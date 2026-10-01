Firmele și persoanele fizice vizate de calendarul fiscal din octombrie 2026 au termen până luni, 26 octombrie, pentru principalele declarații lunare și trimestriale. Obligația concretă depinde de activitate, de înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) și de perioada fiscală aplicabilă.

Firmele care declară trimestrial trebuie să verifice dacă raportarea privește luna septembrie sau trimestrul al treilea, respectiv intervalul iulie-septembrie.

Primele termene vizează schimbări de TVA și produse accizabile

7 octombrie 2026: contribuabilii care aveau decontul de TVA cu depunere trimestrială și au realizat în septembrie o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România sunt obligați să declare modificarea perioadei fiscale și să înceapă raportarea lunară. Formularul depus, în funcție de categorie, este 010 sau formularul electronic 700.

contribuabilii care aveau decontul de TVA cu depunere trimestrială și au realizat în septembrie o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România sunt obligați să declare modificarea perioadei fiscale și să înceapă raportarea lunară. Formularul depus, în funcție de categorie, este 010 sau formularul electronic 700. 12 octombrie 2026: persoanele care îndeplinesc condițiile legale pot depune cererea de scoatere din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Până la aceeași dată se notifică aplicarea sau încetarea regimului special pentru agricultori, prin formularul de mențiuni corespunzător ori formularul 700, după caz.

persoanele care îndeplinesc condițiile legale pot depune cererea de scoatere din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Până la aceeași dată se notifică aplicarea sau încetarea regimului special pentru agricultori, prin formularul de mențiuni corespunzător ori formularul 700, după caz. 15 octombrie 2026: ajung la termen situațiile și evidențele privind produsele accizabile, pentru antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați, importatorii autorizați și operatorii care folosesc produse energetice sau alcool în baza unor autorizații. Raportarea privește în principal operațiunile din luna precedentă, iar documentul diferă în funcție de produs și de tipul autorizației.

ajung la termen situațiile și evidențele privind produsele accizabile, pentru antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați, importatorii autorizați și operatorii care folosesc produse energetice sau alcool în baza unor autorizații. Raportarea privește în principal operațiunile din luna precedentă, iar documentul diferă în funcție de produs și de tipul autorizației. 20 octombrie 2026: contribuabilii aflați în situațiile prevăzute de lege notifică intrarea în sistemul TVA la încasare sau ieșirea din acesta. Se folosesc formularele 010, 070 sau 700, în funcție de categoria contribuabilului.

Nu toate firmele care achiziționează bunuri din Uniunea Europeană intră sub incidența termenului de 7 octombrie, ci numai cele care îndeplinesc condițiile indicate de ANAF. Data de 20 octombrie este și termenul la care operatorii economici vizați depun formularul 184 referitor la valoarea medie lunară a adaosului comercial pentru benzină și motorină.

Pe 26 octombrie se depun declarațiile pentru buget, salarii și TVA

Data de 25 octombrie cade duminică în 2026, astfel că termenul principal din calendar este luni, 26 octombrie. Formularele se depun numai dacă se aplică activității și situației fiscale a contribuabilului.

Obligații bugetare și salariale: formularul 100 acoperă obligațiile de plată la bugetul de stat declarate lunar sau trimestrial, iar formularul 112 privește impozitul pe venit, contribuțiile sociale și evidența persoanelor asigurate.

formularul 100 acoperă obligațiile de plată la bugetul de stat declarate lunar sau trimestrial, iar formularul 112 privește impozitul pe venit, contribuțiile sociale și evidența persoanelor asigurate. Raportări de TVA: termenul se aplică decontului 300, decontului special 301 și declarației recapitulative 390 VIES. Formularul 307 acoperă anumite ajustări sau regularizări de TVA, iar formularul 311 este destinat TVA datorate, în situațiile prevăzute de lege, după anularea codului de TVA.

termenul se aplică decontului 300, decontului special 301 și declarației recapitulative 390 VIES. Formularul 307 acoperă anumite ajustări sau regularizări de TVA, iar formularul 311 este destinat TVA datorate, în situațiile prevăzute de lege, după anularea codului de TVA. Declarații pentru categorii distincte: formularul 208 este depus de notarii publici, iar formularul 224 se aplică anumitor persoane care lucrează în România și primesc salarii de la angajatori din străinătate. Formularul 217 privește situații speciale referitoare la veniturile din transferul unor dezmembrăminte ale dreptului de proprietate. Furnizorii autorizați de servicii poștale depun declarația 395 pentru trimiterile contra ramburs.

Formularul 394 are termen pe 30 octombrie

Până vineri, 30 octombrie 2026, persoanele înregistrate în scopuri de TVA și obligate la raportare depun formularul 394 pentru livrările, prestările și achizițiile realizate pe teritoriul României. Perioada inclusă în formular urmează perioada fiscală a decontului de TVA și poate privi luna sau trimestrul, după caz.

D406 și formularul 397 au reguli speciale la sfârșitul lunii

În funcție de perioada fiscală a contribuabilului, transmiterea declarației D406 SAF-T se face lunar ori trimestrial, iar termenul este ultima zi calendaristică din luna care urmează perioadei raportate. Operatorii platformelor de transport alternativ depun formularul 397 lunar, până în ultima zi calendaristică din luna următoare.

Întrucât 31 octombrie 2026 cade sâmbătă, contribuabilii vizați de D406 și formularul 397 trebuie să urmărească termenul efectiv afișat de ANAF. Regula generală poate duce la prelungirea termenului până luni, 2 noiembrie 2026.

Declarația 398 are termen pe 31 octombrie

Declarația specială de TVA 398, utilizată în regimurile One Stop Shop, are termen pe 31 octombrie 2026, chiar dacă data este nelucrătoare. Pentru acest formular, sfârșitul lunii înseamnă ultima zi calendaristică, astfel că termenul nu se consideră mutat automat pe 2 noiembrie.