Centrala pe gaze de la Mintia ar putea intra în curând în funcțiune cu turbinele pe gaz, după trei ani de lucrări. La Iernut, investiția statului român derulată prin Romgaz este încă în șantier după zece ani.

Potrivit ZF.ro, lucrările proiectului de la Mintia au fost finalizate, iar acesta este cel mai mare proiect de producere a energiei aflat în derulare în România. Pornirea producției presupune parcurgerea etapelor tehnice până la livrarea electricității în rețea.

Despre etapa atinsă la noua centrală, Ilie Bolojan, ministru interimar al energiei, a anunțat pe pagina sa de Facebook: „Astăzi (8 octombrie), la Mintia, a avut loc prima aprindere a turbinei pe gaz nr. 1 din noua centrală. Este o etapă tehnică importantă pentru una dintre cele mai importante investiții energetice ale României din ultimii ani. În iunie, când am fost pe șantier, proiectul era realizat în proporție de peste 80%. De atunci, lucrările au avansat pas cu pas: pe 15 iunie au fost puse sub tensiune instalațiile prin care turbina se racordează la rețea, iar astăzi turbina a funcționat pentru prima dată pe gaz natural”.

Potrivit ministrului, până la livrarea energiei în Sistemul Energetic Național urmează:

Finalizarea testelor.

Sincronizarea cu rețeaua, adică alinierea funcționării turbinei cu cea a rețelei electrice.

Livrarea primilor megawați în sistem.

Cele două investiții au capacități și calendare de execuție diferite

Proiectul de la Mintia are o capacitate totală de 1.700 de megawați (MW), pe gaz și abur. Lucrările au început în 2023.

La Iernut, centrala construită prin Romgaz are o capacitate de 430 MW. Șantierul acestei investiții a statului român a fost deschis în 2016, iar lucrările nu sunt încă încheiate.

Noile capacități de producție sunt așteptate în condițiile închiderii centralei de la Cernavodă și ale unui an hidro foarte slab, cu producție redusă de energie din apă.

Despre contribuția celor două centrale la alimentarea sistemului, ministrul a adăugat: „De anul viitor, împreună cu centrala de la Iernut, aceste capacități noi pe gaz vor întări siguranța sistemului energetic”.