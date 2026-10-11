Numărul companiilor cu active de peste 4 milioane de euro intrate în insolvență în România a ajuns la 41 în primele nouă luni din 2026, față de 17 în aceeași perioadă din 2025. Creșterea de 141% arată că dificultățile de plată cuprind mai multe firme cu active mari.

La nivelul întregii economii, analiza CITR bazată pe estimările Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), prezentată de Adevărul.ro, indică 5.250 de companii intrate în procedură în perioada ianuarie-septembrie, față de 4.698 cu un an înainte. Avansul este de 11,7%, iar numărul insolvențelor este cel mai ridicat din 2018 încoace.

În categoria companiilor cu active de peste un milion de euro, numărul insolvențelor a urcat de la 86 la 142, cu 65% față de primele nouă luni din 2025.

„Anul trecut spuneam că se închide cortina pentru companiile zombie, iar datele din 2026 arată că presiunea a urcat la companiile mari. Totalul insolvențelor crește moderat, dar numărul companiilor cu active de peste 4 milioane de euro intrate în procedură este mai mult decât dublu, iar aici se schimbă natura riscului”, a declarat Paul-Dieter Cîrlănaru, director general (CEO) al CITR.

Neplata facturilor poate transmite dificultățile către furnizori

„O companie mare este, de fapt, finanțată de furnizorii ei, iar când aceasta se oprește din plată, dificultățile se transmit în lanț”, a explicat Cîrlănaru.

Creditul comercial înseamnă că furnizorii livrează bunuri și servicii înainte să primească banii. Acesta reprezintă o sursă importantă de finanțare pentru companiile din România. Furnizorii care depind de încasările de la un client mare pentru a-și achita propriile facturi și obligații pot ajunge, la rândul lor, în dificultate dacă plățile se opresc.

Firmele cu lichidități reduse, adică puțini bani disponibili pentru plățile curente, și capital insuficient au mai puține resurse pentru a absorbi întârzierile. Cîrlănaru indică trei semnale de avertizare: scăderea marjelor, adică a ponderii profitului în venituri, creșterea îndatorării și acumularea restanțelor către furnizori.

Agricultura înregistrează o deteriorare a indicatorilor financiari

Față de primele nouă luni din 2025, numărul total al procedurilor suplimentare a fost de aproximativ 550. Evoluțiile pe sectoare au fost diferite:

În agricultură, insolvențele au crescut cu 52,5%, cu 94 de proceduri suplimentare.

În construcții, au fost 97 de proceduri în plus. Creșterea a depășit 10%, iar numărul companiilor intrate în insolvență a trecut de 1.000 în primele trei trimestre din 2026.

În comerț, numărul insolvențelor a scăzut cu aproximativ 5% față de aceeași perioadă din anul anterior.

În industria prelucrătoare, reducerea a fost de aproximativ 6%.

În agricultură, rata creditelor neperformante, adică a împrumuturilor cu probleme de rambursare, a urcat de la 2,7% în octombrie 2024 la 9,8% în martie 2026. Analiza CITR plasează sectorul printre cele cu cele mai slabe rezultate privind profitabilitatea, pe fondul presiunilor financiare asupra companiilor.

Nord-Estul are cea mai mare creștere regională

Regiunea Nord-Est a înregistrat un avans al insolvențelor de 21,8% în primele trei trimestre din 2026 față de aceeași perioadă din 2025. Nord-Vestul a fost singura regiune cu o scădere, de 5,7%.

La nivelul județelor, schimbările față de perioada comparabilă din anul anterior au fost:

Vaslui: numărul procedurilor s-a dublat.

Bacău: creștere de 48,5%.

Suceava: creștere de 42,1%.

Bistrița-Năsăud: creștere de 77,6%.

Vrancea: creștere de 69%.

Arad: creștere de 41,2%.

Brașov: creștere de 37,8%.

Hunedoara: creștere de 30,8%.

Cluj: scădere de 15,2%.

Bihor: scădere de 11,9%.

Sălaj: scădere de 41,4%.

Constanța: scădere de 15,1%.

Bucureștiul rămâne principalul centru al insolvențelor, cu peste 860 de cazuri. Numărul procedurilor a crescut cu 4,1%, într-un ritm inferior celui național.

Vânzările mai slabe apasă asupra veniturilor companiilor

Creșterea insolvențelor se produce pe fondul reducerii consumului. Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5% în primele opt luni din 2026 față de aceeași perioadă din 2025.

În august, vânzările au crescut față de iulie cu 0,5% pe seria brută, fără ajustări statistice. După eliminarea influențelor sezoniere și a diferențelor date de numărul zilelor lucrătoare, avansul a fost de 2,3%. Față de august 2025, creșterea pe seria ajustată a fost de numai 0,1%.

Reducerea vânzărilor pune presiune asupra veniturilor, în timp ce salariile, chiriile, materiile prime și finanțarea trebuie în continuare plătite. Dacă încasările nu mai acoperă obligațiile curente, lipsa banilor se poate transforma în restanțe către furnizori și creditori.

„Pentru companiile încă viabile, momentul intervenției decide cât se mai poate salva”, a subliniat directorul general.