Deficitul comercial al României a ajuns la 22,44 miliarde euro în perioada 1 ianuarie-31 august 2026, cu 307,2 milioane euro, respectiv 1,4%, peste nivelul aceleiași perioade din 2025. Exporturile au crescut mai repede decât importurile, însă valoarea bunurilor cumpărate din străinătate a rămas mai mare decât cea a bunurilor vândute.

Exporturile au totalizat 65,82 miliarde euro, în creștere cu 4%, iar importurile au însumat 88,26 miliarde euro, cu 3,4% peste primele opt luni din anul precedent, potrivit Institutului Național de Statistică (INS), ale cărui date au fost publicate luni, 12 octombrie, și preluate de News.ro.

În august, importurile au crescut mai repede decât exporturile

În ultima lună a intervalului analizat, România a exportat bunuri de 7,554 miliarde euro și a importat de 10,692 miliarde euro. Deficitul lunar a fost de 3,138 miliarde euro. Față de august 2025, exporturile au avansat cu 11,6%, iar importurile cu 13,7%.

Datele INS transmise de Agerpres și preluate de G4Media.ro indică pentru întregul interval exporturi de 65,825 miliarde euro și un deficit de 22,444 miliarde euro, la o precizie diferită față de valorile de mai sus. Pentru importurile cumulate, valoarea publicată este de 88,27 miliarde euro, diferită de cea de 88,26 miliarde euro.

Mașinile și echipamentele de transport au cea mai mare pondere în schimburi

Structura comerțului exterior arată diferențe între valoarea exporturilor și cea a importurilor în principalele categorii de bunuri. Datele INS preluate de ZF.ro pentru primele opt luni din 2026 indică:

Mașini și echipamente de transport: exporturi de 29,9 miliarde euro, în creștere cu 2,1% față de aceeași perioadă din 2025, și importuri de 32,3 miliarde euro, cu un avans de 4,5%. Categoria reprezintă 45,5% din exporturi și 36,6% din importuri.

Alte produse manufacturate: 26,6% din totalul exporturilor și 27,1% din totalul importurilor.

Combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate: exporturi de 4,25 miliarde euro, în creștere cu 13,9%, și importuri de 8 miliarde euro, cu 14,5% mai mari.

Produse chimice și produse derivate: exporturi de 3,8 miliarde euro și importuri de 13,2 miliarde euro.

Alimente și animale vii: exporturi de 5,31 miliarde euro, în creștere cu 9,8%, și importuri de 7,6 miliarde euro, în scădere cu 1,3%.

Băuturi și tutun: exporturile au scăzut cu 10,6%.

Articole manufacturate diverse: exporturile au coborât cu 4%.

Datele INS citate de RisCo.ro și preluate de Ziare.com indică pentru importurile de produse chimice o valoare diferită, de 13,3 miliarde euro. Acestea au crescut cu 5,7% și au reprezentat 15% din totalul importurilor. Aceeași raportare arată că importurile de combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate au avut o pondere de 9,1%.

Alte evoluții pe categorii de produse în ianuarie-august 2026, față de perioada similară din 2025, au fost:

Exporturile de uleiuri, grăsimi și ceruri de origine animală și vegetală au crescut cu 42,4%.

Exporturile de materiale crude au avansat cu 12,9%.

Importurile de băuturi și tutun au scăzut cu 7,5%.

Uniunea Europeană concentrează 71,6% din exporturi și 72,5% din importuri

Schimburile cu cele 27 de state ale Uniunii Europene (UE) au însumat 47,151 miliarde euro la exporturi și 64,018 miliarde euro la importuri în primele opt luni din 2026. Aceste valori reprezintă 71,6% din exporturile României și 72,5% din importuri. Față de aceeași perioadă din 2025, exporturile către această piață au crescut cu 4,2%, iar importurile cu 4,5%.

În relația cu țările din afara Uniunii Europene, exporturile au fost de 18,674 miliarde euro, reprezentând 28,4% din total. Importurile au însumat 24,252 miliarde euro, echivalentul a 27,5% din achizițiile externe.

Evaluarea exporturilor și a importurilor include costuri diferite

INS calculează soldul comercial ca diferență între exporturile evaluate la prețul liber la bord (FOB) și importurile evaluate la prețul care include costul, asigurarea și transportul internațional (CIF). Un sold negativ reprezintă deficit, iar unul pozitiv reprezintă excedent.

Valoarea FOB este prețul la frontiera țării exportatoare: cuprinde valoarea bunului, transportul până la punctul de îmbarcare și taxele necesare încărcării la bord. Valoarea CIF este prețul la frontiera țării importatoare și include, în plus, asigurarea și transportul internațional.