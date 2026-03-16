Donald Trump acuză Iranul că a falsificat cu AI un miting de 250.000 de oameni

Președintele american Donald Trump a lansat un atac dur la adresa Iranului, acuzând regimul de la Teheran că folosește inteligența artificială pe post de „armă de dezinformare” pentru a-și cosmetiza succesele militare și sprijinul popular. Acuzațiile vin în contextul războiului deschis dintre cele două țări și sunt însoțite de critici vehemente la adresa presei occidentale.

Avertisment de la bordul Air Force One

Aflat la bordul avionului prezidențial, Trump a fost tranșant în fața jurnaliștilor. „AI poate fi foarte periculoasă, trebuie să fim foarte atenţi cu ea”, a declarat liderul de la Casa Albă. Declarația sa a venit la scurt timp după o postare pe platforma sa, Truth Social, în care a acuzat, fără a oferi dovezi concrete, mass-media occidentală de „coordonare strânsă” cu Iranul pentru a disemina „ştiri false” generate de inteligența artificială.

Presiuni asupra presei și amenințări de la FCC

Comentariile președintelui amplifică tensiunile existente între administrația sa și posturile de televiziune. Preşedintele Comisiei Federale pentru Comunicaţii (FCC), Brendan Carr, a turnat și el gaz pe foc sâmbătă, amenințând direct că va retrage licențele posturilor de televiziune care nu își „corectează cursul” în modul de prezentare a știrilor despre conflict.

Nu e prima dată când se întâmplă asta, e drept. Trump a acuzat în repetate rânduri diverse instituții media că publică știri critice la adresa sa, cerând în trecut retragerea licențelor pentru posturile pe care le consideră părtinitoare. Dar cum se traduce asta în acuzații concrete la adresa Iranului?

Trei exemple de dezinformare, potrivit lui Trump

Duminică, președintele a oferit trei cazuri specifice în care, susține el, Iranul ar fi folosit AI pentru a manipula opinia publică.

Pe Truth Social, a afirmat că Teheranul a prezentat „bărci kamikaze” care, în realitate, nu există. Mai mult, el a susținut că Iranul a înscenat cu ajutorul AI un atac de succes asupra portavionului USS Abraham Lincoln (una dintre cele mai importante nave ale marinei americane). Trump a adăugat că publicaţiile care au difuzat această ştire ar trebui acuzate de trădare.

Cea mai spectaculoasă acuzație vizează însă sprijinul popular pentru noul Lider Suprem. Trump a susținut că imaginile care arătau „250.000” de iranieni la un miting de susținere pentru Mojtaba Khamenei erau „generate în totalitate de AI” și că evenimentul, de fapt, „nu a avut loc niciodată”.

Ce arată verificările din teren

Numai că, la o privire mai atentă, faptele sunt mai nuanțate. Au fost verificate imagini filmate din portul irakian Basra, care arătau într-adevăr bărci iraniene încărcate cu explozibili ce păreau să atace două tancuri de combustibil, atac soldat cu moartea a cel puțin un membru al echipajului. Pe de altă parte, deși mass-media de stat iraniană a susţinut că armata a lovit portavionul USS Abraham Lincoln, afirmaţia nu a fost preluată pe scară largă de presa occidentală.

Iar în privința mitingului uriaș, o căutare rapidă nu a găsit niciun raport occidental care să menționeze cifra de 250.000 de participanți. totusi, numeroase organizații de presă internaționale au publicat fotografii reale care arătau mulțimi considerabile adunate în Teheran după numirea lui Khamenei în funcția de lider suprem.