Franța a ajuns să se împrumute pe zece ani la un randament apropiat de 5% la începutul lunii octombrie 2026, când investitorii au intensificat vânzările de obligațiuni și au cerut dobânzi mai mari pentru finanțarea statului. Creșterea costurilor vine în timp ce guvernul trebuie să obțină sprijinul unui parlament divizat pentru bugetul pe 2027.

Presiunea s-a resimțit și asupra monedei europene. Pe 5 octombrie, euro a coborât sub 1,12 dolari, la cel mai redus nivel din ultimele 17 luni, potrivit TVR Info, care citează Reuters.

Pentru România, riscul financiar este o scumpire a împrumuturilor noi și a refinanțării datoriei dacă investitorii devin mai reticenți față de obligațiunile statelor europene. Efectul nu este automat: depinde de situația fiscală internă, de ratingul de țară, adică evaluarea capacității de plată a statului, de politica monetară și de evoluția piețelor internaționale.

Investitorii cer o compensație mai mare pentru riscul francez

Diferența dintre randamentele obligațiunilor franceze și germane pe zece ani a depășit temporar 1,5 puncte procentuale. Germania servește drept reper de siguranță pe piața obligațiunilor în euro, iar investitorii cer o dobândă suplimentară pentru a finanța Franța în locul ei.

Prima de risc franceză, adică această compensație suplimentară, a ajuns la cel mai ridicat nivel din perioada crizei datoriilor din zona euro din 2010-2012. Randamentele au coborât ulterior de la maxime, dar tensiunile au rămas ridicate.

Scumpirea finanțării apasă bugetul pe măsură ce statul contractează împrumuturi noi și înlocuiește obligațiunile ajunse la scadență. Datoria nu trebuie rambursată integral într-un singur moment, însă dobânzile trebuie plătite, iar împrumuturile care expiră trebuie refinanțate.

Cu cât finanțarea nouă este mai scumpă, cu atât o parte mai mare din veniturile bugetare merge către creditori, în detrimentul altor cheltuieli publice. Investitorii urmăresc astfel atât capacitatea economică a Franței de a plăti, cât și capacitatea instituțiilor politice de a aproba măsuri pentru stabilizarea finanțelor.

Datoria a crescut, iar prognozele indică deficite persistente

Franța este a doua economie a zonei euro. Datoria sa publică era de aproximativ 3.596 de miliarde de euro în iunie 2026, echivalentul a circa 119% din produsul intern brut (PIB), față de 97,9% în 2019, conform datelor prezentate de Associated Press și citate de TVR Info.

Acumularea datoriei reflectă cheltuielile pentru sprijinirea economiei și populației în pandemie, apoi intervențiile din criza energetică declanșată după invazia rusă în Ucraina. Aceste cheltuieli s-au adăugat unor deficite bugetare înregistrate de mai multe decenii. Cheltuielile structurale ridicate, cele care se mențin în buget de la un an la altul, fac dificilă revenirea rapidă la echilibru.

Estimările privind anii următori indică o continuare a presiunii bugetare:

Ministerul francez de Finanțe estimează o datorie publică de 119,3% din PIB în 2026.

Pentru 2027, același minister estimează că datoria ar putea ajunge la 121,7% din PIB.

Prognoza Comisiei Europene din mai 2026 indică un deficit de 5,1% din PIB în 2026 și de 5,7% în 2027, în absența unor schimbări de politică, precum și o datorie de peste 120% din PIB în 2027.

Creșterea economică modestă limitează, la rândul său, posibilitatea de a corecta dezechilibrele. Comisia Europeană consideră că o redresare durabilă ar necesita atât economii pe termen scurt, cât și măsuri care să îmbunătățească potențialul de creștere al economiei.

Un euro mai slab poate scumpi energia și materiile prime

Cursul euro față de dolar depinde în mod obișnuit de diferențele dintre dobânzile americane și europene, de perspectivele economice și de circulația capitalului între piețe. În octombrie, tensiunile fiscale europene au adăugat o presiune asupra monedei comune.

Vânzarea obligațiunilor franceze și orientarea către titluri germane măresc diferența dintre costurile de finanțare ale celor două state. Dacă investitorii își reduc și deținerile de active europene în ansamblu, presiunea se poate transmite asupra euro.

Analiștii citați în relatarea TVR Info au indicat pragul de 1,10 dolari ca nivel pe care moneda europeană l-ar putea testa dacă tensiunile fiscale se extind. Este un scenariu de piață, nu o evoluție certă a cursului.

Deprecierea poate face exporturile europene mai competitive, dar poate scumpi importurile facturate în dolari, inclusiv petrolul și alte materii prime. În condițiile unor costuri ale energiei deja ridicate, acest efect poate alimenta inflația.

