calcul dă aproximativ 3.771 lei net. Suma de pe fluturaș poate fi diferită când se aplică deduceri personale, sporuri, indemnizația de hrană ori alte rețineri.

Întrebări frecvente

Poți deveni titular fără definitivat?

Regula pentru angajarea pe perioadă nedeterminată cere definitivatul. Metodologia anului școlar 2026-2027 a prevăzut o condiționare specială pentru candidații care au promovat sesiunea 2026; fără promovare, încadrarea poate rămâne pe perioadă determinată, potrivit acelei metodologii.

Ce se întâmplă dacă nu promovezi definitivatul?

Poți da examenul de până la trei ori fără să plătești taxă. Fără promovare nu este dobândit dreptul oferit de definitivat.

Primești o primă dacă devii titular într-o zonă izolată?

Profesorul titular repartizat într-o zonă defavorizată sau izolată poate primi, o singură dată, o primă de instalare neimpozabilă egală cu cinci salarii minime brute, cu obligația de a rămâne titular cinci ani școlari. La salariul minim de 4.325 lei, aplicabil de la 1 iulie 2026, suma calculată este de 21.625 lei.

Câte zile de concediu are personalul didactic din școlile de stat?

Are dreptul la 62 de zile lucrătoare de concediu de odihnă, în timpul vacanțelor școlare.

Ce drepturi au copiii personalului didactic?

Ei sunt scutiți de taxa de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior și pot primi cazare gratuită în internat sau cămin, în condițiile legii.

Surse verificate la 16 noiembrie 2026: Legea-cadru nr. 153/2017, Legea nr. 141/2025, Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și Codul fiscal, Parlamentul României; metodologia de mobilitate pentru anul școlar 2026-2027, metodologia gradelor didactice, metodologia gradației de merit, ordinul privind indemnizația de hrană și informarea despre definitivatul din 2026, Ministerul Educației și Cercetării; Hotărârea nr. 146/2026, Guvernul României.