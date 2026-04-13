Prețul unei asigurări de sănătate pentru călătorie nu este fix și nici nu se reduce la o singură sumă afișată pe site. El depinde de durata vacanței, vârsta asiguratului, destinație, suma asigurată și riscurile incluse în poliță. În practică, o astfel de asigurare acoperă, în funcție de pachetul ales, cheltuieli medicale de urgență, repatriere medicală sau a corpului neînsuflețit, despăgubiri pentru accidente, pierderea sau furtul bagajelor, răspunderea civilă față de terți și anularea sau întreruperea călătoriei. Achiziția se poate face online, iar diferențele de preț apar tocmai din acești parametri.

Pentru cine pleacă în vacanță în această perioadă, costul protecției de călătorie trebuie privit împreună cu un alt fenomen care a lovit deja piața turistică: scumpirea pachetelor din cauza kerosenului. Românii care și-au rezervat deja vacanțele de vară au primit vești proaste. Mulți dintre ei sunt notificați că trebuie să plătească mai mult decât au planificat inițial, din cauza dublării prețului la kerosen. Agențiile de turism au introdus o taxă suplimentară de aproximativ 30 de euro de persoană pentru a bloca prețul sejurului deja achitat, altfel riscă scumpiri considerabile.

Ce influențează prețul unei asigurări de sănătate pentru călătorie

Înainte să comparați ofertele, merită să știți ce schimbă prețul. În primul rând, durata călătoriei. De pildă, la Groupama durata asigurării poate fi de la 3 până la 365 de zile. În al doilea rând, contează vârsta. La Generali, polițele de călătorie se pot emite pentru vârsta de maximum 79 de ani împliniți în perioada călătoriei, dar există și restricții: nu se pot emite asigurări pentru persoane cu vârsta de peste 70 de ani pentru anumite zone, iar pentru alte zone nu se pot emite asigurări pentru persoane cu vârsta de peste 75 de ani. Pentru intervalul de vârstă selectat la Generali, polițele se pot emite pentru o perioadă de maxim 30 de zile, deși polițele de călătorie Generali se pot emite pe o perioadă de maxim 365 de zile consecutive, pentru detalii putând fi contactat [email protected].

Un alt factor major este suma asigurată. La Allianz Țiriac, asigurarea anuală pentru multiple călătorii în străinătate este disponibilă cu o singură variantă de sumă asigurată: 30.000 de EUR. Aici trebuie citit atent ce înseamnă această limită: suma asigurată pentru cheltuieli medicale reprezintă limita maximă pentru care se acordă despăgubire, iar costurile pentru repatriere, servicii de asistență și protecție financiară sunt deduse din această sumă asigurată. Cu alte cuvinte, nu contează doar prețul poliței, ci și câtă acoperire reală rămâne disponibilă dacă apar mai multe costuri în același dosar.

Dacă vreți să puneți în balanță polița de călătorie cu alte forme de protecție medicală, merită citit și Asigurare medicală privată sau economii personale:, pentru că logica este aceeași: prețul cel mai mic nu oferă neapărat cea mai bună siguranță.

Condiții care pot schimba utilitatea poliței, nu doar costul

La căutarea „asigurare de sănătate călătorie preț”, mulți se uită doar la tarif și omit momentul de la care polița produce efecte. Aici apar diferențe care contează. La Generali, pentru polițele care au data emiterii în aceeași zi cu data valabilității poliței, valabilitatea asigurării pentru plecarea în călătorie cu avionul începe la ora înscrisă pe poliță. Pentru plecarea în călătorie cu alte mijloace de transport, valabilitatea începe după 12 ore de la ora emiterii.

Mai există o condiție sensibilă pentru cei care încearcă să cumpere polița după ce au plecat deja din țară. Dacă în momentul încheierii asigurării, asiguratul nu se află pe teritoriul României, răspunderea asigurătorului începe după 8 zile, calculate din ziua următoare emiterii poliței și efectuării plății primei de asigurare. În această situație, în caz de daună, asiguratul trebuie să facă dovada că a părăsit România cu cel mult 4 săptămâni înainte de încheierea poliței.

Pentru familii, inclusiv modul de emitere poate influența alegerea. La Generali, pentru scopul „Familie”, trebuie adăugate cel puțin 2 persoane. Dacă în pachet vă interesează și acoperirea pentru anularea călătoriei, STORNO este valabilă doar dacă polița se emite cu mai mult de 2 zile înaintea datei plecării în călătorie.

Când vacanța se scumpește, costul protecției devine mai vizibil

Tot mai mulți clienți ai agențiilor de turism primesc notificări neașteptate. Un turist a fost anunțat, de pildă, că sejurul său din Turcia, programat pentru luna iunie, s-ar putea scumpi cu peste 200 de euro. Cum vine asta? Simplu, printr-o notificare pe email.

