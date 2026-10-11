USDA estimează în raportul din octombrie recolta de soia a României la 240.000 de tone, față de 310.000 de tone în prognoza anterioară. Suprafața estimată scade de la 143.000 la 103.000 hectare, o reducere de 28%. Prognozele pentru celelalte cinci culturi urmărite rămân neschimbate.

Pe piața porumbului, majorarea ofertei americane și a stocurilor mondiale pune presiune asupra prețurilor, potrivit AgroIntel. Piața anticipa o ofertă mai restrânsă din Statele Unite ale Americii (SUA), însă randamentul a depășit așteptările.

Estimările pentru grâu și porumb rămân stabile în România

Pentru culturile fără revizuiri, producțiile și suprafețele estimate sunt următoarele. Randamentele medii, adică producția pe hectar, sunt calculate de AgroIntel din aceste date:

Grâu: de pe 2,375 milioane hectare sunt estimate 12,5 milioane tone, adică aproximativ 5,3 tone pe hectar.

Orz: suprafața de 635.000 hectare ar urma să dea 3,45 milioane tone, cu o medie de aproximativ 5,4 tone pe hectar.

Porumb: estimarea este de 7,837 milioane tone de pe 1,68 milioane hectare, respectiv aproximativ 4,7 tone pe hectar.

Floarea-soarelui: pentru 1,17 milioane hectare sunt prognozate 2,8 milioane tone, cu aproximativ 2,4 tone pe hectar.

Rapiță: de pe 1 milion de hectare sunt așteptate 3,22 milioane tone, echivalentul a aproximativ 3,2 tone pe hectar.

Pentru soia, randamentul mediu calculat de publicație este de aproximativ 2,3 tone pe hectar. Corecția prognozei de producție însoțește reducerea suprafeței cultivate.

Oferta americană de porumb crește mai repede decât cererea

Recolta de porumb a SUA este prognozată la 407,3 milioane tone, față de 401,3 milioane tone în septembrie. Estimarea stocurilor finale, cantitățile rămase la încheierea sezonului, urcă la 47 milioane tone, de la 39,8 milioane tone.

Randamentul american este estimat la 11,4 tone pe hectar, în condițiile unei suprafețe recoltate constante. Sunt majorate și stocurile de la începutul sezonului, iar exporturile cresc la circa 84 milioane tone. Oferta avansează însă mai mult decât cererea.

Prețul mediu la fermă este revizuit în jos cu 0,10 dolari, la 4,70 dolari pe bushel, unitatea în care este exprimată cotația americană.

Producția mondială de porumb este estimată la 1.293,75 milioane tone, după o revizuire în creștere. Stocurile finale mondiale ajung la 280,4 milioane tone, cu 8,3 milioane tone peste luna precedentă și peste toate estimările formulate înaintea raportului. Creșterea provine în principal din SUA și Argentina, unde stocurile sunt indicate la 5 milioane tone.

Prognoza recoltei de porumb pentru blocul comunitar coboară la 48 milioane tone, după rezultatele recoltării și revizuirea estimărilor guvernamentale. În Franța, producția este prognozată cu 38% sub cea de anul trecut. Sunt operate reduceri și pentru Filipine, precum și pentru Mexic, unde estimarea ajunge la 24,5 milioane tone.

Comerțul mondial cu porumb rămâne aproape neschimbat. Filipine și Egipt importă mai mult, în timp ce Vietnam își reduce importurile.

Exporturile Rusiei scad, dar grâul american acumulează stocuri

Exporturile Rusiei de grâu sunt revizuite în jos cu 3 milioane tone, la 40 milioane tone, față de 48 milioane tone în sezonul precedent. Este cel mai redus nivel din ultimii cinci ani. Perturbările din Marea Neagră mențin livrările realizate până acum mult sub medie.

Producția de grâu a UE este redusă cu 0,8 milioane tone, la 133 milioane tone, în principal din cauza Germaniei. Canada și Turcia primesc fiecare o majorare de 0,5 milioane tone, până la 36,5 milioane tone și, respectiv, 23 milioane tone. Producția mondială rămâne practic neschimbată.

Pentru sezonul 2026/27, recolta americană de grâu este estimată la circa 41,7 milioane tone. Un randament mai bun ridică ușor prognoza față de evaluarea anterioară, dar aceasta rămâne cea mai mică recoltă a SUA din 1970.

Exporturile americane sunt reduse la 20,4 milioane tone. Grâul american de iarnă dur rămâne necompetitiv, cu prețuri mult mai mari decât anul trecut. Stocurile finale cresc la 20,1 milioane tone, deși sunt cu 20% sub nivelul anului anterior și depășesc așteptările pieței. Prețul mediu la fermă scade cu 0,10 dolari, la 6,30 dolari pe bushel.

Comerțul mondial cu grâu este redus cu 2,8 milioane tone, la 209 milioane tone. Consumul global crește cu 1,2 milioane tone, până la 827,9 milioane tone.

Stocurile finale mondiale coboară ușor, la 276 milioane tone. Reducerile din UE, China, Argentina și Egipt sunt aproape compensate de majorările din Rusia, Australia și SUA. Pentru Rusia, stocurile sunt estimate la 19,9 milioane tone.

Soia are producție și stocuri mondiale mai mari

Producția americană de oleaginoase pentru 2026/27 este estimată la 133,6 milioane tone, cu 0,7 milioane tone peste luna trecută. Soia reprezintă 124 milioane tone, cu un randament mai bun, de 3,6 tone pe hectar, și o suprafață recoltată constantă.

Exporturile americane de soia cresc cu 10 milioane tone, la 46,13 milioane tone, în timp ce procesarea rămâne neschimbată. Prognozele de preț sunt menținute:

Soia: 12,00 dolari pe bushel.

Șrot: 340 dolari pe tonă scurtă.

Ulei: 70 de cenți pe livră.

La nivel mondial, producția de soia crește cu 0,4 milioane tone, la 442,7 milioane tone. Majorarea din SUA este parțial compensată de reducerile pentru India și UE, unde producția este estimată la 2,73 milioane tone.

În Argentina și Thailanda crește procesarea, iar SUA și Nigeria contribuie la majorarea exporturilor. Stocurile finale la nivel mondial sunt estimate la 124,3 milioane tone, cu 0,3 milioane tone mai mult decât în luna precedentă.

Pentru România, AgroIntel indică o posibilitate de valorificare în Europa a excedentului exportabil de grâu și porumb, pe fondul reducerii exporturilor rusești și al recoltei franceze de porumb. Această posibilitate depinde de menținerea deschisă a logisticii prin Constanța, județul Constanța.