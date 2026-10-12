Pentru schimbarea a 100 de euro, echivalentul de referință este 533,73 lei pe 12 octombrie 2026, la un curs de 5,3373 lei pentru un euro. Acesta este reperul pentru conversiile de mai jos; suma plătită efectiv la schimb include și comisioanele și marjele intermediarului.

Cursul BNR de azi

Banca Națională a României (BNR) cotează dolarul american la 4,7714 lei, lira sterlină la 6,3160 lei și francul elvețian la 5,7273 lei pentru o unitate, în ședința din 12 octombrie 2026.

Pentru moneda maghiară, cotația este de 1,4611 lei pentru 100 de forinți, nu pentru un singur forint. Zlotul polonez și leul moldovenesc sunt cotate pentru o unitate, iar conversiile lor sunt detaliate în secțiunea dedicată monedelor regionale.

Cum a evoluat euro în ultimul an

În seria zilnică a cursurilor BCE publicată de Eurostat, ultima cotație este de 5,3406 lei pentru un euro, la 9 octombrie 2026. Scăderea față de ședința precedentă este de 0,0028 lei, respectiv 0,05%, în aceeași serie. Această cotație istorică nu înlocuiește cursul BNR folosit pentru conversiile zilei.

Comparațiile pe perioade folosesc exclusiv seria zilnică a cursurilor BCE:

La 7 zile, reperul este 2 octombrie 2026, când un euro era 5,3488 lei. Ultima cotație este mai mică cu 0,0082 lei, respectiv 0,15%.

La 30 de zile, reperul este 9 septembrie 2026, cu 5,2546 lei pentru un euro. Creșterea este de 0,0860 lei, respectiv 1,64%.

La aproximativ 90 de zile, comparația pornește de la 5,2333 lei pentru un euro, în 10 iulie 2026. Diferența este de 0,1073 lei, respectiv 2,05%, în plus.

La un an, reperul este 9 octombrie 2025, când un euro era 5,0945 lei. Avansul este de 0,2461 lei, respectiv 4,83%.

În seria zilnică a cursurilor BCE, minimul ultimelor 12 luni a fost de 5,0823 lei pentru un euro, la 23 octombrie 2025, iar maximul de 5,3528 lei, la 7 octombrie 2026. Distanța dintre extreme este de 0,2705 lei.

Mediile pentru un euro, calculate din seria zilnică a cursurilor BCE, au fost de 5,2372 lei în iulie 2026, de 5,2493 lei în august și de 5,2633 lei în septembrie. Calculul include toate ședințele fiecărei luni, nu doar prima sau ultima zi.

Dolarul, lira și francul

În seria zilnică a cursurilor BCE, ultima cotație a dolarului american este de 4,7658 lei, în scădere cu 0,0111 lei, respectiv 0,23%, față de ședința precedentă.

Reperele dolarului din seria zilnică a cursurilor BCE sunt 4,7651 lei la 2 octombrie 2026, 4,5096 lei la 9 septembrie, 4,5786 lei la 10 iulie și 4,3876 lei la 9 octombrie 2025. Față de acestea, creșterile sunt, în aceeași ordine, de 0,0007 lei (0,01%), 0,2562 lei (5,68%), 0,1872 lei (4,09%) și 0,3782 lei (8,62%).

Pentru dolar, seria zilnică a cursurilor BCE consemnează un minim anual de 4,2563 lei la 28 ianuarie 2026 și un maxim de 4,7891 lei la 7 octombrie 2026, cu o distanță de 0,5328 lei.

În seria zilnică a cursurilor BCE, lira sterlină are ultima cotație de 6,3006 lei, după o scădere zilnică de 0,0082 lei (0,13%). Reperele aceleiași serii sunt 6,2903 lei la 2 octombrie 2026, 6,1173 lei la 9 septembrie, 6,1456 lei la 10 iulie și 5,8672 lei la 9 octombrie 2025. Avansurile corespunzătoare sunt de 0,0103 lei (0,16%), 0,1833 lei (3,00%), 0,1550 lei (2,52%) și 0,4334 lei (7,39%).

Francul elvețian ajunge la 5,7346 lei în seria zilnică a cursurilor BCE, cu 0,0050 lei (0,09%) peste ședința precedentă. Reperele aceleiași serii sunt 5,7644 lei la 2 octombrie 2026, 5,5876 lei la 9 septembrie, 5,6742 lei la 10 iulie și 5,4727 lei la 9 octombrie 2025. Diferențele sunt de -0,0298 lei (-0,52%), +0,1470 lei (+2,63%), +0,0604 lei (+1,06%) și +0,2619 lei (+4,79%).

La cursul BNR al zilei, 100 de dolari înseamnă 477 lei, față de 451 lei la reperul de 30 de zile și 439 lei acum un an: diferențe de 26 de lei și 38 de lei.

Pentru 100 de lire sterline, echivalentul este de 632 lei, comparativ cu 612 lei la reperul de 30 de zile și 587 lei acum un an. Diferențele sunt de 20 de lei, respectiv 45 de lei.

Pentru 100 de franci elvețieni, echivalentul actual este de 573 lei. Aceeași sumă însemna 559 lei la reperul de 30 de zile și 547 lei acum un an, diferențele fiind de 14 lei și 25 de lei.

Din cursurile BNR ale zilei rezultă că un euro echivalează cu 1,1186 dolari americani, 0,8450 lire sterline sau 0,9319 franci elvețieni. Un dolar american echivalează cu 0,8940 euro. Rapoartele se obțin prin împărțirea cursurilor în lei ale celor două monede.

Zlotul, coroana cehă și leul moldovenesc

La 12 octombrie 2026, BNR cotează un zlot polonez la 1,2161 lei. Pentru 100 de zloți, echivalentul este de 122 lei, tot 122 lei la reperul de 30 de zile, cu o diferență rotunjită de zero lei. Față de echivalentul de 120 lei de acum un an, creșterea este de 2 lei.

O coroană cehă are cursul BNR de 0,2188 lei. Pentru 100 de coroane cehe, echivalentul este de 22 lei, egal după rotunjire cu cel de la reperul de 30 de zile. Comparativ cu echivalentul de 21 de lei de acum un an, diferența este de un leu.

Un leu moldovenesc este cotat de BNR la 0,2660 lei, iar 100 de lei moldovenești înseamnă 27 de lei la cursul de referință.

Cum se citește cursul de referință

BNR stabilește cursul în fiecare zi lucrătoare, pe baza cotațiilor pieței valutare interbancare. Publicarea are loc în jurul orei 13:00, iar cursul este valabil pentru ziua bancară următoare. Reperul este utilizat în contabilitate, declarații, calculul taxelor și contracte.

Istoricul provine din seria zilnică a cursurilor BCE publicată de Eurostat, cu identificatorul ert_bil_eur_d. Intervalul 9 octombrie 2025 – 9 octombrie 2026 cuprinde 256 de cotații. Pentru celelalte monede, valoarea în lei se calculează împărțind cursul leu/euro la cursul valutei față de euro din aceeași zi.

BNR și BCE folosesc momente diferite ale zilei pentru calcul, astfel încât valorile lor pot diferi. Comparațiile de evoluție păstrează aceeași serie istorică.

Conversiile practice și diferențele sunt rotunjite la leu. Ele nu includ comisioane bancare, comisioane de schimb, marje sau taxe. La schimbul efectiv, cursul de cumpărare este mai mic decât reperul, iar cel de vânzare este mai mare; diferența dintre ele revine intermediarului.

Datele complete și actualizate: Curs valutar.