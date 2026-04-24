Un scandal de proporții zguduie sistemul medical. Ministrul demisionar al Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a trimis Corpul de Control la Institutul Oncologic București (IOB) din cauza unor suspiciuni extrem de grave. Se vorbește despre furtul de medicamente chimioterapice, care ajungeau ulterior în spitale private.

Medicamente pentru cancer, furate și duse la privat

Acuzațiile sunt directe și fără echivoc. Potrivit oficialului, tratamente vitale pentru pacienții bolnavi de cancer erau sustrase din spitalul de stat și ajungeau în unități private unde activau anumiți medici. Iar asta nu e tot. Rogobete a vorbit și despre un echipament PET-CT, finanțat de minister în 2022, care a fost pus în funcțiune abia anul trecut, deși la câteva sute de metri funcționa un altul, privat, care prelua pacienții de la IOB.

„Chimioterapicele erau furate de la IOB şi duse la spitalele private unde lucrau nişte doctori, iar PET-CT-ul finanţat de Ministerul Sănătăţii, în 2022, unde eu am semnat finanţarea pentru acel PET-CT, a fost pus în folosinţă de abia anul trecut. Pentru că, nu de alta, dar la câteva sute de metri există un alt PET-CT în regim privat care scana pacienţii oncologici de la IOB. O să detaliem raportul Curţii de Conturi, care, cel mai probabil, va fi transmis şi la Parchetul General, împreună cu toate rapoartele făcute de Ministerul Sănătăţii”, a declarat Rogobete în cadrul unei conferințe de presă.

Facturi fictive și medicamente dispărute

Cum era posibilă o asemenea schemă? Ministrul demisionar a oferit câteva detalii despre mecanismul fraudei, care pare desprins dintr-un scenariu de film. Vorbim de facturi fictive, medicamente plătite dar care nu ajungeau niciodată la pacienți, și stocuri care dispăreau pur și simplu din acte. E drept că oficialul a precizat că verificările nu vizează actuala conducere a institutului.

„Am avut Corp de Control la IOB săptămâna trecută, dar care nu vizează actuala conducere. Am trimis Corpul de Control tocmai pentru a scoate toate acele documente din acea perioadă şi pentru a înţelege ce s-a întâmplat”, a explicat acesta.

Dar cum funcționa, pe bune, sistemul?

„Vă dau câteva detalii pentru a nuanţa ‘au furat’ şi pentru a-l îndulci, poate. Există facturi intrate în spital, dar fără medicamente intrate în spital, deci facturi fictive. Există facturi intrate în spital, medicamente intrate în spital, plătite, dar nedecontate pe pacient, deşi în stoc nu mai apar şi lista poate continua. (…) Vorbim de perioada pandemiei, cel mai probabil”, a adăugat Rogobete.

Ancheta merge mai departe

Ancheta este abia la început. Toate aceste nereguli, care s-ar fi petrecut cel mai probabil în timpul pandemiei, arată o vulnerabilitate uriașă a sistemului de sănătate publică. Nu de puține ori s-a vorbit despre probleme în circuitul medicamentelor, însă dezvăluirile de acum arată o rețea bine pusă la punct.

Raportul final al Corpului de Control, împreună cu cel al Curții de Conturi, ar putea ajunge pe masa procurorilor de la Parchetul General pentru investigații suplimentare.