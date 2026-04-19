Cupa Mondială din 2026, găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic, se anunță a fi un eveniment al recordurilor financiare. Un raport realizat de FIFA și World Trade Organization estimează un impact economic global uriaș, de 80,1 miliarde de dolari. Acesta va fi cel mai mare turneu din istorie, cu 48 de echipe la start.

Cifrele unui turneu record

Turneul final va reuni la start 48 de națiuni, un format extins ce va include 108 meciuri. Iar competiția se va desfășura în 16 orașe din cele trei țări gazdă. Meciul de deschidere este programat pe legendarul Azteca Stadium din Mexic, în timp ce marea finală va avea loc pe 19 iulie în New Jersey.

Aflux de vizitatori și cheltuieli masive

V-ați întrebat câți oameni vor călători pentru acest eveniment? Organizatorii estimează că turneul va atrage aproximativ 6,5 milioane de vizitatori. Aceștia ar putea cheltui, conform proiecțiilor, până la 13,9 miliarde de dolari pe parcursul competiției.

Peste 800.000 de noi locuri de muncă

Dincolo de cifrele amețitoare, impactul se va simți și pe piața muncii. Hai să vedem cum. Raportul indică faptul că Mondialul din 2026 ar putea crea până la 824.000 de locuri de muncă. Acestea vor apărea în special în sectoare direct implicate, precum turism, transport, servicii și infrastructură.

Un impuls economic serios.

Statele Unite, marele beneficiar

Dar cine va câștiga cel mai mult? E drept că toate cele trei țări vor beneficia, însă Statele Unite par a fi principalul câștigător. Se estimează că SUA vor atrage aproximativ 1,24 milioane de vizitatori internaționali. Dintre aceștia, circa 60% vor fi turiști care vin în țară special pentru acest eveniment, conform analizelor Oxford Economics. Meciurile se vor juca în metropole americane de top (precum Los Angeles, Miami, New York sau Dallas), ceea ce va concentra și mai mult beneficiile economice.

activitatea economică totală generată de turneu este estimată la peste 80 de miliarde de dolari, ceea ce ar însemna un plus net de aproape 41 de miliarde de dolari pentru economia globală. Pentru fanii fotbalului din țară, cea mai mare competiție de fotbal din istorie va putea fi urmărită în exclusivitate în România pe Antena 1 şi Antena Play.