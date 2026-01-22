Te-au orbit vreodată farurile din sens opus? Până la durere. Senzația aia că ți se arde retina e reală și absolut groaznică. Toată lumea crede că luminile astea tot mai puternice sunt de vină pentru o mulțime de accidente. Un studiu recent spune însă altceva. Răstoarnă complet mitul. Adevărul e diferit. Datele publicate de Promotor, citând o cercetare a Institutului de Siguranță Rutieră din SUA (IIHS), arată că orbirea a cauzat doar 1-2 la mie din accidentele nocturne. Atât. Cifrele nu mint.

Ce spun cifrele, dincolo de ce simțim la volan

Statisticile adunate între 2015 și 2023 sunt zdrobitoare. Din 24 de milioane de accidente, doar vreo 150.000 au avut ca vinovat principal lumina orbitoare. O nimica toată. Pare greu de crezut, nu?

Și mai e ceva. Cercetătorii de la IIHS au descoperit că numărul acestor incidente a rămas neschimbat în toți acești ani, deși mașinile noi cu LED-uri sau Xenon, mult mai puternice decât vechile halogene, au invadat șoselele. Nu există, pur și simplu, nicio dovadă statistică a unei creșteri. Una simțim noi la volan, alta ne arată matematica rece a datelor.

Atunci de ce ne ard ochii? Explicația tehnică

Bun, dacă statisticile nu arată mai multe accidente, de ce simțim că ne ia vederea? Răspunsul e tehnic. E o combinație de factori care au apărut în ultimii ani. Specialiștii IIHS au pus degetul pe câteva cauze precise ale acestei senzații de orbire tot mai puternice:

Mașinile sunt mai înalte. SUV-urile domină piața. Farurile lor sunt montate mai sus decât la o mașină normală, așa că bat direct în ochii celor din autoturismele mai joase. Simplu.

SUV-urile domină piața. Farurile lor sunt montate mai sus decât la o mașină normală, așa că bat direct în ochii celor din autoturismele mai joase. Simplu. Tehnologia LED. A schimbat totul. Halogenul vechi dădea o lumină mai împrăștiată. LED-urile, în schimb, proiectează un fascicul super concentrat, intens, cu o lumină rece pe care ochiul o percepe ca fiind mult mai agresivă.

A schimbat totul. Halogenul vechi dădea o lumină mai împrăștiată. LED-urile, în schimb, proiectează un fascicul super concentrat, intens, cu o lumină rece pe care ochiul o percepe ca fiind mult mai agresivă. Vârsta șoferului contează. E un factor pur biologic. Oamenii trecuți de 70 de ani, spun specialiștii, sunt mult mai sensibili. Ochii lor se adaptează mult mai greu la schimbările bruște de lumină, iar recuperarea după un flash durează mai mult.

Paradoxul: Farurile care supără, de fapt, salvează vieți

Și aici vine ironia. Exact farurile pe care dăm vina au făcut șoselele mult mai sigure. Același institut, IIHS, le testează la sânge, verificând și cât de bine luminează, dar și cât de tare orbesc. Iar evoluția este spectaculoasă. Gândește-te: în 2016, un procent imens, 82% din sistemele de iluminat testate, erau considerate slabe. Proaste de-a dreptul. Estimarea pentru 2025? Doar 16% vor mai fi în categoria asta neagră. Farurile performante de azi luminează mult mai bine drumul, văd marginile, scot în evidență semnele, și așa previn mult, mult mai multe accidente decât cele câteva provocate de orbirea de moment.

Deci, ce facem? Echilibrul între a vedea și a nu orbi

La finalul zilei, problema este de confort. Nu de siguranță, statistic vorbind. Un drum mai bine luminat noaptea înseamnă mai puține riscuri. Punct. Farurile bune te ajută să vezi pietonul de pe zebră, biciclistul fără lumini sau groapa aia din asfalt. Acesta e un avantaj uriaș. Unul care, spun cifrele, cântărește mult mai greu decât disconfortul orbirii temporare. Producătorii auto nu stau degeaba, inginerii caută constant soluții adaptive, acel echilibru fin între vizibilitate perfectă pentru tine și confort pentru cel din față. Până atunci, însă, un lucru e cert: beneficiile depășesc cu mult neajunsurile.