Excedentul de lichiditate al pieței interbancare a coborât în septembrie la minimul ultimului an, iar ROBOR la trei luni s-a apropiat de 6% la sfârșitul lunii și a ajuns la 6,1% în octombrie. Pentru piața de credit și pentru companiile care urmăresc costul finanțării în lei, semnalul a venit odată cu subțierea banilor disponibili între bănci.

Concret, excedentul de lichiditate interbancară a fost în septembrie de aproape 21 mld. lei, adică circa 4 mld. euro, medie zilnică, cel mai scăzut nivel din ultimul an, potrivit datelor BNR citate de ZF.ro. În același interval, ROBOR la trei luni s-a apropiat de 6% la final de septembrie, apoi a depășit acest prag și a urcat la 6,1% în octombrie.

Excesul de lichiditate a rămas în piață, dar s-a redus puternic în septembrie

Piața interbancară a rămas pe excedent de lichiditate în septembrie, însă acest surplus s-a redus puternic pe măsură ce BNR a intervenit în piață pentru a tempera deprecierea leului. Acesta este mecanismul descris de ZF.ro pentru mișcarea simultană din lichiditate și din dobânzile interbancare.

În termeni practici, piața a avut în continuare mai mulți bani disponibili decât necesarul imediat, dar rezerva s-a subțiat până la cel mai redus nivel din ultimele 12 luni. Odată cu subțierea acestei rezerve, dobânzile din piața interbancară au urcat.

Presiunea pe curs s-a văzut simultan în leu și în ROBOR

Cursul valutar a depășit pragurile de 5,2 și 5,3 lei/euro, atingând succesiv maxime istorice. Mișcarea a reaprins presiunea asupra monedei naționale chiar la începutul toamnei și a avut ecou direct în piața monetară.

ZF.ro plasează aceste evoluții într-un context intern volatil, marcat de tensiuni politice prelungite care amână formarea unui nou Guvern, de frânarea economiei, de deficite încă mari, deși în scădere, și de inflație persistentă. La acestea se adaugă climatul extern turbulent și aversiunea la risc, în care investitorii străini tind să își retragă capitalurile de pe piețele emergente și să se orienteze către active considerate mai sigure.

Reperul urmărit de piață rămâne legătura dintre curs, lichiditate și dobânzi

Pentru companii, aceste mișcări indică o piață monetară mai strânsă decât în lunile anterioare. Pentru debitorii ancorați la dobânzile interbancare, reperul imediat este că ROBOR la trei luni a depășit pragul de 6% după ce se apropiase de acest nivel la final de septembrie.