Declarația lui Rotaru care îl bântuie pe Rădoi la FCSB: „E zero compatibilitate!”

Mirel Rădoi este noul antrenor al FCSB, o mutare surpriză care contrazice direct o declarație anterioară a lui Mihai Rotaru. Patronul Universității Craiova considera o astfel de colaborare imposibilă, catalogând-o drept o „compatibilitate 0”.

Numirea vine după ce Elias Charalambous și-a prezentat demisia în urma înfrângerii cu Universitatea Cluj, scor 1-3. Potrivit Fanatik, Gigi Becali a acționat rapid și l-a convins pe finul său, Mirel Rădoi, să preia echipa campioană până la finalul sezonului.

Ce spunea Mihai Rotaru despre mutare

În momentul în care Mirel Rădoi se despărțea de Universitatea Craiova, la începutul acestui sezon, Mihai Rotaru a analizat public opțiunile viitoare ale tehnicianului. Patronul oltenilor excludea categoric varianta FCSB, invocând o incompatibilitate totală între Rădoi și clubul roș-albastru.

„Unde ar putea antrena Mirel Rădoi? FCSB, Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova și CFR? FCSB pică din start, știți foarte bine de ce, e zero compatibilitate. Mirel e antidinamovist, iar la Rapid știm foarte bine scandările împotriva lui. Eventual, dacă apare vreo echipă-fenomen, cu investitori. Dar, momentan, nu există decât o singură echipă unde poate lucra și aceea e Universitatea Craiova. Poarta lui la Universitatea Craiova e mereu deschisă”, declara la acel moment Mihai Rotaru, în conferința de presă.

Rădoi, soluție pe termen scurt pentru Becali

Colaborarea dintre Mirel Rădoi și FCSB pare a fi doar o soluție de moment. Fostul antrenor al Universității Craiova a acceptat oferta nașului său, Gigi Becali, de a conduce echipa doar până la finalul stagiunii curente. Rădoi părăsise echipa din Bănie după o înfrângere cu UTA.

Șansele ca tehnicianul să continue și din vară sunt reduse. Chiar patronul FCSB a anunțat că finul său are deja o înțelegere cu o altă formație, ceea ce face ca prezența sa pe banca tehnică să fie una temporară.

Programul noului antrenor la FCSB

Mirel Rădoi este așteptat să conducă primul său antrenament la noua echipă marți dimineață, de la ora 11:00. Acesta va pregăti echipa pentru următorul meci oficial.

Debutul său pe banca tehnică a campioanei ar putea avea loc sâmbătă, de la ora 21:00. Atunci, FCSB va juca pe Arena Națională împotriva celor de la Metaloglobus.