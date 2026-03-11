Dănuț Lupu îl desființează pe Cîrjan: Dacă slăbesc 15 kg, joc și eu ca el

Dănuț Lupu lansează un atac devastator la adresa lui Cătălin Cîrjan, actualul căpitan al lui Dinamo, după ce acesta a ratat un penalty în meciul pierdut cu CFR Cluj. Fostul fotbalist susține că ar putea juca la fel ca mijlocașul dacă ar slăbi 15 kilograme.

Criticile vin în contextul înfrângerii suferite de Dinamo, scor 0-2, în ultima partidă din sezonul regulat. Potrivit Stiripesurse, deși Cîrjan a avut o prestație slabă, culminând cu lovitura de la 11 metri ratată, conducerea clubului are în continuare încredere că jucătorul va reveni la forma care l-a consacrat.

Lupu, atac fără menajamente: „Vorbim de Cîrjan, pe care toată lumea îl ridică în slăvi”

Dănuț Lupu nu a avut milă de căpitanul dinamovist, analizându-i evoluția într-o intervenție pentru Fanatik. El a subliniat că avertismentele sale mai vechi au fost ignorate și că jocul lui Cîrjan este ineficient, în ciuda laudelor pe care le primește.

„Acum șase luni, când i-am zis să joace fotbal, să vorbească mai puțin, m-a certat Andrei (n.r. – Nicolescu). Oricum, cred că sunt singurul om declarat dinamovist care e înjurat etapă de etapă. Ei nu înțeleg un lucru: eu vreau binele lui Dinamo. Dacă spun că nu joacă Cîrjan, nu joacă. Și ieri (n.r. – 9 martie 2026), la un moment dat, zici că juca fundaș central”, a afirmat Lupu.

Fostul internațional a continuat, explicând de ce consideră că aportul lui Cîrjan este minim în zona ofensivă: „Eu sunt de acord că a jucat toată echipa slab, dar vorbim de Cîrjan, pe care toată lumea îl ridică în slăvi. Vai, fără Cîrjan nu putem să jucăm. Dar Cîrjan când joacă? El trebuie să înțeleagă ceva. Calitățile pe care le are trebuie să le facă în ultimii 30 de metri. El vine și ia mingea de la fundași. De ce? Ca să nu dispară din joc. Că acolo, în față, e greu. Dacă slăbesc 15 kilograme, și eu joc cum joacă Cîrjan”.

Reacția lui Cîrjan: „E cea mai grea perioadă de când sunt la Dinamo”

După meciul pierdut cu 0-2 în fața celor de la CFR Cluj, Cătălin Cîrjan a recunoscut momentul dificil prin care trece echipa. Căpitanul a declarat că doar jucătorii pot redresa situația înainte de startul play-off-ului.

„E foarte greu să îmi găsesc cuvintele. E cea mai grea perioadă de când sunt la Dinamo. Doar noi putem să reparăm situația”, a spus Cîrjan la finalul partidei.

Mijlocașul a făcut un apel la colegii săi și le-a mulțumit suporterilor pentru sprijinul necondiționat. „Nu știu ce ne lipsește. Trebuie să discutăm și să arătăm mai bine, pentru că începe play-off-ul. Trebuie să ne trezim și să realizăm că avem o șansă mare să ne batem sus. Trebuie să intrăm pe teren și să încercăm să câștigăm. Trebuie să începem bine play-off-ul. Fanii sunt alături de noi mereu, și la bine, și la greu. Le mulțumim și trebuie să arătăm asta pe teren”, a adăugat Cătălin Cîrjan.