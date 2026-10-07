Pe baza modului de impozitare explicat de Adevărul.ro, tichetele de masă în valoare de 945 de lei într-o lună lasă un beneficiu net de aproximativ 765 de lei. Hrana asigurată direct de angajator poate păstra integral valoarea pentru angajat, dacă sunt îndeplinite condițiile fiscale, însă ocupă din plafonul disponibil pentru alte beneficii neimpozabile.

Pentru o companie care acordă și abonamente medicale, pensii facultative sau alte facilități, alegerea trebuie raportată la întregul pachet al salariatului, potrivit Adevărul.ro. Tichetele nu reduc acest plafon comun. Masa oferită direct se adaugă beneficiilor incluse în el, iar depășirea limitei schimbă tratamentul fiscal al sumei excedentare.

Regimul neimpozabil al hranei oferite direct nu se aplică salariatului care primește tichete de masă. Pentru același angajat, compania trebuie să țină seama de această condiție când alege forma în care acordă beneficiul alimentar.

La tichete, impozitul se calculează după contribuția de sănătate

Tichetele de masă sunt supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% și impozitului pe venit de 10%. Pentru acest beneficiu nu se datorează contribuție la pensie.

Cele două cote nu se aplică aceleiași baze: mai întâi se calculează contribuția de sănătate, apoi impozitul se aplică valorii rămase după scăderea acesteia. Ordinea contează pentru stabilirea taxelor aferente beneficiului.

Calculul orientativ pentru valoarea lunară din exemplul de mai sus pornește de la nivelul maxim de 45 de lei pentru fiecare zi lucrată și de la o lună cu 21 de zile lucrate. Taxele aferente ajung la aproximativ 180 de lei. Valoarea netă reprezintă beneficiul după luarea în calcul a acestor rețineri.

Dacă angajatorul oferă efectiv o masă evaluată la aceeași valoare zilnică, aceasta nu este diminuată prin impozit și contribuții sociale, în condițiile prevăzute de Codul fiscal. Salariatul primește însă hrana, fără posibilitatea de a transforma masa în bani.

Masa se adună cu celelalte beneficii pentru verificarea plafonului

Pentru hrana oferită direct, limita fiscală relevantă este plafonul lunar de 33% din salariul de bază. Acesta este comun cu alte beneficii neimpozabile, astfel că valoarea mesei trebuie luată în calcul împreună cu facilitățile care intră în aceeași categorie.

În plafon pot intra:

abonamentele medicale;

contribuțiile la pensii facultative;

cazarea acordată de angajator;

serviciile turistice și/sau de tratament;

abonamentele sportive;

alte facilități acordate salariaților, prevăzute de legislația fiscală.

La un salariu de bază de 6.000 de lei, limita comună este de 1.980 de lei pe lună. Într-un calcul orientativ în care compania acordă hrană de aceeași valoare lunară ca tichetele din primul exemplu, masa ocupă aproape jumătate din plafon. Pentru celelalte beneficii rămân 1.035 de lei.

Dacă firma alege în schimb tichetele, întregul plafon din acest exemplu rămâne disponibil pentru celelalte beneficii neimpozabile. Distincția contează atunci când masa este doar una dintre componentele pachetului acordat salariatului.

Partea din valoarea cumulată a beneficiilor care depășește limita este tratată ca venit salarial și se taxează ca atare. Dacă masa este singurul beneficiu din această categorie, comparația fiscală privește în primul rând valoarea care ajunge efectiv la angajat, cu respectarea condițiilor legale de acordare.

Compania trebuie să justifice mesele acordate și prezența salariaților

Pentru aplicarea regimului neimpozabil, plata unui furnizor trebuie însoțită de respectarea condițiilor privind acordarea hranei. Beneficiul trebuie prevăzut corespunzător în documentele interne ale companiei, iar evidența trebuie să permită verificarea acordării lui.

Angajatorul trebuie să poată demonstra:

cărui salariat i-a fost acordată masa;

în ce zile a primit-o;

care a fost valoarea hranei oferite.

Calculul este legat de zilele de prezență efectivă la locul de muncă. Telemunca, concediul de odihnă, concediul medical și celelalte situații în care salariatul nu este prezent nu pot fi tratate automat ca zile pentru care s-a acordat masa.

Contează și modul în care este procurată hrana. Potrivit Codului fiscal, aceasta trebuie preparată în unități proprii sau achiziționată de la unități specializate. Situația în care angajatul achită masa și aduce ulterior bonul pentru decontare nu este echivalentă cu hrana asigurată direct de angajator în sensul facilității fiscale.

Tichetele lasă alegerea mesei la angajat

Cele două variante schimbă și felul în care salariatul poate folosi beneficiul primit.

Tichetele sunt instrumente de plată nominale: salariatul le poate folosi pentru cumpărarea alimentelor sau pentru plata mesei în unitățile afiliate, în limitele regulilor aplicabile. El alege ce cumpără, unde și în ce moment, fără ca angajatorul să stabilească meniul sau locul achiziției.

Masa oferită la sediu depinde de programul și organizarea companiei și presupune, în mod normal, consumarea la locul de muncă. Acolo unde există o cantină sau un serviciu de catering, aceasta poate fi integrată în programul de lucru. În alte companii, beneficiul poate consta într-un meniu fix, servit la o anumită oră.