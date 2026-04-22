Parlamentul a decis că prima zi de concediu medical va fi plătită pentru pacienții vulnerabili, precum cei cu boli cronice sau cei incluși în programele naționale de sănătate.

Până acum, mulți români care aveau nevoie de concediu medical se loveau de o alegere dificilă: să meargă la muncă bolnavi sau să piardă bani pentru că prima zi de concediu medical nu era plătită. Recent, Camera Deputaților a dat undă verde unei modificări legislative care schimbă această situație pentru anumite categorii de pacienți.

Cine va simți schimbarea în buzunar

Nu toți salariații vor primi bani pentru prima zi de concediu medical. Modificarea se aplică doar unor grupuri considerate vulnerabile, pentru care neplata primei zile era o problemă serioasă.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat clar cine intră în această categorie. Sunt patru grupuri principale de pacienți, fiecare cu motive medicale solide pentru a fi inclus.

Pacienții cu boli cronice, care au nevoie des de tratamente și controale medicale.

Persoanele care fac parte din programele naționale de sănătate, dedicate unor boli grave sau tratamente complicate.

Pacienții care merg la spital pentru tratament fără să fie internați peste noapte (spitalizare de zi).

Cei care ajung la medic cu urgențe medico-chirurgicale, unde intervenția rapidă contează.

Prin această măsură, autoritățile vor să sprijine tocmai persoanele care au cea mai mare nevoie de ajutor financiar atunci când nu pot merge la muncă din motive medicale.

Ce s-a aflat în spatele deciziei din Parlament

Decizia de a introduce aceste excepții a venit ca răspuns la problemele reale cu care se confruntau pacienții vulnerabili. Ministrul Sănătății a arătat că regula veche, prin care prima zi de concediu medical nu era plătită, genera dificultăți pentru mulți oameni.

„Pentru mulți pacienți, lipsa plății pentru prima zi de concediu medical crea o situație dificilă”, a declarat Alexandru Rogobete. El a explicat că această lipsă de plată îi obliga pe oameni să aleagă între a merge la serviciu bolnavi sau a sta acasă și a pierde venituri.

Nu este prima dată când s-a încercat rezolvarea acestei inechități. În trecut, a mai existat o propunere de ordonanță de urgență cu același scop, dar nu a fost adoptată. De această dată, inițiativa a primit susținere în Parlament și a trecut de votul deputaților.

Propunerea a venit de la Ministerul Sănătății, care a identificat problema și a propus soluția legislativă. Proiectul a trecut prin comisiile de specialitate și a ajuns în plen, unde a fost aprobat.

Ce se schimbă pentru cei care au nevoie de concediu

Ministrul Sănătății a subliniat că această modificare este un pas important pentru protecția pacienților. Concediul medical devine astfel un sprijin real atât pentru cei bolnavi, cât și pentru cei din jur.

Plata primei zile de concediu medical pentru pacienții vulnerabili elimină o barieră financiară care îi făcea pe mulți să amâne sau să evite să stea acasă când erau bolnavi. Acum, oamenii nu mai trebuie să aleagă între sănătate și bani atunci când nu se simt bine.

Alexandru Rogobete a mulțumit comisiilor de sănătate și muncă din Parlament pentru sprijinul acordat la adoptarea acestor modificări. El a spus că măsura ajută la crearea unui mediu de lucru mai sănătos și la reducerea riscului de răspândire a bolilor.

Pe termen lung, această modificare îi ajută pe pacienții cronici și pe cei din categoriile vulnerabile să stea acasă atunci când au nevoie, fără teama de a pierde bani. Astfel se reduc riscurile de complicații medicale și se protejează sănătatea colectivă a angajaților.

Măsura este considerată o recunoaștere a nevoilor speciale ale acestor pacienți și o corectare a unei inechități care a afectat mulți oameni în ultimii ani.

Ce urmează și ce așteptări există acum

Decizia Parlamentului reprezintă un pas important spre o protecție mai bună a pacienților vulnerabili. De acum, aceștia pot beneficia de concediu medical fără grija pierderii banilor din prima zi.

Rămâne de urmărit dacă această măsură va fi extinsă în viitor și către alte categorii de salariați sau dacă vor apărea noi inițiative pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate. Pentru moment, însă, pacienții cronici, cei incluși în programele naționale, cei cu spitalizare de zi și cazurile de urgență pot conta pe acest sprijin financiar esențial.

Schimbarea aduce mai multă siguranță și echitate pentru cei care au nevoie de concediu medical, iar autoritățile speră că această măsură va avea efecte pozitive atât pentru pacienți, cât și pentru sistemul sanitar în ansamblu.