Doi foști câștigători Race Across The World preiau noul podcast al emisiunii

Scott Mills și Alfie Watts, ambii foști câștigători ai popularei emisiuni-concurs „Race Across The World”, au fost anunțați drept noile gazde ale unui podcast derivat din show. Cei doi vor prezenta „The Detour”, un format care va analiza în detaliu suișurile și coborâșurile viitorului sezon al competiției.

Un duo de campioni la cârma podcastului

Alegerea gazdelor nu este deloc întâmplătoare. Atât Scott, în vârstă de 52 de ani, cât și Alfie, de 22 de ani, cunosc foarte bine presiunea concursului, deoarece au câștigat sezoanele la care au participat. Alfie Watts, alături de prietenul său cel mai bun, Owen Wood, a triumfat în a patra serie civilă din 2024, devenind astfel cei mai tineri câștigători din istoria emisiunii după ce au parcurs 15.000 de kilometri din Japonia până în Indonezia. În același an, Scott Mills și soțul său, Sam Vaughan, au câștigat a doua ediție a celebrităților, o cursă de 12.500 de kilometri prin America de Sud, cu startul în Belém, Brazilia, și finalul în Frutillar, Chile.

Ce promite „The Detour”

Noul podcast se anunță a fi o completare esențială pentru fanii emisiunii. Alfie a împărtășit entuziasmul pe contul său de Instagram, oferind câteva detalii despre ce urmează. „Mă voi alătura incredibilului @scottmills într-un NOU podcast vizualizat al Race Across The World!!! Va fi difuzat în fiecare săptămână după emisiune, iar eu voi fi invitatul permanent în fiecare săptămână, tot ce ține de călătorii!”, a scris tânărul câștigător. Săptămânal, podcastul va avea invitați diverși, de la fani celebri ai emisiunii la creatori de conținut și comedianți, care vor dezbate în detaliu fiecare episod.

Noi vedete intră în cursă

În paralel cu lansarea podcastului, se pregătește și următorul sezon al celebrităților, iar primele nume au apărut deja. Junior și Princess, copiii lui Katie Price și Peter Andre, s-au înscris în competiție. Se pare că producătorii mizează pe popularitatea lor în rândul publicului tânăr. O sursă a dezvăluit că tinerii au lăsat o impresie bună. „Princess și Junior s-au dovedit a fi copii bine-crescuți și muncitori, iar oportunitățile continuă să apară. Directorii au fost impresionați de audiențele pentru The Princess Diaries, dar și de felul în care s-au prezentat. Sunt achiziții excelente pentru Cursa Vedetelor, deoarece aduc cu ei un public mai tânăr.”

Provocarea supremă pentru noua generație

Dincolo de cifrele de audiență, provocarea pentru cei doi tineri va fi una reală. Cum se vor adapta la condițiile dificile ale cursei? Sursa a adăugat: „Șefii sunt, si, nerăbdători să vadă cum se vor descurca cu stilul de călătorie minimalist, fiind mai obișnuiți cu hotelurile de cinci stele decât cu un hostel.” Locația filmărilor pentru noul sezon nu a fost încă dezvăluită, dar se așteaptă ca emisiunea să fie difuzată pe BBC One în luna septembrie.

Un format de succes internațional

Emisiunea „Race Across The World” a debutat în 2019 pe BBC Two, dar succesul uriaș a dus la mutarea sa pe canalul principal, BBC One, în 2023. În același an a fost lansată și versiunea pentru celebrități, care a prins imediat la public. Cel mai recent sezon al vedetelor, o cursă din Mexic până în Columbia, a fost câștigat de prezentatorul Roman Kemp și sora sa, Harley Moon. Popularitatea formatului a depășit granițele Marii Britanii, fiind produse versiuni internaționale în țări precum Danemarca, Finlanda, Germania, Olanda, Norvegia, Suedia și Spania. Fanii din Marea Britanie așteaptă noul sezon civil, programat, conform calendarului obișnuit, să înceapă în luna aprilie.