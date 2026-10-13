Investitorii care cumpără ETF-uri cu sume mici pot plăti conversie valutară chiar dacă tranzacția are comision zero. La XTB, conversiile asociate tranzacțiilor au o marjă de 0,5% din cursul de schimb al brokerului, atunci când moneda contului diferă de moneda instrumentului. Costul trebuie verificat alături de comisionul minim per ordin, alimentarea contului și custodie.

Contul se deschide înainte de alegerea ordinului

Potrivit ghidului publicat de Succes la bursă, pentru cumpărarea unui fond tranzacționat la bursă, denumit ETF, este necesar un cont la un broker, firma care intermediază tranzacțiile. Alegerea presupune compararea platformei, a comisioanelor, a serviciilor oferite, a burselor accesibile și a condițiilor de securitate.

Serviciul ales stabilește și cine ia decizia de investiție. În varianta de simplă executare, investitorul decide ce cumpără și ce vinde, iar brokerul execută ordinele. Consultanța adaugă recomandări adaptate sumei investite, rentabilității urmărite și riscului acceptat. Administrarea discreționară înseamnă încredințarea deciziilor de investiție unor administratori.

Parcursul până la prima cumpărare cuprinde următorii pași:

Crearea datelor de autentificare și completarea informațiilor personale în formularul brokerului.

Verificarea identității pentru deschiderea contului. La unii brokeri, procesul poate dura între 10 și 15 minute.

Alimentarea contului prin transfer bancar sau card. Unele companii acceptă și PayPal, Skrill ori Neteller.

Selectarea instrumentului și a pieței pe care este tranzacționat, urmată de introducerea ordinului de cumpărare.

Platforma poate fi un program pentru computer, o aplicație pentru telefon sau tabletă ori o interfață accesibilă prin browser. Majoritatea brokerilor oferă gratuit platforma, dar tranzacțiile se desfășoară în programul bursei respective.

Înaintea alegerii instrumentului, investitorii pot consulta și cursuri de pregătire. Profit Point prezintă cursul Income Stocks, despre analiza financiară și strategii pentru venituri pasive, și cursul ETF-uri, despre construirea unui portofoliu cu fonduri tematice, sectoriale și diversificate geografic.

Ordinul limită stabilește prețul de cumpărare

Ordinul la piață urmărește cumpărarea sau vânzarea la prețul disponibil în piață. În perioade cu fluctuații puternice, prețul de executare poate diferi de cel afișat la introducerea ordinului.

Ordinul limită stabilește prețul la care investitorul dorește să cumpere. Executarea se face la acel nivel sau la unul inferior, însă în perioade volatile ordinul poate fi executat numai parțial.

Un ETF cumpărat la bursă trebuie diferențiat de un ETF CFD. Instrumentul derivat urmărește prețul activului, fără să confere deținerea fizică a acestuia. O poziție de vânzare pe un asemenea contract urmărește obținerea unui câștig din scăderea prețului. Aceste contracte implică levier și necesită înțelegerea riscurilor asociate.

Comisionul zero la XTB are un prag lunar

Pe contul Standard XTB, tranzacțiile cu acțiuni, ETF-uri de piață organizată și drepturi fracționate au comision zero până la un rulaj cumulat de 100.000 EUR într-o lună. După depășirea pragului, comisionul este de 0,2%, cu un minimum de 10 EUR, conform condițiilor publicate de XTB România.

Rulajul reprezintă valoarea tranzacțiilor executate în perioada analizată. Pragul lunar trebuie urmărit separat de valoarea portofoliului, care reprezintă activele deținute în cont.

Pe lângă comisionul ordinului, se aplică următoarele condiții:

Transferurile între conturi în valute diferite au un comision de 0,5% din suma transferată, respectiv 0,8% în weekend și de sărbători.

Pentru conversiile legate de deschiderea și închiderea tranzacțiilor sau de evenimente corporative, marja valutară menționată la început se percepe la realizarea tranzacției ori în ziua decontării evenimentului. Rezultatul poziției și comisionul sunt convertite în moneda contului.

