Cum poate Iranul ruina lumea cu bărci și mine. Avertismentul unui general NATO

Iranul poate bloca Strâmtoarea Hormuz și paraliza economia globală folosind mijloace surprinzător de simple, precum bărci și mine, în ciuda superiorității militare a Statelor Unite. Avertismentul vine de la generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la Comandamentul NATO, care subliniază că nicio forță nu poate garanta securitatea totală în zonă.

Războiul din Iran a declanșat deja o explozie a prețurilor la petrol și gaze, în special în Europa, iar în România prețul carburanților a crescut imediat. Potrivit publicației Adevarul, situația s-a agravat după ce traficul petrolierelor și al navelor cu gaze lichefiate s-a redus cu peste 70%. Companiile de asigurări au majorat primele, iar de la 5 martie au anulat complet acoperirea pentru riscuri de război în apele iraniene, conform The Guardian.

„Niște bărci și niște mine”: Strategia care sfidează SUA

Generalul Virgil Bălăceanu explică modul în care Iranul poate închide Strâmtoarea Hormuz pe termen lung, destabilizând complet sistemul energetic global. Chiar dacă președintele american Donald Trump a oferit garanții de securitate, expertul militar susține că promisiunile nu sunt suficiente. „Asistăm la o destabilizare a zonei, iar temerile sunt că va fi o stare de instabilitate pe termen lung sau chiar foarte lung. Problema care afectează sistemul energetic, exportul de petrol și de gaze, o reprezintă închiderea, blocarea Strâmtorii Hormuz. Atâta timp cât iranienii continuă să o controleze, amenințând cu diverse mijloace Strâmtoarea Hormuz, lucrurile se pot complica”, spune generalul.

Cea mai eficientă metodă ar fi minarea strâmtorii, o acțiune care ar face tranzitul aproape imposibil pentru o perioadă îndelungată. „Deși flota iraniană a fost avariată, dacă vor trece la minarea strâmtorii, cine își va mai permite să tranziteze zona respectivă? […] va fi închisă o perioadă destul de mare de timp. Pentru a o redeschide, trebuie să treci la controlul zonei respective, să începi activitățile de deminare, care durează săptămâni sau luni întregi. În acest timp este evident că nimeni nu va mai putea să folosească zona respectivă”, a adăugat Bălăceanu.

De ce forța Americii nu este suficientă

Prezența navală americană în Marea Arabiei și în Golful Persic nu poate contracara complet tacticile asimetrice ale Iranului. Generalul Bălăceanu subliniază că Teheranul dispune de mijloace simple și greu de combătut, oferind exemplul Ucrainei, care a reușit să țină la distanță flota rusă cu mine și drone. „Statele Unite, în mod deosebit, au forțe navale în Marea Arabiei și în Golful Persic. Doar că iranienii au soluții, pentru a mina zona, iar forța uriașă a americanilor nu le asigură acestora succesul. Ca să-și aducă planurile la realizare, mijloacele iranienilor sunt diverse: de la mine care pot fi «plantate» până și cu bărci, pot fi «plantate» și cu mini-submarine, sunt foarte greu de oprit, foarte greu de combătut”, a precizat expertul. El a concluzionat tranșant: „Degeaba americanii au o flotă mult mai puternică, este foarte complicat, foarte greu de asigurat întreaga zonă. Tot ce au nevoie iranienii este niște bărci și niște mine”.

Pe lângă mine, arsenalul iranian include și alte amenințări greu de neutralizat. „Iranienii pot să mai folosească și rachete și drone anti-navă, pot să folosească și bărci de tip kamikaze, pot să folosească mijloace navale mici, dar cu rachete anti-navă pe ele. Sunt foarte multe modalități legate de o amenințare militară a strâmtorii și nu este ușor ca să le neutralizezi, chiar să elimini toate aceste mijloace. De fapt, este foarte greu, aproape imposibil, iar siguranță totală nu poate exista atâta timp cât va dura acest război”, explică generalul.

Efect de domino: De la pompă la inflație globală

Consecințele economice ale blocajului sunt deja vizibile și amenință să se amplifice. Piața petrolului se pregătește ca prețul barilului să depășească pragul de 100 de dolari, mai ales că țări precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Irak, Kuweit și Iran au anunțat reduceri ale producției. Explozia prețurilor la energie generează un efect de domino, alimentând inflația la nivel global și punând în pericol creșterea economică. Nici resursele alternative nu reprezintă o soluție rapidă. Investițiile necesare în producția din Venezuela durează, SUA nu pot compensa deficitul, iar energia verde promovată în UE nu poate salva situația pe termen scurt.

Scenariul negru: Războiul civil și colapsul Chinei

Situația s-ar putea degrada și mai mult în cazul unui război civil în Iran, care ar duce la o instabilitate pe termen foarte lung. Într-un astfel de scenariu, livrările de petrol și gaze ar putea fi întrerupte complet. „Avem premisele unor războaie civile, ceea ce înseamnă destabilizare în zonă pe o perioadă de lungă sau chiar foarte lungă de timp. Iar în condițiile războiului civil, Iranul nu ar mai putea să livreze petrol și gaze”, avertizează Bălăceanu. Principalul perdant ar fi China, cel mai mare client al petrolului din Golf. „China fiind principalul beneficiar al petrolului și gazelor lichefiate din zona Golfului și din Iran în mod deosebit, ar rămâne fără energie, iar asta ar duce la o destabilizare și mai serioasă a economiei”, a conchis generalul.