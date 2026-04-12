Doi ingineri români au pus pe picioare un startup deep-tech în Elveția care a reușit o performanță rară. În mai puțin de un an de la lansarea din 2024, NovoViz, compania fondată de Andrada Muntean (CEO) și Andrei Ardelean (CTO), a atras finanțări de aproape 2 milioane de dolari pentru o tehnologie de imagistică revoluționară.

O tehnologie dezvoltată în zece ani

La baza NovoViz stă o tehnologie dezvoltată timp de un deceniu în cadrul unor proiecte de cercetare avansată. Startup-ul este, de fapt, un spin-off al prestigioasei École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), unde cei doi fondatori și-au făcut studiile. Totul se bazează pe senzori de tip SPAD (o tehnologie de imagistică ce detectează fotonii individuali), capabili să reconstruiască imagini clare chiar și în condiții extreme, cu foarte puțină lumină. văd ceea ce senzorii clasici nu pot.

De la medicină la explorare spațială

Dar la ce folosește, mai exact, o astfel de tehnologie? Ei bine, aplicațiile sunt surprinzător de variate și vizează sectoare unde sistemele convenționale își arată limitele. Vorbim despre imagistică medicală de înaltă precizie, sisteme LiDAR pentru mașini autonome care pot funcționa impecabil indiferent de condițiile meteo, dar și despre securitate sau chiar explorare spațială. În toate aceste domenii, soluțiile bazate pe imagistica cu un singur foton pot face diferența.

Cum au strâns 2 milioane de dolari

Hai să vedem cum au reușit să adune aproape 2 milioane de dolari atât de repede. Pentru a accelera trecerea de la laborator la piață, fondatorii au participat la programe de incubare precum EPFL Startup Launchpad. Finanțarea a venit dintr-un mix de granturi, investiții și instrumente convertibile, o abordare specifică startup-urilor deep-tech europene, care pornesc din cercetare academică.

Printre sursele de finanțare se numără Venture Kick, care a oferit aproximativ 190.000 de dolari, și Fondation pour l’Innovation et la Technologie, cu circa 130.000 de dolari. Iar acestora li se adaugă granturi inițiale și suport direct din partea EPFL Startup Launchpad. În total, finanțările au ajuns la aproximativ 1,9 milioane de dolari.

Un semnal clar al încrederii pieței.

De ce Elveția?

Alegerea Elveției nu a fost deloc întâmplătoare. E drept că pentru cei doi tineri români, decizia a fost una strategică. Le-a oferit acces la o infrastructură de cercetare de top, la surse de finanțare dedicate inovației și la parteneriate industriale greu de replicat în alte piețe europene.

Acum, startup-ul se află într-o etapă de dezvoltare accelerată. Miza este uriașă: rafinarea produsului și validarea aplicațiilor comerciale pentru a transforma, în cele din urmă, imagistica cu un singur foton într-un nou standard industrial.