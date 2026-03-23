Președintele USR, Dominic Fritz, a aruncat luni, 23 martie, o adevărată bombă pe scena politică. El a anunțat că va propune Comitetului Politic adoptarea unei rezoluții care ar putea schimba complet viitorul coaliției de guvernare. dacă PSD dărâmă Guvernul, USR nu va mai sta la masă cu social-democrații.

O linie roșie pentru partenerii de coaliție

Liderul USR a fost extrem de direct înaintea ședinței Comitetului Politic. A pus pe masă un scenariu clar, un fel de ultimatum pentru partenerii social-democrați. Condiția este simplă: orice vot al PSD alături de AUR pentru o moțiune de cenzură va duce la o ruptură definitivă.

„Voi propune colegilor mei o rezoluţie în sensul în care dacă PSD va vota o moţiune de cenzură împotriva acestui guvern şi dacă, în ciuda aşteptărilor românilor pentru stabilitate şi pentru responsabilitate, va pica acest guvern, cu voturile extremiştilor, cu voturile AUR, şi PSD, atunci USR nu va putea să stea la dispoziţie pentru un nou Guvern cu acel partid care tocmai l-a picat”, a explicat Dominic Fritz.

Practic, e o linie roșie. O treci, nu mai e cale de întoarcere.

Stabilitate, nu criză artificială

Dominic Fritz a subliniat că rezoluția propusă reprezintă „o linie clară” din partea USR, menită să ofere predictibilitate electoratului. Dar de ce acum această mișcare? Liderul USR insistă că nu există motive reale pentru o criză guvernamentală, atâta timp cât coaliția deține o majoritate parlamentară confortabilă.

„Vrem ca românii să se poată baza pe noi şi pe acest guvern şi cerem ca şi PSD să redevină un partener în această coaliţie pentru România”, a adăugat el.

Iar ideea unor alegeri anticipate este catalogată drept „o criză creată artificial”. Până la urmă, cum vine asta să îți dărâmi propriul guvern când ai majoritate? Fritz le transmite social-democraților un mesaj direct: „Din punctul nostru de vedere, nu există un motiv pentru ca PSD să îşi dorească o altă majoritate. Dacă îşi doreşte, atunci trebuie să o spună şi trebuie să meargă mai departe cu altă majoritate”.

PSD își consultă membrii

În tabăra cealaltă, lucrurile par să se miște mai lent, cel puțin la nivel declarativ. PSD a stabilit deja în Biroul Național un calendar pentru consultarea internă privind participarea la guvernare. Președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, a anunțat că un eveniment major va avea loc pe 20 aprilie, când 5.000 de membri ai partidului vor fi consultați, având posibilitatea de a exprima unul sau mai multe voturi.

Numai că această consultare, spune Grindeanu, este mai degrabă un exercițiu intern. O autoevaluare, dacă vreți.

„Noi facem această consultare pentru PSD. Este o consultare în primul rând pentru noi, care pleacă de la analiza noastră, prima oară o autoevaluare, în guvern şi a coaliţiei, a miniştrilor, şi apoi a întregii coaliţii şi a întregii guvernări”, a precizat liderul social-democrat.

În același timp, pentru a calma spiritele (sau poate pentru a păstra deschise niște uși), șeful PSD a anunțat că partidul său nu va vota un guvern minoritar. Ba chiar a exclus din start și o alianță cu AUR.