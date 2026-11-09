Dacă muncești fără contract, perioada nu îți aduce automat vechime la pensie și nici stagiu pentru șomaj sau concediu medical. Dacă ai contract, dar primești o parte din salariu „în plic”, venitul declarat, mai mic, poate reduce pensia, indemnizațiile și venitul luat în calcul de bancă; drepturile de salariat nu dispar însă automat.

Ce înseamnă munca la negru și la gri

Muncești „la negru” dacă ești primit la lucru fără contract scris sau dacă angajatorul nu transmite contractul în registrul salariaților înainte să începi. Contractul trebuie încheiat, transmis și înmânat salariatului cel târziu în ziua dinaintea începerii activității. Codul muncii deosebește această situație de salariul subdeclarat, numit și muncă „la gri”: ai contract, dar primești un salariu net mai mare decât cel trecut în actele de plată și în declarația lunară.

La negru, trebuie dovedite atât perioada lucrată, cât și banii primiți. La gri, contractul dovedește existența locului de muncă, însă actele arată un salariu mai mic decât cel plătit. Plata în numerar este legală dacă întregul salariu este declarat; problema este suma lăsată în afara actelor.

Cum îți poate scădea pensia

Fără contribuție la pensie declarată pentru perioada lucrată, lunile respective nu se transformă automat în stagiu sau puncte de pensie. Pentru pensia publică, trebuie să fi contribuit cel puțin 15 ani. Stagiul complet înseamnă 35 de ani. Dacă ai contract, dar o parte din salariu nu este declarată, luna poate conta ca stagiu, însă punctajul se calculează numai la venitul brut pentru care se datorează contribuția la pensie.

Legea nr. 360/2023 leagă punctajul lunar de venitul brut asigurat, comparat cu salariul mediu brut folosit la bugetul asigurărilor sociale pentru perioada respectivă. De exemplu, dacă brutul real ar fi 6.000 de lei, dar în acte ar apărea 5.000 de lei, diferența este de 1.000 de lei brut. Punctajul lunar lipsă s-ar calcula împărțind cei 1.000 de lei la salariul mediu brut relevant pentru acea lună; fără acesta și fără perioadele exacte nu rezultă o pierdere certă în lei la pensie. În 2026, totalul punctelor de pensie se înmulțește cu valoarea punctului de referință, de 81 de lei.

Dacă primești 1.000 de lei net în plic, acea sumă nu poate fi pusă direct în formula pensiei: trebuie stabilit mai întâi brutul corespunzător și corectate contribuțiile și declarațiile. Nici anii lucrați fără contract nu pot fi adăugați automat la pensie doar pe baza faptului că ai fost prezent la serviciu.

Din ce bani se calculează concediul medical

Pentru concediul medical de boală obișnuită ai nevoie, de regulă, de șase luni de asigurare în ultimele 12 luni. Munca fără contract nu creează, prin acel loc de muncă, venitul declarat din care se plătește indemnizația. Dacă salariul este subdeclarat, calculul pornește de la venitul asigurat din acte, nu de la banii primiți în plic.

OUG nr. 158/2005 folosește veniturile brute asigurate din ultimele șase luni, cu limita de 12 salarii minime brute pentru fiecare lună. La boală obișnuită, procentul este de 55% pentru un episod de până la șapte zile, 65% pentru unul de 8-14 zile și 75% pentru unul de peste 15 zile. Indemnizația se calculează din media zilnică a acestor venituri, înmulțită cu procentul și cu numărul zilelor lucrătoare de concediu.

De exemplu, la un brut asigurat de 6.000 de lei în fiecare dintre cele șase luni, calculul pornește de la 36.000 de lei. Dacă în fiecare lună ar fi declarați numai 5.000 de lei, ar porni de la 30.000 de lei. Pentru un episod de cel mult șapte zile, fiecărei medii zilnice i se aplică 55%; suma de plată mai depinde de zilele lucrătoare din perioada de calcul și de cele din concediu, deci nu poate fi stabilită numai din salariul lunar.

