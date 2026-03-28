O investiție de două miliarde de euro a transformat radical Disneyland Paris. Cea mai mare atracție turistică din Europa și-a dublat practic suprafața după aproape opt ani de muncă, iar marea noutate este deschiderea „Regatului de Gheață”. Primul care a testat noile decoruri a fost chiar președintele francez, Emmanuel Macron.

O investiție colosală

Lucrările au durat aproape opt ani. Iar rezultatul este pe măsură, complexul de divertisment fiind acum de-a dreptul uriaș. suprafața pe care se întinde parcul a fost practic dublată, transformând experiența vizitatorilor.

Macron, primul vizitator

Înainte de deschiderea oficială pentru publicul larg, primul care s-a bucurat de aventură în noile decoruri a fost chiar președintele francez Emmanuel Macron. Acesta a ținut să transmită un mesaj celor implicați în acest proiect de anvergură.

„Mult succes începând de mâine, la începutul unei mari aventuri. Și toți cei care au făcut posibilă construirea ei, știu că sunt foarte mândri să vadă că îi fac pe oameni să viseze, clar mulți bărbați și femei franceze, dar şi din întreaga lume”, a afirmat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

Ce aduce nou Regatul de Gheață

Dar ce vor găsi vizitatorii în noua zonă, mai exact? Lumea Aventurilor Disney este inspirată din mai multe celebre filme de animație, cu un accent deosebit pe universul Frozen. Vizitatorii vor putea să mănânce sau să se plimbe cu barca alături de personaje îndrăgite precum Elsa ori Olaf. Și, ca noutate, se vor delecta cu spectacole de lumină oferite de drone.

Franța, lider în turismul mondial

Deschiderea oficială este pe 29 martie.

Numai că investiția nu este deloc întâmplătoare. Franța domină autoritar turismul mondial, iar acest proiect (care a costat o sumă impresionantă) nu face decât să-i consolideze poziția. E drept că cifrele vorbesc de la sine. Doar anul trecut, peste 100 de milioane de oameni au vizitat Hexagonul.