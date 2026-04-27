Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, a preluat luni interimatul la Sănătate după demisia lui Alexandru Rogobete. El a anunțat priorități clare: investițiile din PNRR, accelerarea unor legi și salarizarea personalului medical pe baza performanței.

O nouă echipă la vârful sănătății și planuri care se conturează

Luni s-a produs o schimbare importantă la vârful Ministerului Sănătății. După demisia lui Alexandru Rogobete, Cseke Attila, care conduce deja Ministerul Dezvoltării, a preluat și interimatul la Sănătate. Cseke nu este la prima experiență în acest domeniu, el a mai condus Ministerul Sănătății între 2009 și 2011.

Predarea mandatului a avut loc oficial, iar Rogobete și-a încheiat activitatea, mulțumind echipei din minister și tuturor profesioniștilor din sistem: medici, asistenți, farmaciști, biologi și personal auxiliar. De asemenea, a transmis aprecieri sindicatelor, societăților profesionale, industriei medicale și sectorului privat din sănătate.

În mesajul său de final, Rogobete a subliniat presiunea mare a funcției, spunând: „A fost o perioadă intensă, în care fiecare decizie a avut în spate responsabilitate reală, presiune și, mai ales, oameni care așteaptă rezultate. Am intrat în acest mandat cu un obiectiv clar: să recâștigăm încrederea în sistemul de sănătate și să arătăm că schimbarea nu este doar un discurs, ci un proces concret”.

Toată atenția se mută acum pe planurile noului ministru interimar.

Banii europeni și pașii care pot schimba spitalele

Imediat după ce a preluat mandatul, Cseke Attila a anunțat care sunt prioritățile sale. Pe primul loc se află investițiile în sănătate, mai ales cele finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Fondurile europene sunt vitale pentru modernizarea spitalelor și dotărilor medicale.

Ministrul interimar a explicat că fiecare proiect va fi analizat cu specialiștii din minister, pentru ca banii europeni să fie folosiți eficient și să rămână în țară. „Fiecare proiect va fi analizat împreună cu specialiștii din minister, astfel încât să fie făcuți pași importanți și fondurile europene să rămână în țară”, a transmis Cseke, potrivit unui comunicat oficial al Ministerului Sănătății.

Termenele din PNRR sunt stricte, iar presiunea este mare pentru ca proiectele să avanseze rapid. Fiecare zi contează pentru a nu pierde aceste resurse importante. Eficiența și rapiditatea vor fi esențiale în perioada următoare pentru a valorifica aceste oportunități.

Măsuri care pot schimba regulile jocului pentru personalul medical

Un alt punct important pe agenda ministrului interimar este accelerarea actelor normative care sunt deja în proces de avizare. Multe proiecte legislative sau hotărâri sunt blocate în circuitul interministerial.

Cseke vrea să acorde prioritate acestor documente pentru a le finaliza cât mai repede. Astfel, măsurile începute pot fi aplicate rapid, aducând beneficii atât sistemului, cât și pacienților. Eliminarea birocrației inutile este esențială pentru progres.

Un subiect de interes direct pentru personalul medical este noul proiect de lege a salarizării unitare. Ministrul susține ca salariile să fie acordate în funcție de performanță. Ce presupune acest lucru?

Un sistem nou de plată care poate schimba totul

Cseke Attila a explicat clar principiul pe care îl susține: „Ideea este simplă și corectă – cei care muncesc mai mult, care salvează vieți, care operează mai mult și obțin rezultate, trebuie să fie plătiți mai bine. Dacă perioada de interimat va permite, acest demers va fi susținut”. Este o abordare care recompensează efortul și rezultatele obținute.

Totuși, această schimbare depinde de durata interimatului. Ministrul a menționat că este nevoie de timp pentru a implementa o astfel de măsură. Este o promisiune care depinde de cât timp va rămâne la conducerea ministerului.

Ce se pregătește la Ministerul Sănătății în perioada următoare

Interimatul este, prin definiție, o perioadă de tranziție. Cseke Attila a preluat funcția cu planuri clare și priorități stabilite. El pare hotărât să folosească acest timp pentru a avansa pe mai multe direcții importante.

Accentul pus pe investițiile din PNRR este crucial, deoarece banii europeni pot aduce schimbări semnificative în infrastructura medicală. Accelerarea actelor normative va putea debloca reforme importante. Iar salarizarea pe bază de performanță răspunde unei cerințe vechi din partea personalului medical.

Rămâne de văzut dacă timpul îi va permite să pună în aplicare aceste măsuri. Interimatul poate fi scurt, iar schimbările structurale necesită timp și efort susținut. Chiar dacă nu va finaliza toate reformele, este posibil ca el să pună bazele necesare pentru viitor.

Un lucru este clar: Ministerul Sănătății rămâne în centrul atenției. După plecarea lui Rogobete și cu Cseke interimar, toți ochii sunt pe deciziile care urmează. Toată lumea așteaptă îmbunătățiri reale pentru sistemul de sănătate din România.