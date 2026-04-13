Un creator TikTok susține că benzina din SUA a fost modificată, provocând probleme la mașini și recomandând purtarea măștilor. Specialiștii spun însă că schimbarea se datorează introducerii benzinei cu etanol E15.

Un creator de conținut pe TikTok a atras atenția a sute de mii de oameni după ce a postat un videoclip în care susține că benzina din SUA ar fi fost modificată. Mai mulți șoferi au comentat că au observat și ei schimbări: combustibilul pare mai clar, nu mai are același miros și au apărut probleme la motor. Totuși, specialiștii vin cu o explicație mult mai simplă.

Misterul benzinei care arată altfel la pompă

Quiskc87, cunoscut pe TikTok drept @quiskc87, a publicat un videoclip de peste patru minute pe 2 aprilie, în care afirmă că benzina din SUA a fost compromisă ca parte a unui presupus atac legat de tensiunile cu Iranul. El spune: „Când mergem la pompe de benzină, când lași combustibilul să picure, este clar și arată aproape ca apa.”

„Oricine, majoritatea oamenilor știu, dacă măcar ai transportat benzină; benzina a avut întotdeauna o tentă.”

Creatorul susține că ar fi fost adăugate „substanțe chimice dure” și că problema nu se limitează doar la benzină. „Se află și în electricitatea noastră, ceea ce înseamnă că poate fi și în sistemele noastre de ventilație.” Creatorul recomandă să purtăm măști la pompă.

Nu există dovezi care să susțină ideea că alimentarea cu combustibil a SUA a fost sabotată sau contaminată de o altă țară. Experții spun că schimbările observate au alte explicații.

Un detaliu tehnic schimbă totul la alimentare

Specialiștii explică faptul că mulți șoferi observă efectele introducerii benzinei E15, care conține 15% etanol, față de 10% cât are benzina obișnuită E10. Agenția pentru Protecția Mediului din SUA a aprobat vânzarea E15 pe tot parcursul anului, începând cu 2025, și a permis vânzarea sa și pe timpul verii până în 2026.

Etanolul este un lichid incolor, iar amestecurile cu mai mult etanol, cum este E15, pot face benzina să pară mai deschisă la culoare. De asemenea, E15 poate avea un miros diferit față de benzina clasică. Aceste detalii explică observațiile care au dus la apariția teoriei virale.

Ce se întâmplă cu mașinile după alimentare

Problemele semnalate de șoferi, cum ar fi sacadările, creșterea consumului și aprinderea martorului de motor, pot fi legate direct de E15. Conform Consumer Reports, E15 este aprobat pentru mașinile fabricate după 2001, dar etanolul absoarbe apa și poate duce la separare de faze în rezervor, coroziune la piesele vechi și funcționare neregulată la mașinile neadaptate pentru acest combustibil.

Pentru mașinile produse înainte de 2001, E15 poate cauza aprinderea martorului de motor, sacadări și chiar deteriorări ale sistemului de alimentare. Chiar și la mașinile noi, trecerea bruscă de la E10 la E15 poate afecta temporar mersul la ralanti și consumul. Etanolul are cu aproximativ 27% mai puțină energie pe litru decât benzina pură, așa că un rezervor de E15 nu va oferi aceeași autonomie ca unul cu E10.

Aceste diferențe sunt resimțite mai ales de șoferii care urmăresc atent consumul de combustibil și performanțele mașinii.

Obiceiuri noi la pompă și ce spun specialiștii

Potrivit Agenției pentru Substanțe Toxice și Registrul Bolilor (ATSDR) din SUA, expunerea scurtă la vapori de benzină în timpul alimentării nu reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea publică. Benzina conține benzen, o substanță cancerigenă cunoscută, însă un studiu din 2021 realizat cu sprijinul CDC arată că riscul de cancer pentru consumatori nu depășește limitele considerate sigure.

Riscul devine important pentru angajații stațiilor de alimentare care sunt expuși zilnic. Pentru șoferii obișnuiți, care alimentează o dată sau de două ori pe săptămână, nu există dovezi că ar fi nevoie de mască.

Purtarea mănușilor este însă o recomandare rezonabilă, deoarece benzina poate irita pielea, iar mânerele pistoalelor sunt printre cele mai contaminate suprafețe. Dacă vrei să te protejezi, mănușile sunt o alegere mai bună decât masca la pompă.

Șoferii povestesc ce au observat la mașini

Mulți șoferi au comentat la videoclip cu propriile experiențe, convinși că s-a schimbat ceva la combustibil. Chiar dacă explicația nu este una conspirativă, problemele semnalate sunt reale pentru mulți dintre ei.

„Mașina mea smucește.”

„Am observat că nu are miros, combustibilul este incolor și consumul este mult mai mare decât de obicei. E altceva în combustibil.”

„Sunt șofer de livrări de 5 ani. Pot să spun că nu are miros, e la fel de clar și nu ține la fel de mult. Trebuie să alimentez mai des acum.”

„Mi s-a aprins martorul de motor după ce am alimentat.”

„Mi s-a aprins martorul ‘check engine’ după ultimul plin de benzină.”

„Dacă mașina ta tremură sau smucește la relanti, pune un aditiv de combustibil/curățător de injectoare.”

„Am folosit benzină fără etanol și am pus doar premium obișnuită, dar s-a consumat foarte repede și atunci a început mașina mea să smucească. Așa că rămân la cea fără etanol.”

„E benzină E15, aproape fără etanol, de aceea se consumă mai repede și strică multe mașini.”

Ce poți face dacă te îngrijorează schimbarea benzinei

Dacă te preocupă calitatea combustibilului, verifică dacă mașina ta este compatibilă cu E15 – găsești această informație pe capacul rezervorului sau în manualul mașinii. Folosește periodic aditivi pentru curățarea injectoarelor și alimentează de la stații care respectă standarde ridicate privind aditivii, pentru o performanță mai bună a motorului.

Motor1 a contactat utilizatorul quiskc87 pentru comentarii suplimentare. Dacă va răspunde, articolul va fi actualizat. Până atunci, explicația pentru schimbările observate la pompă are legătură cu politica energetică și compoziția chimică a combustibilului, nu cu teorii ale conspirației.

Schimbările la benzină pot aduce neplăceri pentru unii șoferi, dar cu puțină atenție la compatibilitate și întreținere, problemele pot fi evitate sau reduse. Este important să fim informați și să nu ne lăsăm influențați de zvonuri fără bază reală.