Și pentru economia românească, importurile de energie și materii prime denominate în dolari pot deveni mai scumpe în euro. Evoluția monedei europene față de dolar nu stabilește însă singură cursul leu-euro, care depinde și de condițiile economice și monetare interne.

Banca Centrală Europeană trebuie să gestioneze inflația și finanțarea mai scumpă

În septembrie 2026, Banca Centrală Europeană (BCE) a majorat cu 0,25 puncte procentuale cele trei rate principale ale dobânzii, pe fondul presiunilor inflaționiste provocate de conflictul din Orientul Mijlociu. Prognozele instituției din aceeași lună indicau o inflație medie în zona euro de 3% în 2026 și de 2,5% în 2027.

Menținerea dobânzilor la niveluri ridicate sau o nouă majorare poate tempera cererea și presiunea asupra prețurilor, dar poate spori costurile de finanțare ale unor guverne deja îndatorate. Creșterea randamentelor obligațiunilor mărește costurile de finanțare și pentru companii și gospodării.

O reducere a dobânzilor destinată să calmeze piața obligațiunilor ar putea intra în conflict cu obiectivul combaterii inflației. Nici nu ar elimina problemele structurale ale bugetului francez.

BCE poate folosi Instrumentul de protecție a transmisiei monetare (TPI) pentru a cumpăra obligațiuni atunci când creșteri nejustificate și dezordonate ale costurilor de finanțare împiedică aplicarea uniformă a politicii monetare în zona euro.

Intervenția nu este automată și nu garantează acoperirea costurilor unei politici fiscale nesustenabile. Eligibilitatea depinde inclusiv de respectarea cadrului fiscal european și de evaluarea sustenabilității datoriei, adică a capacității statului de a o susține în timp. Banca Franței a avertizat că autoritățile franceze trebuie să își asume redresarea finanțelor publice, fără să se bazeze pe intervenția BCE.

Tensiunile se pot transmite către alte piețe europene

Băncile, fondurile de investiții, asigurătorii și deținătorii de obligațiuni leagă piețele financiare europene. O reevaluare a riscului francez poate determina investitorii să reducă deținerile și în alte state percepute drept vulnerabile, inclusiv Italia și Spania.

Acesta este mecanismul contagiunii financiare: schimbarea percepției asupra riscului poate duce la solicitarea unor dobânzi mai mari în mai multe țări simultan, chiar fără o deteriorare imediată a indicatorilor lor bugetari.

În octombrie, tensiunile de pe piața franceză au coincis cu o creștere a primei de risc pentru Italia și cu incertitudini politice în alte state europene. Extinderea scumpirii finanțării rămâne un risc, nu o consecință automată.

Dacă presiunea continuă, finanțarea investițiilor publice, a apărării și a tranziției energetice ar putea deveni mai dificilă. Pentru Uniunea Europeană, aceasta ar limita resursele pentru consolidarea competitivității și pentru răspunsul la noi șocuri economice.

Bugetul pentru 2027 trebuie să obțină sprijin parlamentar

Executivul francez a propus economii și măsuri fiscale, însă opoziția contestă ajustări care ar putea afecta pensiile, salariile din sectorul public și serviciile sociale. Apropierea alegerilor prezidențiale din 2027 complică negocierile, deoarece partidele încearcă să evite măsurile nepopulare.

Instrumentele disponibile pentru reducerea deficitului includ:

Limitarea creșterii cheltuielilor publice.

Revizuirea unor facilități fiscale.

Îmbunătățirea colectării veniturilor.

Măsuri pentru stimularea productivității și a ocupării forței de muncă.

Ritmul ajustării contează. Reducerea rapidă a cheltuielilor poate afecta cererea internă și poate provoca proteste sociale, iar majorarea taxelor poate descuraja investițiile și consumul. Dacă economia încetinește, veniturile bugetare pot scădea și pot anula o parte din economiile obținute.

O ajustare prea lentă poate menține cererea investitorilor pentru dobânzi mai mari. Credibilitatea unui plan fiscal multianual și sprijinul parlamentar sunt astfel condiții pentru reducerea presiunii financiare.

Dimensiunea economiei franceze și profunzimea piețelor sale financiare oferă resurse pentru gestionarea tensiunilor; nivelul datoriei nu înseamnă automat o incapacitate de plată. Totuși, deficitul persistent, finanțarea mai scumpă și blocajul politic reduc posibilitățile guvernului de a interveni.

Următorul pas este adoptarea unui buget credibil pentru 2027. Un compromis parlamentar și măsuri fiscale considerate realiste ar putea tempera presiunea asupra obligațiunilor și asupra euro. Continuarea blocajului ar putea menține costurile de finanțare ridicate.