„Am primit o notificare pe mail că mi s-ar scumpi sezonul meu cu familia, undeva la 263 de euro până la finalul plecării şi mi-au dat… o cale să nu plătesc aşa de mult, să platesc 30 de euro de persoană ca să mi se blocheze preţul. Am ales alternativa de a plăti acea asigurare în plus, care m-a costat 150 de euro”, a mărturisit Claudiu Damian, clientul unei agenții de turism.

Această „protecţie de preț” este un produs nou introdus de agenții. În această situație sunt trei variante. Prima este să plătiți taxa de aproximativ 30 de euro de persoană, adică 120 de euro pentru o familie de patru persoane. A doua opțiune este să refuzați plata, dar riscați scumpiri de până la 8% din valoarea pachetului. La un sejur de 3.000 de euro, asta înseamnă 240 de euro în plus. A treia variantă este să renunțați la vacanță, dar veți pierde între 20% și 80% din banii deja plătiți, în funcție de cât de aproape este data plecării.

Ce este legal și unde se oprește scumpirea

Deși pare o practică la limita legii, atât reprezentanții industriei, cât și ANPC susțin că aceste ajustări sunt prevăzute în contracte. E drept că nu mulți citesc toate clauzele.

„În cazul în care apar scumpiri peste noapte agențiile de turism au dreptul să mărească tarifele. Turistul va beneficia garantat de același tarif pentru pachetul turistic. Doar că acea sumă nu va fi returnată în cazul în care nu vor apărea scumpirile”, a declarat Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al Asociației Agențiilor de Turism.

„Nu poate să crească cu mai mult de 8% din valoarea pachetului. Şi această creştere se poate produce doar în circumstanţe extraordinare”, a explicat și Cristina Pipiaș, reprezentant al unei agenții de turism. Iar pentru viitor, veștile nu sunt mai bune. „Va creşte preţul pentru vacanţele nou achiziţionate pentru acest sezon sau următorul fără dar şi poate pentru ca preţul kerosenului e mult peste ce se aştepta”, a declarat Alexandra Matei, safety broker.

Pentru consumator, asta înseamnă că prețul total al unei vacanțe nu mai este doar prețul din ofertă plus polița medicală. El poate include taxe suplimentare, protecție de preț și clauze contractuale care mută o parte din risc către client. În zona financiară personală, exact astfel de costuri ascunse ajung să pună presiune pe buget, la fel cum se vede și în Top 7 semnale de alarmă pentru o afacere în criză, unde presiunea costurilor neprevăzute schimbă rapid calculele inițiale.

Doar zborurile charter sunt afectate direct de diferența de combustibil

Lucrurile stau puțin diferit pentru cei care și-au cumpărat bilete de avion direct de la companiile de linie. Aici, prețurile nu pot fi modificate retroactiv. Problema apare la pachetele turistice care includ transport cu avionul în regim charter.

„Companiile aeriene, atunci când… pasagerii rezervă o călătorie direct de pe site-ul operatorului, aceștia nu pot reveni cu… o notificare conform cărea prețul pe călătoria deja rezervată s-a modificat și în consecință pasagerul nu mai are dreptul să zboare. Deci această problemă a diferenței de combustibil apare doar la zborurile charter”, a precizat Ramona Colea, de la o companie de despăgubiri pentru zboruri.

Ce merită verificat înainte de a cumpăra polița

Pe lângă preț, verificați suma asigurată, dacă repatrierea se consumă din aceeași limită, momentul exact de începere a valabilității, condițiile pentru STORNO și restricțiile de vârstă sau de zonă. Dacă plecați repede, faptul că o poliță intră în vigoare la ora înscrisă sau după 12 ore poate face diferența. Dacă sunteți deja în străinătate, cele 8 zile de așteptare pot anula utilitatea imediată a produsului. Iar în caz de urgență medicală, Groupama oferă suport 24/7 prin numărul dedicat 0374 110 115, opțiunea 1 pentru asistență medicală, opțiunea 2 pentru asistență rutieră.

Rezerve de kerosen pe terminate în Europa

Dincolo de cifre, situația la nivel european este critică. Aeroporturile de pe continent avertizează că mai sunt doar trei săptămâni până când vor rămâne fără kerosen, dacă situația din Strâmtoarea Ormuz nu se redresează. Organizația care reprezintă aeroporturile europene spune că rezervele sunt la un nivel critic și cere intervenția urgentă a Uniunii Europene, în condițiile în care 40% din rezerva mondială de combustibil de avion tranzitează acea zonă.