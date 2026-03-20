Croația și Muntenegru caută 95.000 de muncitori cu salarii de până la 3.000 de euro

Croația și Muntenegru se confruntă cu o criză acută de personal înaintea sezonului estival, având nevoie de aproape 95.000 de muncitori pentru a acoperi posturile din turism. Angajatorii de pe coasta Adriaticii oferă salarii care pot ajunge și la 3.000 de euro pe lună, iar pachetul de beneficii include, nu de puține ori, cazare și masă asigurate.

Deficit major de personal pe coasta Adriaticii

Regiunea se pregătește de un nou sezon turistic, dar deficitul de forță de muncă este mai mare ca niciodată. Potrivit estimărilor, Croația are nevoie de aproximativ 70.000 de angajați, cu circa 5.000 mai mulți decât anul trecut. Iar în Muntenegru, datele Camerei de Comerț indică o necesitate de circa 25.000 de lucrători sezonieri.

În anumite destinații, presiunea este uriașă. De exemplu, doar în Budva, un oraș de coastă extrem de popular din Muntenegru, este nevoie de cel puțin 5.000 de angajați pentru a face față fluxului de turiști.

Ce posturi sunt la mare căutare

V-ați gândit vreodată să lucrați un sezon la malul mării? Ei bine, cele mai multe oportunități sunt în sectorul ospitalității. Angajatorii caută cu prioritate ospătari, bucătari și ajutori de bucătar, personal auxiliar în bucătărie, dar și personal de curățenie și cameriste. Pe listă se adaugă și animatori, recepționeri și lucrători pentru mentenanță, esențiali pentru buna funcționare a hotelurilor și complexelor turistice.

Numai că, deși cererea este mare pentru posturi precum recepționer sau ajutor de bucătar, există un deficit serios de candidați pentru poziții calificate.

O problemă veche.

Angajatorii se chinuie să găsească bucătari, cofetari, specialiști în grill sau pizzari cu experiență.

Grila de salarizare pe Coasta Adriaticii

Până la urmă, salariul este cel care contează cel mai mult. Ofertele variază în funcție de experiență și poziție, însă sunt competitive pentru piața europeană. Hai să vedem concret cum arată plajele de salarizare lunare:

Ospătari: între 1.200 și 1.600 de euro

între 1.200 și 1.600 de euro Barmani: între 1.400 și 1.600 de euro

între 1.400 și 1.600 de euro Recepționeri: între 1.300 și 1.500 de euro

între 1.300 și 1.500 de euro Personal mentenanță și meseriași: între 1.100 și 1.300 de euro

între 1.100 și 1.300 de euro Vânzători: până la 1.600-1.800 de euro

În bucătărie, unde cererea de specialiști este cea mai mare, salariile cresc substanțial:

Bucătari: între 1.800 și 2.500 de euro

între 1.800 și 2.500 de euro Șefi de bucătărie: până la 3.000 de euro

până la 3.000 de euro Grill masters: între 1.400 și 1.900 de euro

între 1.400 și 1.900 de euro Pizzari: între 1.900 și 2.500 de euro

între 1.900 și 2.500 de euro Ajutori de bucătar: între 1.400 și 1.800 de euro

între 1.400 și 1.800 de euro Personal auxiliar: între 900 și 1.400 de euro

Pe lângă aceste sume, un avantaj major este faptul că majoritatea angajatorilor oferă cazare și masă, ceea ce reduce considerabil cheltuielile pe durata sezonului.

Acte necesare pentru români

Pentru cetățenii români, procedura de angajare diferă vizibil între cele două țări. În Croația, fiind stat membru UE din 2013, lucrurile sunt simple. Nu este necesar un permis de muncă, iar angajarea se poate face imediat pe baza cărții de identitate sau a pașaportului valabil. E drept că, după o perioadă de trei luni, este necesară înregistrarea la poliția locală pentru obținerea unui certificat de rezidență ca lucrător.

Dar pentru Muntenegru, care nu este în Uniunea Europeană, procesul este mai birocratic. Este obligatoriu un permis de muncă, solicitat de angajator la Agenția Muncii. Pe lângă pașaport (cu valabilitate de cel puțin 3 luni după sosire) și contractul de muncă, sunt necesare și un cazier judiciar, un certificat medical și diplomele de calificare (care trebuie legalizate sau apostilate). Întregul proces de obținere a permisului de muncă, gestionat de angajator, poate dura între 15 și 30 de zile.