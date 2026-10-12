Deponenții din Republica Moldova ar beneficia de un plafon mai mare pentru protejarea economiilor bancare, conform unui proiect de modificare a Legii privind garantarea depozitelor în bănci. În prezent, limita de garantare este de 200.000 de lei moldovenești, echivalentul a circa 10.000 de euro.

Pentru evaluarea protecției economiilor, reperul rămâne plafonul în vigoare. Majorările sunt propuneri legislative, cu un calendar care depinde parțial de semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană (UE). Sumele și termenele privesc schema din Republica Moldova, nu plafonul aplicabil în România.

Calendarul propus are trei trepte de majorare

Proiectul urmărește apropierea graduală de nivelul de garantare din statele UE. Creșterea acoperirii prin Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) ar urma acest calendar:

Calendarul prezentat de Mold-Street indică pentru prima treaptă o dată fixă: plafonul ar urca la 500.000 de lei moldovenești de la 1 ianuarie 2028. Această treaptă nu este condiționată de semnarea tratatului de aderare.

Plafonul ar ajunge la un milion de lei moldovenești la 1 ianuarie din anul de după semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană, însă nu înainte de 1 ianuarie 2031.

Ținta de aliniere la nivelul european este de 100.000 de euro, circa două milioane de lei moldovenești. Acest plafon s-ar aplica de la 1 ianuarie din anul care urmează expirării celor patru ani de la semnarea tratatului de aderare, fără a putea intra în vigoare înainte de 1 ianuarie 2035.

Pentru ultimele două trepte, data minimă indicată nu este suficientă pentru aplicare. Trebuie îndeplinită și condiția legată de tratatul de aderare. Calendarul distinge astfel între anul imediat următor semnării și anul care urmează după încheierea perioadei de patru ani de la semnare.

Prima majorare privește limita până la care depozitele ar fi protejate prin schema de garantare, nu o plată uniformă de 500.000 de lei moldovenești către deponenți. Plafonul prevăzut în proiect nu înseamnă că fiecare deponent ar primi automat această sumă drept compensație.

Dreptul la compensație ar reveni și clienților reprezentați de instituții financiare

Potrivit Bizlaw, o categorie vizată expres este cea a clienților pentru care alte instituții financiare deschid depozite în numele și în contul lor. Proiectul stabilește condiții pentru includerea acestor fonduri în schema de garantare, chiar dacă depozitul este deschis printr-o altă instituție financiară.

În această situație, dreptul la compensație ar aparține clienților pentru care sunt deținute sumele. Distincția privește beneficiarul plății: instituția financiară deschide depozitul în contul clientului, iar proiectul recunoaște clientului dreptul asupra compensației.

Solicitarea compensațiilor neridicate ar avea un termen de cinci ani

Deponenții care nu și-au ridicat compensațiile ar putea cere plata în termen de cinci ani de la data indisponibilității depozitelor. Pentru această categorie, demersul prevăzut este solicitarea plății, iar calcularea termenului pornește de la indisponibilitatea banilor, nu de la deschiderea depozitului.

Documentul propune și clarificarea regulilor prin care se constată indisponibilitatea depozitelor. Totodată, reglementează mai clar intervenția schemei de garantare în procesele de rezoluție bancară, adică în gestionarea băncilor aflate în dificultate.

Fondul de Garantare a Depozitelor va suspenda plata compensațiilor dacă persoana îndreptățită este acuzată de o infracțiune legată de spălarea banilor, potrivit regulii propuse. În această situație, suspendarea nu este formulată ca o opțiune a Fondului. Regula se înscrie în cadrul prevederilor privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului și privește acuzația, fără a o echivala cu o condamnare.

Acumularea resurselor explică durata calendarului

Autorii proiectului arată că sectorul bancar a cerut extinderea termenului de aliniere până în 2035. Justificarea invocată este efortul financiar necesar pentru acumularea resurselor Fondului, care trebuie să susțină nivelul mai ridicat de protecție a depozitelor.

Pentru situația în care resursele sale sunt insuficiente, proiectul revizuiește condițiile împrumuturilor contractate de la Ministerul Finanțelor. Finanțarea ar putea fi acordată pentru cel mult șase ani, cu posibilitatea unei singure prelungiri, de până la trei ani.

Responsabilitățile instituționale sunt separate: Banca Națională a Moldovei ar avea statutul de autoritate competentă, în timp ce FGDSB ar fi autoritatea desemnată pentru administrarea schemei de garantare.

Aplicarea legii ar avea termene distincte

Proiectul schimbă și termenii folosiți în lege. Bancă ar deveni instituție de credit, potrivit modificărilor propuse pentru legislația activității instituțiilor bancare. Pentru a respecta noile cerințe europene, depozit acoperit ar înlocui termenul depozit garantat.

Cea mai mare parte a prevederilor s-ar aplica după șase luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial. Alte norme ar intra în vigoare pe etape, potrivit termenelor de armonizare cu legislația Uniunii Europene și în funcție de mersul aderării Republicii Moldova.