Taxa lunară de inactivitate este de 10 EUR dacă sunt îndeplinite simultan două condiții: nicio deschidere sau închidere de poziție în ultimele 365 de zile și nicio depunere în ultimele 90 de zile.

Taxa de inactivitate este retrasă la începutul lunii, după conversia în moneda contului. Dacă disponibilul este insuficient, suma percepută se limitează la fondurile rămase. Menținerea contului de investiții nu are un comision separat.

Pentru unele instrumente derivate există și puncte swap, adică sume creditate sau debitate pentru păstrarea poziției peste noapte. Calcularea este zilnică, iar procesarea are loc în jurul miezului nopții, în intervalul 23:59-00:01.

La ordinele mici contează și suma minimă percepută

Comisionul procentual trebuie citit împreună cu taxa fixă și minimul pe ordin. Pentru ETF-urile internaționale, tarifele TradeVille prezentate de Profit Point la 28 iulie 2025 indicau între 0,35% și 0,45%, plus o componentă fixă, precum 1 EUR sau 1,5 USD, și un minimum pe ordin de obicei de 5 EUR sau 5 USD, în funcție de monedă.

Minimul înseamnă că un ordin de valoare mică poate suporta un cost procentual efectiv mai mare decât procentul afișat. Comisioanele de cumpărare și cele de vânzare trebuie verificate separat înaintea plasării ordinului.

La Bursa de Valori București (BVB), ETF BET Patria-TradeVille are simbolul TVBETETF. Pentru acest instrument, exemplul de tarif din aceeași prezentare datată indica, la contul Standard, 0,35% plus 0,30 EUR pe ordin. Pentru conturile superioare era menționat un comision care putea coborî la 0,30%.

Pentru ETF-urile cumpărate la BVB era indicată și o taxă a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) de 0,04%, aplicată la cumpărare, nu la vânzare. Verificarea grilei aplicabile instrumentului și tipului de cont precedă introducerea ordinului.

Alimentarea și custodia adaugă costuri în afara tranzacției

Pentru alimentarea prin card a unui cont TradeVille în RON, structura de costuri descrisă la 28 iulie 2025 prevedea un comision de 1%, provenit de la procesatorul de plăți. Transferul bancar era gratuit pentru RON și EUR.

Calcul orientativ, pe baza acestui tarif: la o alimentare prin card de 1.000 RON, suma creditată este de 990 RON după reținerea comisionului. Exemplul privește alimentarea, înainte de costurile ordinului de cumpărare.

Pentru conturile în dolari, alimentarea și retragerea aveau un cost de procesare bancară internațională de 0,08%. La transferul de 2.000 USD din exemplul aferent tarifului, costul era de 1,60 USD.

Instrumentele listate în străinătate, inclusiv ETF-urile, aveau un comision de custodie TradeVille de 0,0067% pe lună din valoarea portofoliului, retras automat din cont. Custodia reprezintă serviciul de păstrare a instrumentelor financiare.

Potrivit ghidului Succes la bursă, XTB percepe comision de custodie numai dacă valoarea valorilor mobiliare achiziționate depășește 250.000 EUR.

La compararea brokerilor intră în calcul și spread-ul, diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare. Pentru tranzacțiile în altă monedă, alimentarea direct în valuta instrumentului și evitarea schimburilor valutare repetate sunt pași de verificat înaintea transferului.

Orizontul investiției se stabilește înaintea cumpărării

Pentru investițiile în acțiuni, reperul de timp recomandat în ghidul de inițiere este de cel puțin 5 ani. Recomandarea de diversificare privește distribuirea investițiilor între companii, țări și sectoare, fără concentrarea întregii sume într-o singură companie.

Monitorizarea portofoliului presupune verificarea periodică a companiilor deținute și reevaluarea deciziilor anterioare. Urmărirea unor profituri mai mari într-un interval scurt presupune acceptarea unui risc mai ridicat.