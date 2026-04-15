Liderii europeni lucrează la un plan de rezervă pentru a menține securitatea continentului folosind structurile NATO, dar fără Statele Unite, în cazul în care Washingtonul se retrage din Alianță. Proiectul, numit de unii „NATO european”, a câștigat un sprijin esențial din partea Germaniei, care s-a opus mult timp unei astfel de idei.

Un „NATO european” prinde contur

Discuțiile, deși informale și purtate în paralel cu întâlnirile oficiale NATO, au un scop clar. Oficialii europeni vor să crească numărul europenilor în roluri de comandă și control în cadrul Alianței. Mai mult, aceștia caută să completeze resursele militare americane cu unele proprii. Ideea nu este de a concura cu actuala alianță, ci de a asigura continuitatea operațională, descurajarea Rusiei și credibilitatea nucleară, chiar dacă SUA își retrag forțele din Europa.

Dar ce înseamnă, pe bune, un NATO fără America?

Planurile, concepute inițial anul trecut, s-au accelerat brusc după ce Donald Trump a amenințat că va prelua Groenlanda de la Danemarca (un alt stat membru NATO) și au intrat acum într-o fază avansată, pe fondul refuzului Europei de a susține un eventual război al Americii în Iran.

Schimbare de macaz la Berlin

Timp de decenii, Germania s-a opus constant apelurilor Franței pentru o mai mare suveranitate europeană în domeniul apărării. Berlinul a preferat mereu să mențină America drept garantul suprem al securității europene. Numai că lucrurile s-au schimbat sub conducerea cancelarului german Friedrich Merz. Îngrijorările privind fiabilitatea SUA ca aliat în timpul președinției Trump au forțat această reevaluare.

Provocarea este, însă, uriașă.

Întreaga structură NATO este construită în jurul conducerii americane la aproape fiecare nivel, de la logistică și informații până la comanda militară de vârf. Europenii încearcă acum să preia mai multe dintre aceste responsabilități, un lucru cerut, e drept, de mult timp chiar de Trump. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a recunoscut recent că Alianța va fi „mai condusă de europeni”.

O redistribuire controlată a sarcinilor

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, unul dintre liderii implicați în aceste planuri, a confirmat direcția. „O redistribuire a sarcinilor de la SUA către Europa este în curs și va continua ca parte a strategiei de apărare și securitate națională a SUA”, a declarat Stubb.

Și a adăugat un avertisment important. „Cel mai important lucru este să înțelegem că acest proces are loc și să îl gestionăm într-un mod foarte controlat, în loc ca SUA să se retragă rapid”, a spus Stubb într-un interviu.

Capabilitățile critice, marea problemă

Dincolo de declarații, realitatea din teren e complicată. Europa poate prelua roluri de conducere, dar duce lipsă de capabilități tehnice critice din cauza anilor de subfinanțare și a dependenței de Washington. Un punct nevralgic îl reprezintă domeniul informațiilor și al descurajării nucleare.

Oficialii europeni admit că nicio redistribuire a trupelor nu poate înlocui rapid sistemele americane de sateliți, supraveghere și avertizare privind rachetele. Acestea reprezintă coloana vertebrală a credibilității NATO. Iar asta lasă Franța și Marea Britanie sub o presiune imensă de a-și extinde rolurile în domeniul nuclear și al informațiilor strategice.