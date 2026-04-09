Președintele american Donald Trump a lansat miercuri un nou atac virulent la adresa NATO. Într-o postare pe rețeaua sa socială, Trump s-a declarat „dezamăgit” de lipsa de reacție a statelor membre în conflictul cu Iranul, criticând la foc continuu Alianța.

Atac direct pe Truth Social

Într-un mesaj tăios publicat pe Truth Social (rețeaua sa de socializare preferată), Donald Trump nu și-a menajat deloc aliații. Fără ocolișuri, președintele american a transmis un mesaj clar și frustrat.

„Niciunul dintre acești oameni, inclusiv al nostru, foarte dezamăgitor, NATO, nu a înțeles nimic decât dacă au fost presați!!!”, a scris Donald Trump.

Replica de la vârful Alianței

Iar reacția a venit la doar câteva ore distanță, chiar de la Secretarul general al NATO, Mark Rutte. Acesta a recunoscut, în urma unei întâlniri cu Trump la Casa Albă, că unele țări membre au fost puse la încercare de președintele american și, pur și simplu, au eșuat. V-ați fi așteptat la o astfel de admitere?

Întrebat direct de CNN dacă țările NATO au picat testul, Rutte a răspuns: „Unele dintre ele, da, dar o mare majoritate a ţărilor europene, iar asta am discutat astăzi, au făcut ceea ce au promis înainte într-o situaţie ca aceasta”. Șeful NATO a descris discuția cu Trump ca fiind una „francă şi deschisă”, precizând că i-a subliniat acestuia că statele europene au oferit sprijin logistic și și-au respectat angajamentele.

Sancțiuni pentru aliații „nefolositori”?

Dincolo de declarații, se pare că lucrurile stau puțin diferit în culise. Potrivit unor surse citate de Wall Street Journal, Donald Trump are în plan sancționarea țărilor NATO pe care le consideră nefolositoare pentru SUA și Israel în războiul din Iran. Mai mult, trupele din aceste state ar putea fi relocate în țările europene care au susținut mai activ efortul militar american.

Până la urmă, ce înseamnă un aliat „nefolositor” în viziunea Casei Albe?

Numai ca planul pare să fie mai puţin radical decât ameninţările recente ale lui Trump de a retrage complet Statele Unite din Alianță. E drept că o astfel de mișcare nu poate fi făcută, prin lege, fără aprobarea Congresului american.