Pentru urgențe și anumite boli, inclusiv tuberculoză, unele boli infectocontagioase și neoplazii, există excepții de la stagiul minim. Lipsa contractului la un angajator nu înseamnă neapărat că nu ești asigurat prin altă activitate sau separat.

Ce se schimbă la șomaj și la credit

Ca să primești indemnizația de șomaj, trebuie, printre altele, să fi cotizat cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni și să fii înscris la agenția pentru ocuparea forței de muncă. Perioada lucrată fără contract nu îți creează automat acest stagiu. Dacă salariul a fost declarat mai mic decât era, partea din indemnizație calculată după venitul anterior poate fi mai mică. Legea stabilește o sumă de bază de 75% din indicatorul social de referință. Peste ea se pune 3%, 5%, 7% sau 10% din media veniturilor luate în calcul, în funcție de stagiu.

Ca exemplu numai pentru partea legată de venit, dacă ți se aplică procentul de 3%, acesta înseamnă 180 de lei la o medie declarată de 6.000 de lei și 150 de lei la una de 5.000 de lei. Diferența este de 30 de lei; suma de bază și celelalte condiții rămân de verificat separat. Dacă raportul de muncă încetează, cererea de șomaj depusă în 10 zile poate aduce indemnizația de la data încetării. Depusă după cele 10 zile, dar în cel mult 12 luni, poate aduce plata numai de la data cererii; după 12 luni, dreptul se pierde.

La credit, banca ia în calcul veniturile pe care le poți dovedi și pe care le acceptă potrivit regulilor sale. Fără contract, salariul de la acel angajator este greu de dovedit; la muncă „la gri”, venitul documentat este mai mic. Nu există însă o interdicție generală de a lua credit doar pentru că ai lucrat fără contract: banca poate analiza și alte venituri dovedite.

De exemplu, la un salariu brut declarat de 6.000 de lei, fără deduceri sau facilități fiscale, contribuția la pensie de 25% este 1.500 de lei, cea de sănătate de 10% este 600 de lei, iar impozitul de 10% aplicat celor 3.900 de lei rămași este 390 de lei. Netul rezultat este 3.510 lei. Dacă în acte apar numai 5.000 de lei brut, același calcul dă 2.925 de lei net.

Limita generală a ratelor lunare este de 40% din venitul net acceptat de bancă. În exemplu, aceasta înseamnă 1.404 lei la primul net și 1.170 de lei la al doilea, o diferență de 234 de lei pentru totalul ratelor lunare. Pentru primul credit imobiliar destinat locuirii, limita poate fi de 45%; datoriile existente și regulile băncii pot reduce suma acceptată.

Ce drepturi devin mai greu de dovedit

Contractul și actele de plată ajută la dovedirea salariului, a programului și a vechimii. Fără ele, poate fi mai greu să ceri salarii restante, plata orelor suplimentare, concediul de odihnă sau protecția la concediere. Cu salariul plătit parțial în plic, partea nedeclarată este mai greu de dovedit când ceri diferențe de bani.

Codul muncii păstrează drepturile salariatului; lipsa actelor nu înseamnă că angajatorul poate scăpa automat de obligații. Concediul de odihnă are un minim de 20 de zile lucrătoare pe an. Pentru sumele neplătite, termenul general în care poți cere drepturile salariale este de trei ani; pentru contestarea anumitor măsuri privind contractul, termenul poate fi de 45 de zile calendaristice.

Ce păstrezi ca dovadă

Extrasul REGES-ONLINE arată ce a transmis angajatorul despre contract, salariu, perioade și încetarea muncii. Nu arată și o sumă plătită în plic. Păstrează, după caz, contractul și actele adiționale, fluturașii de salariu, mesajele și e-mailurile, pontajele, programul, instrucțiunile de lucru, extrasele bancare, dovezile plăților în numerar, fotografiile de la locul de muncă și datele martorilor. Acestea pot susține o sesizare sau un proces, dar niciuna nu garantează singură recunoașterea unei perioade ori a unei sume.

