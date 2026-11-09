Producția de curent a Unității 1 de la Cernavodă a ajuns la zero în jurul orei 18:00, pe 9 noiembrie 2026, după o reducere de putere de 370 MW începută la ora 15:23. Reducerea a fost anunțată de operatorul sistemului energetic, iar coborârea la zero apare în graficul Transelectrica. Centrala este operată de Nuclearelectrica, companie la care statul român este acționarul principal. Scăderea producției nu schimbă automat factura gospodăriilor.

Prețurile orare de pe piața energiei au urcat în acea după-amiază, dar datele nu arată că reducerea de la Cernavodă a provocat creșterea. Prețul plătit de o gospodărie depinde de contractul său de furnizare, nu se poate calcula dintr-o singură cotație orară.

Cât a scăzut producția și cât era anunțată reducerea

În cursul zilei, Unitatea 1 produsese și peste 570 MW. Operatorul sistemului energetic a anunțat apoi reducerea puterii cu 370 MW pentru o verificare tehnică a turbinei, numită „controlul vidului în turbină”. Un MW arată puterea produsă la un moment dat, nu cantitatea de curent folosită într-o oră.

Măsura era anunțată până la miezul nopții de 9 noiembrie. Ora la care Unitatea 1 a revenit la puterea de dinainte nu este confirmată, astfel că intervalul anunțat nu trebuie confundat cu durata efectivă a reducerii.

Prețurile de pe piață au urcat, dar factura nu se calculează din ele

Datele de piață pentru 9 noiembrie arată următoarele prețuri orare. Unitatea folosită este leul pe megawatt-oră (MWh), adică pe 1.000 de kilowați-oră de energie:

Între 15:00 și 16:00: 2.392,8 lei/MWh.

Între 16:00 și 17:00: 2.943,2 lei/MWh.

Între 17:00 și 18:00: 3.145,6 lei/MWh.

Între 18:00 și 19:00: 3.343,7 lei/MWh.

Ultima valoare este cu 950,9 lei/MWh peste cea din prima oră. Aceasta este o comparație între două prețuri de piață, nu o scumpire cu 950,9 lei a facturii. Din aceste cifre nu rezultă nici cât din creștere, dacă există o parte, poate fi pus pe seama Unității 1.

Dimineața, la 8:50, Transelectrica indica o producție totală de 5.863 MW și un consum de 7.098 MW. Hidrocarburile furnizau 1.607 MW, hidrocentralele 1.456 MW, panourile solare 1.086 MW, iar cărbunele 577 MW. Aceste valori sunt de dinaintea reducerii și nu arată ce surse au acoperit scăderea producției nucleare după 15:23.

Unitatea 2 este programată să revină pe 10 noiembrie

Unitatea 1 fusese oprită controlat la 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării, și a fost reconectată la sistemul energetic pe 6 noiembrie. Unitatea 2 a fost deconectată la mijlocul lunii august, tot în perioada în care apa Dunării nu ajungea pentru răcire.

Nuclearelectrica a anunțat începerea repornirii Unității 2 pe 9 noiembrie, după ce apa a ajuns la nivelul necesar. Compania estimează conectarea ei la sistem pe 10 noiembrie și atingerea puterii nominale pe 11 noiembrie. Tot de pe 11 noiembrie, Nuclearelectrica estimează că vor funcționa ambele unități, care ar putea asigura împreună aproximativ 20% din necesarul de energie al României.