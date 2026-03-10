Pentru mulți lideri aflați în ascensiune, ideea unui Executive MBA devine o preocupare constantă, dar decizia este adesea amânată în așteptarea „momentului perfect”. Sandra Diviskova, Director General al Superbrain, a ales o altă cale: a luat decizia instinctiv, fără supra-analiză, și s-a înscris în program chiar înainte de a împlini 33 de ani, un pas pe care îl consideră o investiție strategică în carieră.

Într-un interviu acordat Zf, Sandra Diviskova a explicat că nevoia de a urma un astfel de program a venit din dorința de a accelera și de a obține o perspectivă nouă asupra businessului. „Cred că ideea de a urma un program MBA devine un gând constant, de fundal, pentru oricine începe să urce pe scara corporatistă”, afirmă ea. Pe măsură ce responsabilitățile cresc, devin tot mai clare atât oportunitățile, cât și instrumentele necesare pentru a le valorifica.

Când este momentul potrivit pentru un EMBA?

Dilema momentului ideal este una comună pentru manageri, care se întreabă dacă pot jongla cu un program solicitant, agenda profesională și viața personală. Sandra Diviskova recunoaște această îndoială. „Întrebarea legată de momentul potrivit este rareori clară. Îndoiala este mereu prezentă: Sunt pregătit(ă)? Este acesta momentul potrivit? Pot să-mi asum cu adevărat timpul şi energia necesare?”, povestește ea.

Punctul de cotitură apare atunci când evoluția profesională pare să stagneze și este nevoie de un nou cadru pentru dezvoltare. „La un moment dat, ajungi într-un punct în care progresul încetineşte şi îţi dai seama că este timpul să accelerezi”, menționează Diviskova. Decizia ei a fost rapidă și asumată. „Am început programul EMBA cu puţin timp înainte să împlinesc 33 de ani. Decizia a fost instinctivă; am luat-o imediat după întoarcerea din vacanţa de vară”, spune ea.

Procesul de admitere a fost simplu și direct. „Într-o dimineaţă obişnuită la birou, am sunat-o pe Adriana ca să cer mai multe informaţii şi, câteva zile mai târziu, după ce am trecut interviul de admitere, m-am trezit că sunt cea mai nouă studentă EMBA la WU Executive Academy”, își amintește Sandra. Lecția principală este că amânarea nu ajută. „Nu a existat o pregătire îndelungată sau o supra-analiză, am făcut pur şi simplu pasul. Ştiam că nu va exista niciodată un „moment perfect” şi ştiam, în acelaşi timp, că este ceva de care aveam cu adevărat nevoie”, punctează ea.

Alegerea programului: O decizie personală, nu de prestigiu

Deși înscrierea a fost rapidă, alegerea programului a fost rezultatul unor ani de cercetare. Cu un parcurs academic solid, inclusiv absolvirea ca șefă de promoție în Grecia, a fost încurajată să aplice la programe Ivy League. Totuși, a simțit că valoarea reală a educației avansate apare abia după acumularea unei experiențe practice relevante. „Să încep astfel de programe imediat după absolvire nu mi se părea potrivit. Ce valoare reală aş fi putut obţine din studii avansate dacă nu ştiam încă unde şi cum să aplic acea cunoaştere?”, explică Sandra.

Criteriul esențial a devenit potrivirea programului cu viziunea sa personală, nu cu așteptările externe. „Programul ales trebuia să fie potrivit pentru mine, aliniat cu ambiţiile mele personale şi cu viziunea mea pe termen lung. Trebuia să îmi completeze cariera şi viaţa, nu aşteptările externe sau prestigiul în sine”, spune ea. Odată clarificat acest aspect, alegerea a fost simplă. „În România, WU Executive Academy s-a evidenţiat ca alegerea mea clară şi unică”, afirmă Sandra, menționând reputația, rigoarea curriculumului și feedback-ul excelent de la absolvenți.

Valoarea reală: O comunitate de lideri și aplicabilitate imediată

Pentru Sandra Diviskova, cel mai mare beneficiu al programului a fost comunitatea. „Cel mai important beneficiu pentru mine a fost faptul că am devenit parte dintr-o comunitate excepţională de lideri de top şi colegi cu mentalităţi similare, uniţi de dorinţa puternică de a se susţine reciproc în orice moment”, spune ea. Această rețea a devenit un spațiu de colaborare și sprijin, format din oameni pe care se poate baza pentru decizii complexe.

O realizare importantă a fost schimbarea de perspectivă asupra leadershipului. „Cea mai valoroasă realizare a depăşit teoria sau tehnica: am înţeles că nu trebuie să fac totul singură, nu trebuie să fiu Wonder Woman, iar asta nu este o slăbiciune”, punctează ea. Sprijinul este concret și la îndemână: „Sunt la un singur telefon distanţă de trei colegi de clasă, experţi de încredere, care nu sunt doar foarte capabili, ci şi sincer interesaţi să colaboreze cu mine.” Pe lângă networking, componenta academică a adus claritate. „Am învăţat noţiunile esenţiale pentru evaluarea corectă a unei afaceri, am fost introdusă în conceptul de arbitraj financiar şi am studiat zeci de modele strategice demonstrate”, spune Sandra. Aplicabilitatea a fost imediată: „Am avut nenumărate momente de tip „aha”, pe care le-am putut aplica imediat în viaţa mea profesională, cu rezultate concrete.”

Leadershipul modern și viitorul educației executive

În viziunea Sandrei Diviskova, un lider de succes trebuie să îmbine viziunea cu abilitatea de a construi echipe puternice. „Este esenţial să fii visător şi vizionar, la fel ca şi capacitatea de a construi şi de a susţine echipe puternice”, afirmă ea. Reziliența este la fel de importantă. „Eşecul nu este o excepţie, ci o parte integrantă a creşterii şi progresului”, subliniază ea, adăugând că „învăţarea continuă, adaptabilitatea şi agilitatea nu mai sunt opţionale – sunt esenţiale.”

Privind spre viitor, ea consideră că educația executivă trebuie să evolueze, mai ales în contextul influenței inteligenței artificiale. „Accentul educaţiei executive trebuie să se mute de la teoria „greoaie” către învăţarea aplicată, practică”, spune ea. Modelul ideal ar include un ecosistem de mentori, antreprenori și experți, alături de un curriculum personalizat. Cei interesați de un astfel de parcurs pot aplica pentru una dintre cele 7 burse de studiu, în valoare totală de 120.000 de euro, pentru programul Bucharest Executive MBA, oferite de Ziarul Financiar și WU Executive Academy. Înscrierile sunt deschise până la 31 mai 2026, iar câștigătorii vor fi anunțați pe 19 iunie 2026.

Sursa: Zf