Demaraj pe Autostrada Unirii A8 au început pregătirile pe un lot de 14,4 km

Antreprenorul lotului 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț a demarat organizarea de șantier în județul Harghita, în apropierea localității Lăzarea. Este un semnal așteptat pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din regiune.

Primul constructor a intrat în teren

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat oficial începerea activităților. E drept că nu vorbim încă de excavatoare care sapă la foc continuu, ci de pașii premergători, esențiali pentru orice construcție si anvergură.

Iar scopul este clar, după cum transmit oficialii. „Organizarea de șantier și pregătirile pentru amenajarea drumurilor tehnologice necesare transportului de echipamente, utilaje și materiale de construcții au ca obiectiv accelerarea proiectului și demararea lucrărilor efective cât mai curând posibil, după finalizarea Proiectului Tehnic, pentru a profita de sezonul favorabil construcțiilor.”

Mai mult, se pare că mișcarea nu este izolată. „Echipa CNIR a efectuat săptămâna aceasta, o nouă verificare a celor patru loturi de autostradă dintre Sărățeni (județul Mureș) și Pipirig (jud. Neamț) și este alături de constructori pentru a se asigura că obiectivele avansează conform graficelor asumate”, a mai transmis CNIR.

Ce se întâmplă pe celelalte loturi

Dar cum stau, pe bune, lucrurile pe întregul segment Sărățeni-Pipirig, care însumează 116 kilometri? Situația este diferită de la un lot la altul, iar constructorii au termene clare de respectat.

situația prezentată de CNIR arată astfel:

Lotul 1C Sărățeni-Joseni (32,4 km) : aici, etapa de proiectare începe la data de 30 martie și are o durată de 14 luni.

: aici, etapa de proiectare începe la data de 30 martie și are o durată de 14 luni. Lotul 1D Joseni-Ditrău (14,4 km) : este lotul unde au început deja activități în teren în perioada de proiectare și organizare de șantier.

: este lotul unde au început deja activități în teren în perioada de proiectare și organizare de șantier. Lotul 2A Ditrău-Grințieș (37,9 km) : se desfășoară, si, activități în teren în etapa de proiectare.

: se desfășoară, si, activități în teren în etapa de proiectare. Lotul 2B Grințieș-Pipirig (31,5 km): similar cu primul lot, etapa de proiectare începe tot pe 30 martie.

Așadar, în timp ce un lot de 14,4 km face primii pași concreți în teren (prin organizarea de șantier), alte două tronsoane, care totalizează peste 63 de kilometri, intră în faza de proiectare abia la finalul acestei luni. Viteze diferite pentru un proiect ce se dorește unitar.