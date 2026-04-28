Guvernul australian a prezentat marți un pachet de legi menit să oblige giganții tehnologici să plătească pentru conținutul de știri preluat de la publicațiile locale. Proiectele legislative, anunțate de prim-ministrul Anthony Albanese, vizează direct companii precum Meta, Google și TikTok. lucrurile stau simplu: fie plătesc, fie vor fi taxați.

O taxă de 2,25% pentru refuz

Măsurile vin pe fondul unei lupte globale pentru supraviețuire dusă de companiile media tradiționale. Cititorii consumă știri tot mai mult pe rețelele de socializare, lăsând redacțiile fără venituri esențiale. Dar cum anume vrea Australia să rezolve asta? Guvernul dorește ca marile companii de tehnologie să compenseze editorii locali pentru articolele care generează trafic pe platformele lor. Dacă refuză, se vor confrunta cu o taxă obligatorie în valoare de 2,25% din veniturile lor australiene. Un studiu al Universității din Canberra a constatat că mai mult de jumătate din populația țării folosește rețelele de socializare ca sursă principală de știri.

Numele grele, puse la zid

Prim-ministrul Anthony Albanese a fost extrem de direct în declarațiile sale. El a subliniat că giganții tech nu se mai pot ascunde. „Marile platforme digitale nu își pot evita obligațiile conform codului de negociere a presei”, a declarat Albanese. Iar pentru a nu lăsa loc de interpretări, a și nominalizat companiile vizate în primă fază, adăugând că, momentan, „cele trei organizații sunt Meta, Google și TikTok”.

O strategie anti-blocaj

Proiectele de lege au fost concepute special pentru a împiedica giganții tehnologici să recurgă la o tactică deja cunoscută: eliminarea pură și simplă a știrilor de pe platformele lor.

Nu-i chiar așa simplu de data asta.

Meta și Google au mai făcut acest lucru în străinătate, ca răspuns la legislații similare, însă autoritățile australiene par decise să nu le permită această portiță de scăpare.

Cine beneficiază, de fapt?

Susținătorii unor astfel de legi au un argument solid. Ei susțin că firmele de social media atrag utilizatorii cu știri și, în același timp, absorb fondurile din publicitatea online care altfel ar merge către redacțiile aflate în dificultate financiară. Practic, platformele (precum cele operate de Meta sau TikTok) se folosesc de munca jurnaliștilor pentru a-și crește audiența și profiturile, fără a oferi o compensație justă pentru conținutul care le aduce, până la urmă, utilizatori.