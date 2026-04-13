Doi tineri români, în vârstă de 19 și 23 de ani, au fost arestați în Italia sub acuzația de omor. Totul s-a petrecut în Massa, chiar în noaptea de Paște, când un bărbat de 47 de ani a fost ucis sub ochii fiului său de 11 ani pentru un motiv halucinant: le-a cerut tinerilor să nu mai arunce cu sticle în vitrina unui magazin.

Filmul unei tragedii absurde

O simplă observație a declanșat o furie de neimaginat. Giacomo Bongiorni, în vârstă de 47 de ani, se afla în centrul istoric al orașului Massa alături de partenera sa, fiul său de 11 ani și cumnatul său. După miezul nopții, un grup de aproximativ zece tineri, vizibil beți, a început să arunce cu sticle și pahare în vitrina unui magazin din piața Felice Palma.

Bongiorni și cumnatul său i-au rugat să se oprească. Atât a fost de ajuns. Iar de aici, totul a degenerat într-o violență oarbă. Tinerii i-au atacat pe cei doi bărbați, apoi au fugit. În timpul altercației, italianul a căzut la pământ, lovindu-se puternic cu capul de asfalt și intrând în stop cardiac.

Încercările de resuscitare au fost în zadar.

Cumnatul victimei a ajuns la spital cu mai multe fracturi. V-ați putea imagina șocul familiei? Fiul de 11 ani al lui Bongiorni a fost transportat la spital în stare de șoc, la fel ca și mama sa și partenera bărbatului, care a avut nevoie de sedative pentru a se calma.

Un oraș sub șoc

Comunitatea din Massa este cutremurată de acest act de violență gratuită. Primarul Francesco Persiani a transmis un mesaj ferm: „În numele orașului, exprim profunda durere și șoc față de acest episod de violență fără precedent, agravat de motive banale, care a șocat întreaga comunitate”.

Acesta a continuat, oferind sprijin familiei îndurerate. „Transmit cele mai sincere condoleanțe și compasiunea mea familiei lui Giacomo Bongiorni, care a fost profund afectată de o tragedie atât de gravă și nedreaptă. O zi de doliu va fi declarată în ziua înmormântării”.

Și episcopul Mario Vaccari a reacționat, subliniind absurditatea situației. „Giacomo Bongiorni a văzut niște copii purtându-se urât și le-a spus ceva: de aceea l-au ucis, chiar sub ochii fiului său. Așa că mă întreb: ce devenim? Ce transmitem ca adulți noilor generații? Aceste întrebări nu au răspunsuri ușoare și sunt precaut cu oricine crede că are unul pregătit”. Episcopul a anunțat că va organiza un priveghi în memoria bărbatului.

Cine era Giacomo Bongiorni

Dar cine era, de fapt, bărbatul ucis? Giacomo Bongiorni, născut în Viareggio dar crescut în Massa, lucra la Tecnoservice impianti Massa. Pe lângă partenera sa și fiul de 11 ani, lasă în urmă și o fiică în vârstă de 18 ani. În piața unde a avut loc tragedia a fost depus un buchet mare de flori albe.

Printre cei care și-au amintit de el se numără și Francesca Fialdini, o cunoscută prezentatoare de televiziune din Italia. „A fost coleg de clasă cu mine”, a scris ea pe rețelele de socializare. „A ști că a murit din cauza unor violențe degenerate, comise de copii, este dublu dureros. Giacomo a fost tată și s-a comportat ca atare, precum și ca cetățean. Acum jelesc un tovarăș de joacă, un tată și, si, un copil, fiul său, care a văzut totul.”

Cine sunt românii arestați

Anchetatorii (carabinierii care au intervenit imediat) i-au identificat rapid pe cei implicați, folosind inclusiv imaginile de pe camerele de supraveghere. Principalii suspecți, arestați duminică seara sub acuzația de omor voluntar cu circumstanțe agravante, sunt doi tineri de origine română.

Hai să vedem cine sunt. Unul dintre ei este Eduard Alin Căruțașu, în vârstă de 19 ani, originar din Buzău și stabilit în Massa. Pe profilul său de Facebook, acesta are ca fotografie de profil o imagine cu masca Anonymous. Celălalt este Alexandru Ionuț Miron, în vârstă de 23 de ani, care locuiește în Montignoso, o comună învecinată. Ancheta continuă, fiind implicat și Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori din Genova, deoarece în grup se aflau și minori.