Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a tras vineri seară un semnal de alarmă privind vulnerabilitățile sistemului energetic național. Actuala criză mondială, amplificată de conflictul din Iran, impune o accelerare a dezvoltării unor capacități variate de producție. dependența de o singură resursă ne face pe toți vulnerabili.

Dependența de o singură resursă, un risc major

Diana Buzoianu a subliniat că actuala criză energetică globală reprezintă un duș rece pentru statele care nu și-au diversificat suficient sursele de energie, insistând asupra necesității unei strategii echilibrate în România. Dependența excesivă de un singur tip de combustibil poate genera, la prima vedere, stabilitate, dar lucrurile stau puțin diferit în perioade de instabilitate internațională.

„Astfel de crize ne arată cât de mult avem nevoie de fapt de capacităţi de producţie de energie diferite. Să nu punem absolut toată capacitatea într-un singur tip de energie creată. Politicile de mediu sunt cele care asigură că măsurile pe energie care sunt luate sunt sustenabile şi peste ani de zile şi ajung să creeze energie şi peste ani de zile”, a declarat ministrul Mediului.

Până la urmă, oficialul a insistat că politicile de mediu nu trebuie privite ca niște obstacole, ci ca instrumente esențiale pentru dezvoltarea durabilă a sectorului energetic.

Avizele de mediu, mai rapide cu 45 de zile

Dar cum se poate accelera tranziția fără a compromite siguranța? Ministrul a abordat direct tema modificărilor legislative privind avizele de mediu, subliniind că autoritățile încearcă să accelereze implementarea proiectelor.

Și se pare că România a făcut deja pași concreți în această direcție.

„De altfel, noi am luat-o un pic înaintea celor de la Bruxelles şi la nivel naţional am propus tăierea a 45 de zile din etapele care erau parcurse pentru obţinerea de avize de mediu, Şi ordonanţa tocmai a trecut acum două săptămâni, deci am redus termenele respective cu mai bine de o lună, o lună şi jumătate. Asta pentru a putea să primească operatorii mult mai rapid avizele respective. Procesele rămân aceleaşi, dar ne-am dat seama că putem şi noi să facem o treabă mai rapidă, în sensul de să fim mai eficienţi, să putem să dăm avizele mai repede”, a adăugat Diana Buzoianu.

În același timp, oficialul a atras atenția că viteza nu trebuie să afecteze calitatea evaluărilor de mediu sau siguranța proiectelor (un aspect adesea neglijat în goana după investiții). Proiectele deja avizate trebuie să fie sustenabile și să nu producă efecte negative asupra comunităților locale.

Conflictul din Iran schimbă strategiile globale

Iar aceste măsuri nu vin într-un vid. Diana Buzoianu a legat direct aceste demersuri de contextul internațional tensionat, arătând că războiul din Iran a declanșat o reacție în lanț la nivel global, determinând statele să își reevalueze strategiile energetice. Criza actuală a dus la creșterea abruptă a preocupărilor privind dependența de petrol și gaze, resurse afectate direct de instabilitatea geopolitică.

În acest context, tot mai multe guverne analizează alternative precum energia nucleară, sursele regenerabile și, fireste, diversificarea furnizorilor.

Schimbarea este o necesitate.

Ministrul Mediului a subliniat că România trebuie să se adapteze rapid și să își construiască un mix energetic echilibrat, capabil să reziste șocurilor externe. E drept că sună a discurs clasic, dar în viziunea sa, investițiile în mai multe tipuri de energie nu sunt doar o opțiune strategică, ci o condiție obligatorie pentru securitatea energetică a țării, mai ales într-o lume tot mai imprevizibilă.