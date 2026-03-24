Dacia a devenit brandul auto cu cel mai mare recul din Europa în primele două luni din 2026, cu o scădere a înmatriculărilor de nu mai puțin de 29,3% față de perioada similară din 2025. Lovitura este resimțită puternic la nivelul întregului grup Renault, care raportează și el un declin major pe fondul rezultatelor slabe ale mărcii românești.

O prăbușire de aproape 30%

În perioada ianuarie – februarie 2026, marca românească a raportat doar 68.252 de mașini noi înmatriculate la nivelul continentului (incluzând statele UE, EFTA și Marea Britanie). Cum vine asta, mai exact? Cifra este cu aproape o treime mai mică decât în primele două luni din 2025, o scădere brutală pentru un brand obișnuit cu creșteri constante. din acest motiv, cota de piață a mărcii Dacia s-a prăbușit de la 4,9% anul trecut la doar 3,5% în 2026. dacă în 2025 circa cinci mașini noi din 100 înmatriculate în Europa purtau sigla Dacia, acum doar trei dintr-o sută mai au acest brand pe caroserie.

Grupul Renault, tras în jos

Iar acest recul al Dacia are efecte directe asupra companiei-mamă. Grupul Renault a raportat o scădere generală de 14,7% în primele două luni ale anului, ajungând la un total de 174.806 unități vândute.

Performanța este cea mai slabă din rândul primelor cinci mari grupuri auto europene.

Cum stau ceilalți giganți auto

Situația este mixtă la nivelul celorlalți competitori. Grupul Volkswagen, liderul pieței, a înregistrat un recul minor, de doar 1,1%, cu 512.094 de unități livrate. Numai că nu toți au scăzut. Stellantis (care deține mărci precum Peugeot, Citroen, Fiat și Opel) a avut o performanță excelentă, cu o creștere de 8,2%, până la 335.426 de unități. În schimb, Hyundai-Kia a suferit un declin de 8,4%, ajungând la 143.457 de unități, în timp ce grupul Toyota a scăzut cu 7,2%, la 139.396 de unități.

Liderii pieței la nivel de marcă

Dar dincolo de performanța grupurilor, care sunt, pe bune, cele mai căutate mărci de către europeni la început de an? Lider incontestabil rămâne Volkswagen, cu 200.720 de unități vândute în ianuarie și februarie. Pe locul doi se clasează Skoda, cu 130.437 de unități, urmată îndeaproape de Toyota, cu 128.922 de mașini. Clasamentul primelor cinci este completat de marca premium BMW, cu 107.996 de unități, și chiar de marca Renault, care, deși parte a unui grup în scădere, a reușit să vândă 104.995 de mașini.