Economistul care a prezis criza din 2008 avertizează asupra unui șoc mai grav

Economistul american Richard Bookstaber, cel care a anticipat cu precizie criza financiară din 2008, lansează un nou avertisment sumbru. Lumea financiară se îndreaptă spre un șoc care ar putea depăși în intensitate prăbușirea de acum aproape două decenii. Principalele cauze identificate sunt expansiunea inteligenței artificiale, creșterea opacă a sectorului de credit privat și tensiunile geopolitice tot mai acute.

Un cocktail periculos de riscuri

Richard Bookstaber nu este un nume oarecare. La începutul crizei din 2008, lucra într-un fond de investiții, iar la finalul perioadei ajunsese să consilieze Trezoreria SUA. Experiența l-a făcut să creadă că un astfel de episod nu se va mai repeta curând. Numai că astăzi, perspectiva sa s-a schimbat radical.

Într-o analiză publicată recent, acesta avertizează că „urmează un șoc financiar și mai grav”. De data aceasta, presiunile nu mai sunt concentrate într-un singur loc, precum piața imobiliară de atunci. Riscurile sunt distribuite în mai multe domenii interconectate: inteligența artificială, piața creditului privat (un sector estimat la aproximativ 2.000 de miliarde de dolari), bursele supraîncălzite și conflictele din Orientul Mijlociu și Asia de Est.

Piața de 2.000 de miliarde de dolari care stă pe un butoi cu pulbere

Dar cum s-a ajuns aici? În ultimele două decenii, pe fondul retragerii băncilor tradiționale, companiile au devenit tot mai dependente de finanțarea oferită de investitori instituționali. Problema, spune Bookstaber, este că aceste împrumuturi private sunt dificil de evaluat și aproape imposibil de tranzacționat rapid, ceea ce le face extrem de vulnerabile în perioade de criză.

Și mai îngrijorător este că mulți dintre datornici provin din sectorul tehnologic, un domeniu expus direct schimbărilor bruște aduse de inteligența artificială. Combinația dintre dobânzile ridicate și această vulnerabilitate a început deja să producă efecte. Unele fonduri majore înregistrează retrageri de capital, iar lipsa de transparență poate transforma rapid problemele locale în crize sistemice.

Iar asta nu e tot.

Investițiile masive în A.I. au dus la o concentrare fără precedent pe burse, unde un număr foarte mic de giganți tehnologici domină piața. Orice șoc care îi afectează pe ei se poate propaga cu viteza fulgerului în întregul sistem financiar.

Legătura neașteptată dintre AI, Taiwan și Orientul Mijlociu

La prima vedere, aceste riscuri par separate. E drept că lucrurile stau puțin diferit. Cele două fenomene – boom-ul A.I. și creditul privat – sunt, de fapt, strâns legate. Infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale este finanțată în mare parte prin împrumuturi din acest sector opac. o slăbire a pieței de credit poate bloca direct investițiile în tehnologie, cu efecte în lanț.

V-ați gândit vreodată cum un conflict în Orientul Mijlociu ar putea prăbuși acțiunile companiilor tech? Bookstaber explică mecanismul. Un șoc energetic ar crește masiv costurile pentru centrele de date, lovind direct în industria A.I. În mod similar, o criză în Taiwan ar putea sugruma accesul la semiconductori, componente esențiale pentru orice dezvoltare tehnologică.

Problema nu este un singur risc major, ci felul în care aceste amenințări multiple se pot propaga într-un sistem globalizat și imprevizibil.

De ce noua criză ar putea fi mai rea decât cea din 2008

Situația amintește de 2008, când problema nu a fost doar bula imobiliară, ci întregul sistem financiar complex și opac construit în jurul ei. Acum, însă, există o diferență fundamentală, subliniază economistul.

Riscurile actuale nu mai sunt doar financiare, ci și fizice. Ele sunt legate de energie, infrastructură critică și lanțuri de aprovizionare globale. Acestea sunt mult mai greu de modelat matematic și de anticipat, iar impactul lor poate fi devastator pentru economia reală, nu doar pentru portofoliile investitorilor.

Dacă riscurile financiare afectează piețele, cele fizice, avertizează Bookstaber, pot afecta întreaga economie globală.