Cum corectezi o perioadă fără contract

Descarcă extrasul REGES-ONLINE și cere angajatorului, în scris, documentul care arată activitatea, durata, salariul și vechimea. Notează perioada care lipsește și strânge dovezile muncii prestate. Cere angajatorului să înregistreze raportul de muncă și să corecteze datele și contribuțiile pentru perioada lucrată. Dacă nu o face, depune o petiție semnată la Inspectoratul Teritorial de Muncă de la sediul angajatorului. Scrie datele tale și ale angajatorului, locul, perioada, programul, banii promiși și cei primiți; atașează copii ale dovezilor. Pentru recunoașterea raportului de muncă și recuperarea banilor, poți merge în instanță. După corectare, cere un nou extras REGES și documentele privind salariul și contribuțiile pentru perioada respectivă.

Cum corectezi salariul primit în plic

Compară salariul din contract, fluturași și extrasul REGES cu plățile pe care le poți dovedi. Păstrează separat dovezile sumelor primite în numerar. Cere angajatorului, în scris, corectarea salariului din actele de muncă și a declarațiilor pentru lunile afectate. Declarația 112 rectificativă poate corecta contribuțiile și datele transmise pentru pensie, șomaj și concedii medicale. Dacă refuză, sesizează ITM cu perioada, diferențele de bani și probele. Pentru neregulile fiscale poți sesiza și ANAF, iar pentru drepturile bănești poți merge în instanță. După corectare, verifică noul extras REGES, cere documentele salariale corectate și dovada depunerii declarațiilor 112 rectificative. Schimbarea salariului în REGES, singură, nu dovedește corectarea contribuțiilor.

Petiția către ITM trebuie să conțină datele celui care o depune; cele anonime nu sunt luate în considerare. Autoritatea are 30 de zile de la înregistrare ca să răspundă. Dacă trebuie făcute verificări în plus, acest termen se poate mări cu maximum 15 zile.

Întrebări frecvente

Pot fi amendat dacă muncesc fără contract?

Da. Amenda pentru persoana care muncește fără contract este între 500 și 1.000 de lei. Pentru angajator, Codul muncii prevede 20.000 de lei pentru fiecare persoană primită la muncă fără contract, până la 200.000 de lei.

Ce amendă riscă angajatorul pentru salariul din plic?

Pentru salariul subdeclarat, amenda este între 8.000 și 10.000 de lei pentru fiecare persoană, până la 100.000 de lei. Aceasta este distinctă de sancțiunea pentru munca fără contract.

Pot adăuga singur la pensie anii lucrați fără contract?

Nu îi poți transforma automat în stagiu doar declarând că ai lucrat. Perioada, venitul și contribuțiile trebuie stabilite și corectate prin angajator, în urma unui control sau, dacă este necesar, în instanță.

Cine plătește contribuțiile pentru munca nedeclarată constatată?

Pentru reluarea activității după constatarea muncii nedeclarate, angajatorul trebuie să prezinte dovada plății contribuțiilor și a impozitului pentru perioada lucrată. Regularizarea concretă depinde de situația constatată.

Ce se întâmplă dacă trimit petiția la autoritatea greșită?

Autoritatea care nu are competență trebuie să o trimită celei competente în cinci zile. Păstrează numărul și data înregistrării petiției.

Surse verificate la 9 noiembrie 2026: Codul muncii; Legea nr. 360/2023 privind pensiile publice; Casa Națională de Pensii Publice; OUG nr. 158/2005 privind concediile medicale; Legea nr. 76/2002 privind șomajul; Codul fiscal; Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 6/2018; Inspecția Muncii și REGES-ONLINE; OG nr. 27/2002 privind petițiile; Agenția Națională de Administrare Fiscală.

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